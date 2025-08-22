Γάζα: «Το μικρότερο παιδί μου δεν ξέρει πώς είναι τα φρούτα» – Συγκλονίζουν οι κάτοικοι για τον λιμό

Κάτοικοι στη Γάζα περιέγραψαν στο BBC τις επιπτώσεις της επισιτιστικής κρίσης στο σώμα τους, μετά την πρώτη επιβεβαίωση του λιμού στην περιοχή από έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Άργησε πολύ η αναγγελία του λιμού στη Γάζα

Η Ρέεμ Ταβφίκ Χαντέρ, 41 ετών, μητέρα πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας, δήλωσε στο BBC: «Η αναγγελία του λιμού ήρθε πολύ αργά, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική. Δεν έχουμε φάει καμία πρωτεΐνη εδώ και πέντε μήνες. Το μικρότερο παιδί μου είναι τεσσάρων ετών – δεν ξέρει πώς είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, ούτε τι γεύση έχουν».

Ο ΟΗΕ λέει ότι το Ισραήλ έχει περιορίσει σημαντικά την ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

Υπάρχει «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής» λιμός στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Το Ισραήλ αρνείται επίσης ότι υπάρχει λιμός στην περιοχή, σε άμεση αντίθεση με όσα λένε περισσότερες από 100 ανθρωπιστικές οργανώσεις, μάρτυρες επί τόπου και πολλαπλοί οργανισμοί του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή, η υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), ανέφερε ότι υπάρχει «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής» λιμός στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Προειδοποίησε ότι πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες που χαρακτηρίζονται από «πείνα, ένδεια και θάνατο».

«Δεν μπορώ να βρω αυτά που χρειάζομαι στην αγορά»

Η Ράτζα Ταλμπέ, 47 ετών, μητέρα έξι παιδιών, είπε ότι είχε χάσει 25 κιλά. Έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας πριν από ένα μήνα και τώρα ζει σε μια πρόχειρη σκηνή κοντά στην παραλία.

Πάσχει από δυσανεξία στη γλουτένη και είπε ότι δεν μπορούσε πλέον να βρει τρόφιμα που να μπορεί να φάει.

«Πριν από τον πόλεμο, μια φιλανθρωπική οργάνωση με βοηθούσε να προμηθεύομαι προϊόντα χωρίς γλουτένη, τα οποία δεν μπορούσα ποτέ να αγοράσω μόνη μου», είπε.

«Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, δεν μπορώ να βρω αυτά που χρειάζομαι στην αγορά, και ακόμα κι αν τα βρω, δεν μπορώ να τα αγοράσω. Δεν αρκεί που αντιμετωπίζουμε καθημερινά βομβαρδισμούς, εκτοπισμό και ζούμε σε μια σκηνή που δεν μας προστατεύει ούτε από τη ζέστη του καλοκαιριού ούτε από το κρύο του χειμώνα – και τώρα και την πείνα από πάνω;»

Η Ρίντα Χιτζέ, 29 ετών, είπε ότι το βάρος της πεντάχρονης κόρης της, Λάμια, είχε μειωθεί από 19 κιλά σε 10,5 κιλά.

Είπε ότι η Λάμια ήταν υγιής πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και δεν είχε προηγούμενα προβλήματα υγείας.

«Απλά δεν υπάρχει τίποτα για να φάει το παιδί μου. Δεν υπάρχουν λαχανικά, δεν υπάρχουν φρούτα».

«Όλα αυτά συνέβησαν μόνο λόγω της πείνας», είπε.

Τώρα, η Λάμια πάσχει από πρήξιμο στα πόδια, αραίωση μαλλιών και νευρολογικά προβλήματα, είπε.

«Δεν μπορεί να περπατήσει. Πήγα σε πολλές κλινικές, γιατρούς και νοσοκομεία. Όλοι μου είπαν ότι η κόρη μου πάσχει από υποσιτισμό. Αλλά κανένας από αυτούς δεν μου έδωσε τίποτα, ούτε θεραπεία, ούτε καμία υποστήριξη».

Η Μάντι Μπλάκμαν, μια βρετανίδα νοσοκόμα που εργάζεται για την φιλανθρωπική οργάνωση UK-Med στη Γάζα, δήλωσε ότι το 70% των μητέρων που επισκέπτονται τις κλινικές μητρικής υγείας, προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας, πάσχουν από κλινικό υποσιτισμό.

«Ως αποτέλεσμα, τα μωρά γεννιούνται μικρότερα και πιο ευάλωτα», είπε.

Αυξημένοι οι θάνατοι από υποσιτισμό

Περισσότεροι από 62.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την στρατιωτική του εκστρατεία.

Από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 271 άτομα, μεταξύ των οποίων 112 παιδιά, έχουν πεθάνει από «πείνα και υποσιτισμό», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς.

Μια άλλη γυναίκα, η Ασεέλ, που ζει στην πόλη της Γάζας, είπε: «Πριν από πέντε μήνες, ζύγιζα 56 κιλά. Σήμερα, ζυγίζω μόνο 46 κιλά».

Είπε ότι δεν είχε φάει ούτε ένα κομμάτι φρούτο ή κρέας εδώ και μήνες και είχε ξοδέψει σχεδόν όλες τις αποταμιεύσεις της για βασικά είδη διατροφής για να επιβιώσει.

Η κουνιάδα της Ασεέλ, με την οποία ζει, έχει ένα μωρό ενός μηνός.

«Ψάχνει απεγνωσμένα για βρεφικό γάλα σε λογική τιμή», είπε η Ασεέλ.

Είπε ότι όταν το βρίσκουν, κοστίζει έως και 180 σέκελ (39 λίρες) ανά κουτί.

«Όπως χιλιάδες άνθρωποι, ζούμε μέρα με τη μέρα».

«Δεν έχω αποθέματα τροφίμων, ούτε καν αρκετά για να αντέξουν μια ή δύο εβδομάδες», πρόσθεσε.

