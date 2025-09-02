Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την απόφασή τους να μη χορηγήσουν βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας που ήταν προγραμματισμένο να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Γκουτέρες δεν έχει προς το παρόν τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, ενώ ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα ήθελε να μάθει τη γνώμη του για το θέμα

«Αυτή η απόφαση δεν συνάδει με τον σκοπό ύπαρξης των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ερντογάν σε Τούρκους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Κίνα.

«Η αποστολή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι να συζητά παγκόσμια προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Η μη παρουσία της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας χαροποιεί μόνο το Ισραήλ», τόνισε, προσθέτοντας: «Ήθελα να συζητήσω το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (…) Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη του για το θέμα».

Στη συνέλευση του ΟΗΕ μια σειρά από χώρες θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι «ανακαλεί και αρνείται» να χορηγήσει ταξιδιωτικές θεωρήσεις «για μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής» (ΠΑ) ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την ετήσια συνάντηση, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μεταξύ πολλών που έχουν καλέσει την Ουάσινγκτον να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση.