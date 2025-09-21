newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:31

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Spotlight

Μία συνάντηση διαφορετική από τις άλλες εκτιμούν αρμόδιες πηγές, ότι θα είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στις 23 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ποια θέματα θα τεθούν στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων. Στην ατζέντα η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να θέσει και δύσκολα θέματα, όπως το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το θέμα της Λιβύης συνολικότερα, τα εξοπλιστικά με έμφαση την πρόθεση της Τουρκίας να συμμετάσχει στο SAFE και τους όρους που θέτει η Αθήνα, αλλά και τα περιφερειακά θέματα όπως το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζει άμεσα και την Αθήνα. Στο τραπέζι θα μπει επίσης και το θέμα της υλοποίησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές στο in.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη θα γίνει παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, καθώς και των διευθυντών των διπλωματικών γραφείων των δύο ηγετών, Ιωάννη – Μιλτιάδη Νικολαΐδη και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Την ίδια στιγμή στον αστερισμό του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνουν οι σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας, με τον αμερικανό πρόεδρο να αλλάζει τα δεδομένα και την Τουρκία να καθίσταται πλέον ένας από τους ισχυρούς παίκτες στα περιφερειακά διπλωματικά τραπέζια.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του δικού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης πως θα δεχθεί τον Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Οίκο για να συζητήσουν σειρά εμπορικών και στρατιωτικών συμφωνιών στις οποίες συνεργάζονται «συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!».

Αρμόδιες πηγές επιχείρησαν να «κατευνάσουν» το θέμα σημειώνοντας ότι τέτοιες συναντήσεις δεν πρέπει να αποτελούν έκπληξη ενώ ως προς τα F-35 υποστήριξαν πως η αναφορά του Αμερικάνου προέδρου «περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν  χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35».

Η Αθήνα υπενθυμίζει ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμερικάνικου αμυντικού υλικού στην Τουρκία: (α) η απαγόρευση πώλησης F-35, για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και (β) οι κυρώσεις  CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία λόγω επίσης της κατοχής των S-400.

Ενώ επισημαίνει πως η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να αποφασιστεί με εκτελεστικό διάταγμα, η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο (όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400), απαιτεί τη σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως οι συνομιλητές της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι πιθανό αφού «σε όλες τις τακτικές τεχνικές συνομιλίες, η τουρκική πλευρά δεν φαίνεται έτοιμη να απομακρύνει τους S-400 από το έδαφός της».

Παρά τις δηλώσεις η ελληνική κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με το τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις να έχει το δικό του ρόλο.

Η διαρροή της άσκησης ετοιμότητας που διέταξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, την Τετάρτη ως απάντηση στην navtex για την έξοδο του «Πίρι Ρέις» και η προσπάθεια που έγινε στη συνέχεια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια αλλά και τον πρωθυπουργό να τα μαζέψουν, υποστηρίζοντας πως καμία σχέση δεν είχαν τα δύο περιστατικά έδειξε κατ’ αρχήν την ασυνεννοησία της Αθήνας, αλλά και την αδυναμία της που τη φέρνει να δείχνει υποχρεωμένη να αντιδρά σε κάθε τουρκική εξαγγελία, για κάποιους υπερβολικά.

Το Πίρι Ρέις (πρώην Σισμίκ) άλλωστε φέρει πάνω του την ιστορία της ελληνοτουρκικής κρίσης του 1987 και όπως αποδείχθηκε είναι ακόμα ικανό, ακόμα και «ανίκανο» να τρομάξει την Ελλάδα όπως υπογραμμίστηκε αρμοδίως και επισήμως, να εξυπηρετεί τις επικοινωνιακές ανάγκες της Τουρκίας.

Με αρμόδιες πηγές να σχολιάζουν στο in πως στο νέο τοπίο της διπλωματίας, όπως διαμορφώνεται, οι κινήσεις της Αθήνας τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και ιδιαίτερα μελετημένες.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Πετρέλαιο
Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

