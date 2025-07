Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχων της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ – PA) και μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ – PLO), κατηγορώντας τους δύο οργανισμούς ότι έλαβαν μέτρα για «διεθνοποίηση της σύγκρουσής τους με το Ισραήλ», μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Διεθνούς Δικαστηρίου μεταξύ άλλων, και ότι συνεχίζουν «να υποστηρίζουν την τρομοκρατία», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων γίνεται την ώρα που πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, έχουν υποσχεθεί ότι θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ και των ΗΠΑ που κάνουν λόγο για «επιβράβευση» με αυτόν τον τρόπο της Χαμάς.

Η Ουάσινγκτον, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, κατηγορεί την ΟΑΠ και την Παλαιστινιακή Αρχή ότι «εξακολουθούν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω της πρόκλησης και του εκθειασμού της βίας» και αναφέρει πως οι κυρώσεις συνίστανται στην άρνηση βίζας για μέλη των δύο οργανισμών.

«Είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να επιβάλουμε κυρώσεις και να καταστήσουμε την ΟΑΠ και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», συνεχίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλει επίσης την ΟΑΠ και την Παλαιστινιακή Αρχή ότι «υποστηρίζουν ενέργειες στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών που υπονομεύουν και αντικρούουν προηγούμενες δεσμεύσεις».

Η Παλαιστινιακή Αρχή, ο πρόεδρος της οποίας είναι ο Μαχμούντ Αμπάς, κυβερνά την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ η ΟΑΠ, που ιδρύθηκε το 1964, είναι το κίνημα που εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τις κυρώσεις επί της Παλαιστινιακής Αρχής και της PLO.

I thank @SecRubio and the US @StateDept for its moral clarity in sanctioning officials of the Palestinian Authority and members of the ״PLO”.

The PA must be held accountable for its ongoing policy of «Pay-for-Slay» for terrorists and their families and incitement against Israel… pic.twitter.com/5rC9zE6sfR

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 31, 2025