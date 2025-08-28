Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα 14 από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάνοντας έκκληση να αντιμετωπιστεί επειγόντως ο λιμός που πλήττει τη Γάζα. Την ανακοίνωση δεν προσυπέγραψαν οι ΗΠΑ.

Τα 14 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που υπέγραψαν τη δήλωση σημειώνουν ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «ανθρωπογενής κρίση», δείχνοντας με σαφήνεια τις ευθύνες του Ισραήλ για το γεγονός ότι επί μήνες δεν έφτανε βοήθεια στους αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ ζητά να ανακληθεί η έκθεση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λιμός.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Γουιάνας στον ΟΗΕ, Τρισάλα Περσό, εξέφρασε την «δυσαρέσκειά» της για τα ευρήματα της έκθεσης του IPC σχετικά με τον λιμό στη Γάζα. Και πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που κηρύσσεται λιμός στη Μέση Ανατολή.

«Κάθε μέρα, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν λόγω υποσιτισμού, πολλοί από αυτούς παιδιά. Μας ανησυχεί η αναφορά ότι ο λιμός προβλέπεται να επεκταθεί στο Ντέιρ ελ-Μπάλα και τη Χαν Γιούνις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου», δήλωσε η Περσό. Και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν έκτακτα και κρίσιμα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Τουλάχιστον 132.000 παιδιά αναμένεται να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό από τώρα έως τον Ιούνιο του 2026. Τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες συνεχίζουν επίσης να επηρεάζονται δυσανάλογα από τη σύγκρουση. Συγκαταλέγονται στις ευάλωτες ομάδες που φέρεται να υποκύπτουν σε θανάτους που σχετίζονται με τον υποσιτισμό».

Ανθρωπογενής κρίση

Η Τρισάλα Περσό πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών που υπέγραψαν τη δήλωση «ανησυχούν ιδιαίτερα από τα επίπεδα οξείας υποσιτισμού μεταξύ των παιδιών».

«Σημειώνουμε ότι τουλάχιστον 41.000 παιδιά διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού από τώρα έως τον Ιούνιο του 2026. Πρόκειται για ανθρωπογενή κρίση. Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται σαφώς από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

»Ο λιμός στη Γάζα πρέπει να σταματήσει αμέσως. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό και το ψήφισμα 2417 του 2018 του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να εφαρμοστεί».

Τρεις επείγουσες εκκλήσεις

Τα 14 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απηύθυναν τρεις επείγουσες εκκλήσεις για τη Γάζα.

Η αναπληρώτρια πρεσβευτής της Σλοβενίας στον ΟΗΕ, Οντίνα Μπλοκάρ Ντρόμπιτς, μιλώντας εκ μέρους όλων διάβασε το σχετικό απόσπασμα: