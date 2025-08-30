newspaper
Τραμπ: Νέα πρόκληση – Ακυρώνει τη βίζα του Μαχμούντ Αμπάς για να μην παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ
Τραμπ: Νέα πρόκληση – Ακυρώνει τη βίζα του Μαχμούντ Αμπάς για να μην παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ

Επίθεση κατά των Παλαιστινίων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη συνέλευση του ΟΗΕ όπου η Γαλλία και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Η κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τις βίζες σε μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Η ανακοίνωση έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ την Παρασκευή.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την PLO και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», ανέφερε η δήλωση.

Τα μέλη της PLO «πρέπει να αποκηρύσσουν με συνέπεια την τρομοκρατία», ανέφερε η ανακοίνωση επικαλούμενη την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Κατηγόρησε επίσης την Παλαιστινιακή Αρχή για «προσπάθειες παράκαμψης των διαπραγματεύσεων» επειδή προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης για τις ισραηλινά εγκλήματα που διαπράχθηκαν τόσο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη όσο και σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, τον οποίο οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ χαρακτήρισαν γενοκτονία.

Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ανέφερε ακόμα ότι εμπόδιο στις «ειρηνευτικές διαδικασίες» είναι και οι εκκλήσεις και οι ενέργειες της Παλαιστινιακής Αρχής για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Απαγόρευση εισόδου και στον Αμπάς

Τόσο η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία έχει περιορισμένη αυτοδιοικούμενη εξουσία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όσο και η PLO, η διεθνώς αναγνωρισμένη παλαιστινιακή οργάνωση-ομπρέλα, λειτουργούν ως εκπρόσωποι του παλαιστινιακού λαού και πιέζουν για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στην παγκόσμια σκηνή.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως επιβάλει κυρώσεις σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής και της PLO, κατηγορώντας τα για «εξύμνηση της βίας» και «υπονόμευση της ειρήνης».

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιους αξιωματούχους αφορά το μέτρο, καθώς τα μέλη του ΟΗΕ και τα μη μέλη παρατηρητές, όπως η Παλαιστίνη, συνήθως στέλνουν μεγάλες αντιπροσωπείες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι ο πρόεδρος της ΠΑ, Μαχμούντ Αμπάς, περιλαμβάνεται στη λίστα αυτώ που δεν θα πάρουν βίζα.

«Το μέτρο αφορά τον Αμπάς και άλλους περίπου 80 αξιωματούχους της ΠΑ», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Τον περασμένο μήνα, αρκετές δυτικές χώρες ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Καναδά.

Έχουν οι ΗΠΑ δικαίωμα να ανακαλούν βίζες για αυτούς που εκπροσωπούνται στον ΟΗΕ;

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής εξέφρασε «βαθιά λύπη και έκπληξη» για την απόφαση.

Κάλεσε την κυβέρνηση να «επανεξετάσει και να ανακαλέσει την απόφασή της, επιβεβαιώνοντας την πλήρη δέσμευση της Παλαιστίνης στο διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις υποχρεώσεις της απέναντι στην ειρήνη».

Η απόφαση για ανάκληση βίζας συνιστά «παραβίαση» της συμφωνίας του 1947 μεταξύ του ΟΗΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ και κάλεσε τόσο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «εκτελέσουν τα καθήκοντά τους».

Από την Ουάσιγκτον, ο Άλαν Φίσερ του Al Jazeera εξήγησε ότι ως κράτος υποδοχής, οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι χορηγούν βίζες σε εκπροσώπους κρατών μελών του ΟΗΕ που θα επισκεφθούν την έδρα του διεθνούς οργανισμού.

«Αυτό θα είναι αμφιλεγόμενο», είπε ο Φίσερ. «Όταν ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη το 1947 και η έδρα τους βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, συμφωνήθηκε ότι, ουσιαστικά, οι πολιτικές μετανάστευσης των ΗΠΑ δεν θα επηρέαζαν τους ανθρώπους που ήθελαν να πάνε εκεί για επίσημες υποθέσεις».

Ωστόσο, ο Φίσερ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί βίζες σε ορισμένους αξιωματούχους στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης στον τότε πρόεδρο της PLO, Γιάσερ Αραφάτ, για να επισκεφθεί την έδρα του ΟΗΕ το 1988, με αποτέλεσμα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη της Ελβετίας εκείνο το έτος.

Πιο πρόσφατα, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν βίζα στον Ομάρ αλ-Μπασίρ, τον τότε αρχηγό του Σουδάν, για τη συνέλευση του 2013.

«Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι καταζητούνταν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», είπε ο Φίσερ.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταζητείται επίσης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ωστόσο, αναμένεται να βρίσκεται εδώ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα».

Η περίπτωση Αραφάτ

Οι ηγεσίες της PLO και της Παλαιστινιακής Αρχής «έχουν κινηθεί στα πάντα by the book όσον αφορά τις ΗΠΑ», είπε στο Al Jazeera ο Xavier Abu Eid, πρώην διευθυντής επικοινωνίας της PLO.

H απόφαση των ΗΠΑ να αρνηθούν και να ανακαλέσουν βίζες για μέλη της PLO και της ΠΑ πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο δείχνει ότι «ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι Παλαιστίνιοι, είτε υποστηρίζουν τον ένοπλο αγώνα είτε τη διπλωματία είτε τις διαπραγματεύσεις είτε τις εκστρατείες της κοινωνίας των πολιτών είτε οτιδήποτε άλλο, θα υπονομευτούν από την πολιτική των ΗΠΑ».

«Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα τώρα, το αν η παλαιστινιακή ηγεσία θα λάβει πιο σκληρή θέση. Αυτό που ξέρω είναι ότι το 1988, όταν οι ΗΠΑ απέρριψαν τη βίζα για τον αείμνηστο Πρόεδρο της ΠΑ Γιάσερ Αραφάτ, ένα ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είχε μόνο δύο αρνητικές ψήφους μετέφερε ολόκληρη τη συνέλευση από τη Νέα Υόρκη στη Γενεύη», σημείωσε.

