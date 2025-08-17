newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 03:15

Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους

Επειτα από αναρτήσεις στο X μιας ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αναστείλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι βάζει τέλος, για όσο διάστημα θα διαρκέσει μια έρευνα, στις βίζες που χορηγούσε για ιατρικούς λόγους σε παλαιστίνιους πρόσφυγες από τη Λωρίδα της Γάζας, αφού μια ακροδεξιά ινφλουένσερ, η οποία επηρεάζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε αυτήν την ανθρωπιστική πολιτική.

«Ολες οι βίζες επισκέπτη για τα πρόσωπα που προέρχονται από τη Γάζα αναστέλλονται για το διάστημα κατά το οποίο θα διεξαγάγουμε μια πλήρη και λεπτομερή έρευνα των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες ημέρες για να χορηγηθεί ένας μικρός αριθμός προσωρινών θεωρήσεων εισόδου ιατρικού και ανθρωπιστικού τύπου», ανέφερε στο λογαριασμό του στο X το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ολες οι βίζες επισκέπτη για τα πρόσωπα που προέρχονται από τη Γάζα αναστέλλονται…»

Η ανακοίνωση αυτή του υπουργείου Εξωτερικών, του οποίου ηγείται ο υπουργός Μάρκο Ρούμπιο, εκδόθηκε έπειτα από αναρτήσεις στο X της Λόρα Λούμερ, μιας δημοσιογράφου και ινφλουένσερ που κατατάσσεται στην άκρα δεξιά, φημίζεται για τις ρατσιστικές και συνωμοσιολογικές αναρτήσεις της και έχει ήδη «πάρει το κεφάλι» αξιωματούχων της προηγούμενης δημοκρατικής κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Η Λούμερ ανακοίνωσε έτσι προχθές, Παρασκευή, πως κατήγγειλε σε ρεπουμπλικανούς κοινοβουλευτικούς την έλευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Παλαιστινίων της Γάζας που «εργάζονται για ισλαμικές οργανώσεις φιλικές προς τη Χαμάς (…) οι οποίες συνδέονται με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και χρηματοδοτούνται από το Κατάρ».

Η Λόρα Λούμερ στοχοθέτησε την «Heal Palestine», που στο λογαριασμό της στο X παρουσιάζεται ως μια ένωση η οποία οργανώνει ταξίδια Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας στις Ηνωμένες Πολιτείες για ιατρικούς λόγους.

«Μίλησα με την ομάδα του γερουσιαστή Τομ Κότον (σ.σ.: είναι πρόεδρος της Επιτροπής Υπηρεσιών Πληροφοριών) και εξετάζει πώς αυτοί οι κάτοικοι της Γάζας πήραν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε.

«Κάποιος θα πρέπει να απολυθεί»

«Είναι αληθινά απαράδεκτο. Κάποιος θα πρέπει να απολυθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ όταν ο Μάρκο Ρούμπιο θα μάθει ποιος ενέκρινε αυτές τις βίζες», τόνισε η Λόρα Λούμερ, κατηγορώντας «το Κατάρ, που είναι εχθρός μας, όχι φίλος μας», ότι «μετέφερε αυτούς τους κατοίκους της Γάζας στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εταιρεία Qatar Airways».

«Πλημμυρίζουν κυριολεκτικά τη χώρα μας με τζιχαντιστές», κατέληξε. Πάντα στο X, ένα μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων που εκλέγεται στη Φλόριντα, ο Ράντι Φάιν, κατήγγειλε μια «απαράδεκτη» πολιτική θεωρήσεων εισόδου και υποσχέθηκε να «συνεργασθεί με τις αρμόδιες αρχές για να (…) ζητήσει την άμεση απέλαση» αυτών των Παλαιστινίων.

Στα τέλη Ιουλίου, έπειτα από καταγγελία της Λόρα Λούμερ, το Πεντάγωνο είχε ματαιώσει την πρόσληψη μιας υψηλόβαθμης δημόσιας λειτουργού ως καθηγήτριας στη στρατιωτική σχολή του Γουέστ Πόιντ.

Επίσης τον Απρίλιο ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών NSA Τίμοθι Χο και η υποδιευθύντριά του Γουέντι Νομπλ είχαν απολυθεί για «απιστία» έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, είχε καυχηθεί η Λόρα Λούμερ αφού είχε συναντήσει τον πρόεδρο στο Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 16.08.25

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αλάσκα: Παραβίαση ασφαλείας στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν – Προπαρασκευαστικά έγγραφα ξεχάστηκαν σε ξενοδοχείο
Παραβίαση ασφαλείας 16.08.25

Τρελή γκάφα της ομάδας Τραμπ στην Αλάσκα - Ξέχασαν έγγραφα της συνόδου σε εκτυπωτή ξενοδοχείου

Τα έγγραφα, που βρέθηκαν σε εκτυπωτή, περιείχαν πρόγραμμα συναντήσεων, ονόματα, τηλέφωνα, βιογραφικά συμμετεχόντων, αλλά και το μενού του γεύματος που προσφέρθηκε στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»
«Εδαφική ακεραιότητα» 16.08.25

Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Εν όψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητιούνται παρουσία της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι
Σχέδιο διευθέτησης 16.08.25 Upd: 21:54

Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Αυγούστου για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι θα πάνε «μόνο με επίσημη πρόσκληση».

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη
Θύελλα αντιδράσεων 16.08.25

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ
Κύπρος 17.08.25

Παραιτήθηκε μετά την πολιτική θύελλα ο βρετανός βουλευτής που συναντήθηκε με τον Τατάρ

Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση βρετανού βουλευτή, η συνάντηση του οποίου με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με τη μηχανή του σε εργαζόμενο καθαριότητας
Ρέθυμνο 17.08.25

Μεθυσμένος οδηγός έστειλε στο νοσοκομείο εργαζόμενο καθαριότητας

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνης όταν χτυπήθηκε εν ώρα εργασίας από μηχανή, ο οδηγός της οποίας ήταν μεθυσμένος.

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους

Σύνταξη
Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς
Μπάσκετ 16.08.25

Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς

Η «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, Λετονία, «πάτησε» γκάζι στην 4η περίοδο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Τουρνουά «Ακρόπολις»

Σύνταξη
Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)

Ο Ολυμπιακός με ροτέισον και η φιναλιστ του Champions League με βασική 11αδα σε ένα φιλικό που «σημαδεύτηκε» από την κάκιστη διαιτησία - Κακώς μέτρησε το 1-0, δεν δόθηκε – μαρς πέναλτι στον Καμπελά – Κοίταξαν στα μάτια τους Ιταλούς οι Πειραιώτες, δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «παντοτινό» σπίτι τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη
Μπάσκετ 16.08.25

Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη

Επική ήταν η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο viral video που δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει φιλική… σφαλιάρα στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο