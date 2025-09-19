Για επικείμενη «μεγάλη συμφωνία» για F-16 με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του με την οποία ενημερώνει ότι ο ίδιος και ο Τούρκος ομόλογός του θα συναντηθούν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενημερώνει ότι στο «τραπέζι» των συζητήσεων θα τεθεί και το θέμα των F-35, κάνοντας λόγο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ο Τραμπ αναφέρει ότι μεταξύ των δυο πλευρών επίκεινται εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες και τονίζει ότι σε αυτές θα συμπεριλαμβάνεται μια «μεγάλης κλίμακας» αγορά αεροσκαφών Boeing.

Όλα τα παραπάνω «αναμένεται να ολοκληρωθούν θετικά» επισημαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συμπληρώνει: «Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου».

Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

Θυμίζουμε ότι, προ ημερών, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε πεπεισμένος πως το θέμα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα θα βγει από τον «πάγο».

«Απολύτως. Θα βρούμε μια λύση. Αλλά η Τουρκία δεν πρέπει να είναι απλώς ένας αμυντικός εταίρος. Θα πρέπει να είναι μια περιφερειακή συνιστώσα. Με τις αμυντικές και παραγωγικές της δυνατότητες, πρέπει να είμαστε, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το κέντρο αυτού του μηχανισμού ασφαλείας, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για ολόκληρη την περιοχή», είπε.

«Αυτό το ζήτημα είναι από το 2017. Δέκα σχεδόν χρόνια αργότερα, βρισκόμαστε σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον και βιαζόμαστε να βρούμε μια λύση. Τα ζητήματα των F-35, F-16 και S-400 έχουν όλες λύσεις. Ειδικά καθώς χτίζουμε έναν εμπορικό όγκο 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το ΝΑΤΟ αναμένει όλο και περισσότερο περισσότερη βοήθεια, συμβουλές και υποστήριξη από την Τουρκία», πρόσθεσε.