Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

Την ώρα που χιλιάδες παιδιά στην Γάζα πεθαίνουν από την πείνα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι «απαιτεί» την απόσυρση της έκθεσης, στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ισραήλ περιόρισε αυστηρά την ανθρωπιστική βοήθεια και μερικές φορές τη διέκοψε τελείως στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι «πολιτικοποιημένο» και το κατηγόρησε ότι «παραποίησε» αρκετά στοιχεία της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου.

«Τώρα, εάν το IPC δεν το κάνει, εμείς θα απευθυνθούμε στους δωρητές, θα τους ενημερώσουμε για τις ελλείψεις αυτές», απείλησε ο Μπαρ Ταλ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Για να προσθέσει: «Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα: να μην χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης».

«Ο λιμός θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί χωρίς τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ»

Έπειτα από μήνες προειδοποιήσεων, το IPC, που έχει την έδρα του στη Ρώμη, κήρυξε στις 22 Αυγούστου κατάσταση λιμού που πλήττει 500.000 ανθρώπους στην επαρχία της Γάζας, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας.

Το IPC, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, προέβλεψε επίσης ότι ο λιμός θα εξαπλωθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και Χαν Γιούνις, στα νότια, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας.

Ο λιμός στη Γάζα «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», είχε δηλώσει στη Γενεύη ο επικεφαλής του συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός ο λιμός θα μας στοιχειώνει και πρέπει να μας στοιχειώνει όλους».

Έξαλλος ο Νετανιάχου με τον ΟΗΕ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα συμπεράσματα του IPC ως «χονδροειδή ψεύδη», προσθέτοντας ότι η χώρα του «δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας» του πληθυσμού και επικαλέστηκε τα στοιχεία για τη βοήθεια στη Γάζα, που ο ίδιος είχε επιτρέψει να εισέλθει.

Η Cogat, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, κατήγγειλε επίσης την έκθεση του IPC ως «ψευδή και μεροληπτική». Σε μήνυμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Cogat δήλωσε ότι σχεδόν 280 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα χθες, Τρίτη.

Οι ανθρωπιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας αμφισβητούν την εγκυρότητα τέτοιων δηλώσεων, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές αρχές δεν τους επιτρέπουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στο παλαιστινιακό έδαφος για να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική κρίση.