Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά ταξιδιωτικά έγγραφα, ανέφερε χθες Κυριακή η εφημερίδα New York Times.

Εμποδίζουν ταξίδια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς

Οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα, για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας.

Εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εξηγείται στο δημοσίευμα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πριν δυο εβδομάδες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως αναστέλλει την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας καθώς κάνει «πλήρη και διεξοδική» επανεξέταση των αιτήσεων, απόφαση που καταδικάστηκε από οργανώσεις που υπερασπίζονται τους Παλαιστίνιους ή ευρύτερα την παλαιστινιακή υπόθεση.

«Λεπτομερή έρευνα»

«Ολες οι βίζες επισκέπτη για τα πρόσωπα που προέρχονται από τη Γάζα αναστέλλονται για το διάστημα κατά το οποίο θα διεξαγάγουμε μια πλήρη και λεπτομερή έρευνα των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες ημέρες για να χορηγηθεί ένας μικρός αριθμός προσωρινών θεωρήσεων εισόδου ιατρικού και ανθρωπιστικού τύπου», ανέφερε στο λογαριασμό του στο X το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (περισσότερα εδώ).