29.08.2025 | 18:25
Πυρκαγιά στα Γρεβενά - Ήχησε το 112
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 19:17

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επρόκειτο να κηρύξει ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, δυσκολεύοντας τις «διπλωματικές προσπάθειες» των ΗΠΑ να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο έδαφός τους σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Η απόφαση του υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε μέλη της αναγνωρισμένης από τη διεθνή κοινότητα Παλαιστινιακής Αρχής, τα οποία κατηγορεί για εμπλοκή σε τρομοκρατία.

Επίσης, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Γαλλία, αλλά και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν Κράτος της Παλαιστίνης, ως μόνη δίκαιη λύση για το Μεσανατολικό Ζήτημα.

Κατά πάσα πιθανότητα αφορούν και τον Μαχμούντ Αμπάς, τον οποίο αφορούν και οι αμερικανικές κυρώσεις. Η άρνηση χορήγησης βίζας σημαίνει ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής πιθανότατα δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να εκφωνήσει ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση, όπως κάνει συνήθως.

Οι ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ ενώ η κυβέρνηση Τραμπ, παρά τις πιέσεις, δεν έχει καταδικάσει κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Τελ Αβίβ.

Στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρονται τα εξής:

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».

Το υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η εφημερίδα New York Post έδωσε στη δημοσιότητα το υπόμνημα εκδόθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το οποίο επικαλείται την απόφαση της 31ης Ιουλίου για την επιβολή κυρώσεων σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Κατηγορούνται για παραβιάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας που παρακολουθεί την τήρηση των Συμφωνιών του Όσλο και τις δεσμεύσεις της Ραμάλα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών δεν κατονομάζει τα άτομα στα οποία οι ΗΠΑ αρνούνται βίζα.

Ωστόσο, αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς επρόκειτο να παρουσιάσει μια «συνταγματική διακήρυξη». Με αυτή θα κήρυττε την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πάντως, ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel ότι το σχέδιο αυτό έχει ήδη αναβληθεί.

Το υπόμνημα υποστηρίζει ότι η ανακήρυξη ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης «μειώνει τις επιλογές των ΗΠΑ στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και στο μεταπολεμικό “τελικό παιχνίδι”», σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα. Επίσης, υποστηρίζει επίσης ότι η γαλλο-σαουδαραβική διάσκεψη με στόχο την προώθηση της λύσης δύο κρατών στον ΟΗΕ θα χρησιμεύσει μόνο ως «μεγάλη νίκη προπαγάνδας για τη Χαμάς». Διότι όπως υποστηρίζει το υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «το περιεχόμενό της έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάζει το παλαιστινιακό κράτος ως το μόνο πιθανό συμπέρασμα στον πόλεμο στη Γάζα».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ευχαρίστησε από την πλευρά του τον Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησε για «τολμηρό βήμα», λέγοντας ότι «στάθηκε ξανά στο πλευρό του Ισραήλ».

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον δήλωσε ότι η κίνηση αυτή έδειξε «σε ολόκληρο τον κόσμο τι πραγματικά σημαίνει ηθική σαφήνεια και βαθιά δέσμευση για ασφάλεια και ειρήνη».

«Αυτή η σταθερή στάση αποτελεί μοντέλο ηγεσίας – ένα μοντέλο που ολόκληρη η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υιοθετήσει: μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία και μηδενικές ανταμοιβές για τη βία», πρόσθεσε.

Παλαιστινιακή Αρχή: Αξιολογούμε την κατάσταση

Μετά την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο απεσταλμένος της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η Αρχή αξιολογεί την ανάκληση των θεωρήσεων από τις ΗΠΑ.

«Θα δούμε ακριβώς τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε από τις αντιπροσωπείες μας και θα απαντήσουμε αναλόγως», δήλωσε ο Ριγιάντ Μανσούρ σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

