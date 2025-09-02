Ερντογάν: Ζητά από τις ΗΠΑ επανεξέταση της απόφασης για τις βίζες των Παλαιστινίων για τη συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κριτίκαρε την απόφαση των ΗΠΑ να αρνηθούν βίζες στους εκπροσώπους των Παλαιστινίων
- Φρικιαστικό έγκλημα: Δολοφόνησαν influencer, τον σύζυγό της και τα δύο ανήλικα παιδιά της
- Πέθανε ο ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός, ο δημιουργός του Elounda Beach
- Στο σαλόνι του σπιτιού του εντοπίστηκε ο μαχαιρωμένος 22χρονος - Τον βρήκε ο αδερφός του
- Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την απόφασή τους να μη χορηγήσουν βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας που ήταν προγραμματισμένο να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ο Γκουτέρες δεν έχει προς το παρόν τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, ενώ ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα ήθελε να μάθει τη γνώμη του για το θέμα
«Αυτή η απόφαση δεν συνάδει με τον σκοπό ύπαρξης των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ερντογάν σε Τούρκους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Κίνα.
«Η αποστολή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι να συζητά παγκόσμια προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Η μη παρουσία της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας χαροποιεί μόνο το Ισραήλ», τόνισε, προσθέτοντας: «Ήθελα να συζητήσω το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (…) Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη του για το θέμα».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Turkish President Recep Tayyip Erdogan says the United States should immediately revise its decision to revoke the visas of Palestinian officials and bar them from attending the United Nations meeting in New York this month. #US #Palestine https://t.co/qx93QNclun
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 2, 2025
Ο Γκουτέρες δεν έχει προς το παρόν τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα.
Στη συνέλευση του ΟΗΕ μια σειρά από χώρες θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι «ανακαλεί και αρνείται» να χορηγήσει ταξιδιωτικές θεωρήσεις «για μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής» (ΠΑ) ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.
Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την ετήσια συνάντηση, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος.
Η Παλαιστινιακή Αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μεταξύ πολλών που έχουν καλέσει την Ουάσινγκτον να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση.
- INALAN : Συμμετρικό Internet 1Gbps με 17€ τον μήνα – Μοναδική προσφορά έως 30/09!
- Δράση στήριξης παιδιών με σχολικά είδη από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού
- Όταν η αυθεντικότητα γίνεται βάρος: Τι είναι το «quiet covering» και γιατί ανησυχεί τους εργοδότες
- Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
- Ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Θα δικαστεί για βιασμό
- Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις