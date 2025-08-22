newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: «Το μικρότερο παιδί μου δεν ξέρει πώς είναι τα φρούτα» – Συγκλονίζουν οι κάτοικοι για τον λιμό
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 19:01

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων στη Γάζα για τον λιμό

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Vita.gr
Χάσαμε την επαφή με τη φύση, λένε οι επιστήμονες

Spotlight

Κάτοικοι στη Γάζα περιέγραψαν στο BBC τις επιπτώσεις της επισιτιστικής κρίσης στο σώμα τους, μετά την πρώτη επιβεβαίωση του λιμού στην περιοχή από έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Άργησε πολύ η αναγγελία του λιμού στη Γάζα

Η Ρέεμ Ταβφίκ Χαντέρ, 41 ετών, μητέρα πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας, δήλωσε στο BBC: «Η αναγγελία του λιμού ήρθε πολύ αργά, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική. Δεν έχουμε φάει καμία πρωτεΐνη εδώ και πέντε μήνες. Το μικρότερο παιδί μου είναι τεσσάρων ετών – δεν ξέρει πώς είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, ούτε τι γεύση έχουν».

Ο ΟΗΕ λέει ότι το Ισραήλ έχει περιορίσει σημαντικά την ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

Υπάρχει «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής» λιμός στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Το Ισραήλ αρνείται επίσης ότι υπάρχει λιμός στην περιοχή, σε άμεση αντίθεση με όσα λένε περισσότερες από 100 ανθρωπιστικές οργανώσεις, μάρτυρες επί τόπου και πολλαπλοί οργανισμοί του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή, η υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), ανέφερε ότι υπάρχει «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής» λιμός στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Τραγική η κατάσταση στη Γάζα. REUTERS/Hatem Khaled

Προειδοποίησε ότι πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες που χαρακτηρίζονται από «πείνα, ένδεια και θάνατο».

«Δεν μπορώ να βρω αυτά που χρειάζομαι στην αγορά»

Η Ράτζα Ταλμπέ, 47 ετών, μητέρα έξι παιδιών, είπε ότι είχε χάσει 25 κιλά. Έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας πριν από ένα μήνα και τώρα ζει σε μια πρόχειρη σκηνή κοντά στην παραλία.

Πάσχει από δυσανεξία στη γλουτένη και είπε ότι δεν μπορούσε πλέον να βρει τρόφιμα που να μπορεί να φάει.

«Πριν από τον πόλεμο, μια φιλανθρωπική οργάνωση με βοηθούσε να προμηθεύομαι προϊόντα χωρίς γλουτένη, τα οποία δεν μπορούσα ποτέ να αγοράσω μόνη μου», είπε.

«Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, δεν μπορώ να βρω αυτά που χρειάζομαι στην αγορά, και ακόμα κι αν τα βρω, δεν μπορώ να τα αγοράσω. Δεν αρκεί που αντιμετωπίζουμε καθημερινά βομβαρδισμούς, εκτοπισμό και ζούμε σε μια σκηνή που δεν μας προστατεύει ούτε από τη ζέστη του καλοκαιριού ούτε από το κρύο του χειμώνα – και τώρα και την πείνα από πάνω;»

Κάτοικοι περιμένουν να μοιραστούν τα τρόφιμα. REUTERS/Hatem Khaled

Η Ρίντα Χιτζέ, 29 ετών, είπε ότι το βάρος της πεντάχρονης κόρης της, Λάμια, είχε μειωθεί από 19 κιλά σε 10,5 κιλά.

Είπε ότι η Λάμια ήταν υγιής πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και δεν είχε προηγούμενα προβλήματα υγείας.

«Απλά δεν υπάρχει τίποτα για να φάει το παιδί μου. Δεν υπάρχουν λαχανικά, δεν υπάρχουν φρούτα».

«Όλα αυτά συνέβησαν μόνο λόγω της πείνας», είπε.

Τώρα, η Λάμια πάσχει από πρήξιμο στα πόδια, αραίωση μαλλιών και νευρολογικά προβλήματα, είπε.

«Δεν μπορεί να περπατήσει. Πήγα σε πολλές κλινικές, γιατρούς και νοσοκομεία. Όλοι μου είπαν ότι η κόρη μου πάσχει από υποσιτισμό. Αλλά κανένας από αυτούς δεν μου έδωσε τίποτα, ούτε θεραπεία, ούτε καμία υποστήριξη».

Η Μάντι Μπλάκμαν, μια βρετανίδα νοσοκόμα που εργάζεται για την φιλανθρωπική οργάνωση UK-Med στη Γάζα, δήλωσε ότι το 70% των μητέρων που επισκέπτονται τις κλινικές μητρικής υγείας, προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας, πάσχουν από κλινικό υποσιτισμό.

«Ως αποτέλεσμα, τα μωρά γεννιούνται μικρότερα και πιο ευάλωτα», είπε.

Αυξημένοι οι θάνατοι από υποσιτισμό

Περισσότεροι από 62.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την στρατιωτική του εκστρατεία.

Από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 271 άτομα, μεταξύ των οποίων 112 παιδιά, έχουν πεθάνει από «πείνα και υποσιτισμό», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς.

Μια άλλη γυναίκα, η Ασεέλ, που ζει στην πόλη της Γάζας, είπε: «Πριν από πέντε μήνες, ζύγιζα 56 κιλά. Σήμερα, ζυγίζω μόνο 46 κιλά».

Υποσιτισμένο βρέφος 2 μηνών. REUTERS/Hussam Al-Masri

Είπε ότι δεν είχε φάει ούτε ένα κομμάτι φρούτο ή κρέας εδώ και μήνες και είχε ξοδέψει σχεδόν όλες τις αποταμιεύσεις της για βασικά είδη διατροφής για να επιβιώσει.

Η κουνιάδα της Ασεέλ, με την οποία ζει, έχει ένα μωρό ενός μηνός.

«Ψάχνει απεγνωσμένα για βρεφικό γάλα σε λογική τιμή», είπε η Ασεέλ.

Είπε ότι όταν το βρίσκουν, κοστίζει έως και 180 σέκελ (39 λίρες) ανά κουτί.

«Όπως χιλιάδες άνθρωποι, ζούμε μέρα με τη μέρα».

«Δεν έχω αποθέματα τροφίμων, ούτε καν αρκετά για να αντέξουν μια ή δύο εβδομάδες», πρόσθεσε.

Markets
Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

Vita.gr
Χάσαμε την επαφή με τη φύση, λένε οι επιστήμονες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο
Εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα σούπερ όπλα των δύο μιλίων το δευτερόλεπτο. Ρωσία και Κίνα κερδίζουν έδαφος στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»
«Θα δούμε» 22.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα είναι στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που τελικά φαίνεται να μην επιθυμεί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για το πυρηνικό της πρόγραμμα
«Ο χρόνος λιγοστεύει και το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ουσιαστικά», προκειμένου να αποφύγει την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων, προειδοποιούν Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ την Τεχεράνη

Σύνταξη
«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη
Ένας χάος άφησε πίσω η απόφαση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, να μην συμπεριλάβει στο πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, την Καλιφόρνια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρις Μπρέιν: Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών
Κρις Μπρέιν, o ιδρυτής ενός θηρσκευτικού κινήματος με... χορεύτριες με μπικίνι και αισθητική ’80s–’90s που κατέρρευσε όταν έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις.

Σύνταξη
Γάζα: «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», λέει το Ισραήλ – «Δεν φεύγουμε» λένε οι Παλαιστίνιοι
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γάζα - Παλαιστίνιοι με πλακάτ διαδηλώνουν ανάμεσα στα ερείπια αρνούμενοι να φύγουν από τη γη τους - Υγειονομικοί αρνούνται να αφήσουν τα πόστα τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο
Εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα σούπερ όπλα των δύο μιλίων το δευτερόλεπτο. Ρωσία και Κίνα κερδίζουν έδαφος στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι
Η σταρ του Χόλιγουντ Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία The Survival List - η πρώτη της δουλειά μετά το ξεκίνημα της νομικής κόντρας με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πλεύρης – Γεωργιάδης: Σύμπραξη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο
Φαρδιά πλατιά την υπογραφή των υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη θα έχει η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών.

Σύνταξη
H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A
Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A, θα επεκταθεί και στα γήπεδα των Serie B και Serie C. Η ζημία της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι 2,2 δισ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα είναι στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που τελικά φαίνεται να μην επιθυμεί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για το πυρηνικό της πρόγραμμα
«Ο χρόνος λιγοστεύει και το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ουσιαστικά», προκειμένου να αποφύγει την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων, προειδοποιούν Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ την Τεχεράνη

Σύνταξη
«Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα»: Τι είχε πει ο Lil Nas X πριν τον συλλάβουν να κυκλοφορεί ημίγυμνος στον δρόμο
Μήνες πριν από τη σύλληψη και τη νοσηλεία του, ο Lil Nas X μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν «ασταθής» και «εντελώς χαμένος».

Σύνταξη
«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη
Ένας χάος άφησε πίσω η απόφαση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, να μην συμπεριλάβει στο πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, την Καλιφόρνια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύνταξη
Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)
Η ποδοσφαιρική «Σιντερέλα του Βορρά» συνεχίζει να κυλά στον «βούρκο» του Aspmyra Stadium τις αντιπάλους της στα κύπελλα Ευρώπης. Και η υπόθεση αυτή έπαψε πλέον προ πολλού να μοιάζει με…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν o 40χρονος δράστης – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο
Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας στον Βόλο - Με ένα εργαλείο από την ψησταριά σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
