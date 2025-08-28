Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.
- Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
- Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
- Εξελικτικές προσαρμογές στη λεκάνη επέτρεψαν στον άνθρωπο να σηκωθεί στα δύο πόδια
- Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – 12 συλλήψεις
Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα 14 από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάνοντας έκκληση να αντιμετωπιστεί επειγόντως ο λιμός που πλήττει τη Γάζα. Την ανακοίνωση δεν προσυπέγραψαν οι ΗΠΑ.
Τα 14 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που υπέγραψαν τη δήλωση σημειώνουν ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «ανθρωπογενής κρίση», δείχνοντας με σαφήνεια τις ευθύνες του Ισραήλ για το γεγονός ότι επί μήνες δεν έφτανε βοήθεια στους αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ ζητά να ανακληθεί η έκθεση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λιμός.
Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Γουιάνας στον ΟΗΕ, Τρισάλα Περσό, εξέφρασε την «δυσαρέσκειά» της για τα ευρήματα της έκθεσης του IPC σχετικά με τον λιμό στη Γάζα. Και πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που κηρύσσεται λιμός στη Μέση Ανατολή.
«Κάθε μέρα, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν λόγω υποσιτισμού, πολλοί από αυτούς παιδιά. Μας ανησυχεί η αναφορά ότι ο λιμός προβλέπεται να επεκταθεί στο Ντέιρ ελ-Μπάλα και τη Χαν Γιούνις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου», δήλωσε η Περσό. Και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν έκτακτα και κρίσιμα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Τουλάχιστον 132.000 παιδιά αναμένεται να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό από τώρα έως τον Ιούνιο του 2026. Τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες συνεχίζουν επίσης να επηρεάζονται δυσανάλογα από τη σύγκρουση. Συγκαταλέγονται στις ευάλωτες ομάδες που φέρεται να υποκύπτουν σε θανάτους που σχετίζονται με τον υποσιτισμό».
Ανθρωπογενής κρίση
Η Τρισάλα Περσό πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών που υπέγραψαν τη δήλωση «ανησυχούν ιδιαίτερα από τα επίπεδα οξείας υποσιτισμού μεταξύ των παιδιών».
«Σημειώνουμε ότι τουλάχιστον 41.000 παιδιά διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού από τώρα έως τον Ιούνιο του 2026. Πρόκειται για ανθρωπογενή κρίση. Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται σαφώς από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
»Ο λιμός στη Γάζα πρέπει να σταματήσει αμέσως. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό και το ψήφισμα 2417 του 2018 του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να εφαρμοστεί».
Τρεις επείγουσες εκκλήσεις
Τα 14 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απηύθυναν τρεις επείγουσες εκκλήσεις για τη Γάζα.
Η αναπληρώτρια πρεσβευτής της Σλοβενίας στον ΟΗΕ, Οντίνα Μπλοκάρ Ντρόμπιτς, μιλώντας εκ μέρους όλων διάβασε το σχετικό απόσπασμα:
- Ζητούμε άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ζητούμε την άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες ομάδες. Ζητούμε μια ουσιαστική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα.
- Το Ισραήλ πρέπει να άρει άμεσα και άνευ όρων όλους τους περιορισμούς στις παραδόσεις βοήθειας. Αυτό περιλαμβάνει το άνοιγμα όλων των χερσαίων οδών και την άδεια στον ΟΗΕ και στους ανθρωπιστικούς εταίρους να λειτουργούν με ασφάλεια και σε μεγάλη κλίμακα. Οι ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής δράσης.
- Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή του να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα με στόχο την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Η απόφαση, την οποία απορρίπτουμε, αναπόφευκτα θα επιδεινώσει την ήδη φρικτή ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων.
- Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
- ΠΑΟΚ: Έβαλε τέλος στα «σενάρια» για Κωνσταντέλια και Σπόρτινγκ
- Το BHMAGAZINO σε ένα οδοιπορικό πνευματικής αναζήτησης και θρησκευτικής ενατένισης στο Άγιον Όρος
- Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
- Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
- Κέρκυρα: Νέο περιστατικό με αεροπλάνο – Φλόγες στην τουρμπίνα κατά την απογείωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις