Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 11:45

Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας, αλλά ζητά γρήγορα αποτελέσματα. Σε αυτό συγκλίνουν τόσο οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ όσο και αναφορές σε δημοσιεύματα για την περιβόητη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο που θα συζητούσε το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σε δύο με τρεις εβδομάδες» προέβλεψε ο Τραμπ πριν από τη συνάντηση της περασμένης Τετάρτης αν και στη συνέχεια η αισιοδοξία αυτή μετριάστηκε, με τον αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, να τοποθετεί τη λήξη του πολέμου έως το τέλος του έτους.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios και η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ περιμένουν από το Ισραήλ να πετύχει γρήγορα τον διακηρυγμένο στόχο του για διάλυση της Χαμάς, ακόμα κι αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη λήξη του πολέμου.

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ζήτησε να μιλήσει με τον στενό σύμβουλο του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, προκειμένου να ενημερωθεί για το σχέδιο του Ισραήλ και για τις κόκκινες γραμμές που θέτει στο μεταπολεμικό τοπίο της Γάζας.

Οι «διαβεβαιώσεις» του Ισραήλ

Σύμφωνα με αμερικανική πηγή που μίλησε στο Axios ο Ντέρμερ διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για μόνιμη κατάληψη της Γάζας, δεν σκοπεύει να εκδιώξει διά παντός τον μόνιμο πληθυσμό και ότι θα παραδώσει τον θύλακα σε κάποιον άλλο εκτός της Χαμάς.

Κάθε μία από αυτές τις διαβεβαιώσεις – αν φυσικά ειπώθηκαν έτσι όπως τις περιέγραψε ο αμερικανός αξιωματούχος – έχει αναιρεθεί από τις δημόσιες τοποθετήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης αλλά και από την πρακτική που ακολουθεί επί δύο σχεδόν χρόνια.

Η κατάληψη της πόλης της Γάζας βρίσκεται στα σκαριά, οι Παλαιστίνιοι καλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει απορρίψει πολλές φορές και την Παλαιστινιακή Αρχή ως εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της Γάζας ενώ κορυφαίοι υπουργοί διατυμπανίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν την προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους, θέτοντας έτσι την εθνοκάθαρση ως τον πραγματικό στόχο του Τελ Αβίβ.

Επί οκτώ μήνες ο Τραμπ χτυπά φιλικά τον Νετανιάχου στην πλάτη και ο τελευταίος κλιμακώνει βήμα – βήμα την επίθεσή του στους Παλαιστίνιους.

Ουρά σε κοινοτική κουζίνα στην πόλη της Γάζας/ Reuters

Μετά την αδιαφορία που επιδεικνύει ο ισραηλινός πρωθυπουργός στην τελευταία πρόταση εκεχειρίας που έγινε αποδεκτή από τη Χαμάς, τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ για την εγκατάλειψη των ομήρων, αλλά και τη διεθνή κατακραυγή για τον λιμό και τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, η αμερικανική διοίκηση φαίνεται πως αναζητά ένα ορατό τέλος στην κρίση χωρίς όμως να βάζει φρένο στον ισραηλινό πρωθυπουργό. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Οι διαβεβαιώσεις του Νετανιάχου ότι μπορεί να πετύχει γρήγορα τους στόχους του φαίνεται ότι του εξασφαλίζουν το «πράσινο φως» να προχωρήσει με καταστροφικές συνέπειες για τον παλαιστινιακό λαό.

Η επιχείρηση δεν θα είναι σύντομη

Για τον ισραηλινό αθρογράφο της Haaretz, Άμος Χάρελ, ο Νετανιάχου έχει καταφέρει να παραπλανήσει τον Τραμπ σχετικά με το εφικτό του στόχου και την ταχύτητα της επερχόμενης επιχείρησης, την ώρα που ο στρατός προειδοποιεί ότι η νέα επίθεση δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

«Η κατάσταση επί του εδάφους παραμένει μακριά από τις ψευδαισθήσεις που ο Νετανιάχου πουλάει στον Τραμπ. Οι προετοιμασίες για την επιχείρηση προχωρούν αργά. Οι διαταγές επιστράτευσης δεκάδων χιλιάδων εφέδρων ξεκινούν στις 2 Σεπτεμβρίου. […] Οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο ισραηλινός στρατός δεν είναι επαρκώς λεπτομερείς. Θα είναι δύσκολο να εκτελεστεί μια ευρεία, μακρά χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι όμηροι. Μια περαιτέρω δυσκολία είναι η εκκένωση των αμάχων», γράφει ο Χάρελ και προσθέτει:

«Ο στρατός έχει ήδη καλέσει τον πληθυσμό να μετακινηθεί νότια, αλλά μόνο μερικές χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες. Ένας λόγος είναι ότι οι λεγόμενες ασφαλείς ζώνες που έχει ορίσει ο στρατός δεν φαίνονται ασφαλείς. Σε συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών, αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτίμησαν ότι περίπου 300.000 άνθρωποι, σχεδόν το ένα τρίτο όσων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, δεν θα ανταποκριθούν στο αίτημα να φύγουν».

Οι μαζικές δολοφονίες αμάχων είναι αναπόφευκτες εφόσον η επιχείρηση του Ισραήλ προχωρήσει στη Γάζα, ενώ ο στόχος να τσακιστεί και ο τελευταίος μαχητής της Χαμάς παραμένει το ίδιο και περισσότερο ανέφικτος από τις 7 Οκτωβρίου, όπως εξάλλου δείχνουν οι επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους παρά το γεγονός ότι το ηγετικό δίκτυο της οργάνωσης έχει εξοντωθεί πάνω από μία φορά.

«Ίσως κάποιος θα έπρεπε να ψιθυρίσει στο αυτί του προέδρου Τραμπ κάτι απλό: Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, δεν θα πάρετε Νόμπελ Ειρήνης. Η ανακήρυξη του φετινού νικητή θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου», γράφει χαρακτηριστικά ο Χάρελ που επισημαίνει ότι αυτό που επιμένει να αγνοεί η ισραηλινή ηγεσία είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τη μετατροπή του κράτους του Ισραήλ σε κράτος παρία.

Οι εικόνες με τα πεινασμένα παιδιά στη Γάζα απασχολούν τη διοίκηση Τραμπ που αν και στηρίζει το Ισραήλ δεν έχει υιοθετήσει τους ισχυρισμούς του Τελ Αβίβ ότι δεν υπάρχει λιμός. Στη σύσκεψη της Τετάρτης ένα από τα πράγματα που συζητήθηκε είναι πώς θα «διορθωθεί αυτή η εικόνα», αν και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί εάν δεν υπάρξει κατάπαυση πυρός.

Μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τη γνώμη των Αράβων

Αναφορικά δε με τα μεταπολεμικά σχέδια για τη Γάζα, η κατάσταση παραμένει στο ίδιο αδιέξοδο. Από τη στιγμή που ο Τραμπ δεν έχει πιέσει τον Νετανιάχου να συμφωνήσει με το σχέδιο που του έχει προταθεί και περιλαμβάνει την αποκατάσταση των σχέσεων με τα αραβικά κράτη της περιοχής, τον εκτοπισμό της Χαμάς και την προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους κάπου στο μέλλον, δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.

Την τεχνογνωσία τους κλήθηκαν να δώσουν ο γαμπρός του Τραμπ, επιχειρηματίας και πρώην σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Οι δυο τους παρουσίασαν ιδέες για το πώς θα μπορούσε να ανοικοδομηθεί η Γάζα, αναφέρει το Axios, χωρίς όμως να παρουσιάσουν και ένα σχέδιο για τη μελλοντική διακυβέρνηση.

Χωρίς την παρουσία Παλαιστινίων, αλλά και χωρίς καμία αραβική εκπροσώπηση, το μόνο που έμενε να συζητηθεί ήταν μπίζνες, στις οποίες ο Τόνι Μπλερ ειδικεύεται μετά την έξοδό του από την Ντάουνινγ Στριτ και την ενασχόλησή του με τη Μέση Ανατολή.

Ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ και ειδικά με τον Ρον Ντέρμερ φέρεται να έχει εκφράσει κι άλλες φορές τις απόψεις του για τη Γάζα το διάστημα του πολέμου, ενώ το όνομά του έχει ακουστεί ξανά και επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Δημοσίευμα των Financial Times ενέπλεκε το ίδρυμά του στην «πρακτική εφαρμογή» του οράματος του Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής.

Ο ίδιος το αρνήθηκε δημόσια αλλά η παρουσία του στη σύσκεψη της Τετάρτης μόνο ανακούφιση δεν θα προσέφερε στους Παλαιστίνιους που εδώ και χρόνια είναι δυσαρεστημένοι από τη στάση του.

Όσο στον Λευκό Οίκο το Ισραήλ καθησύχαζε τις ανησυχίες του Τραμπ, στη Γάζα ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Με τις πλάτες των ΗΠΑ ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να βάλει μπρος μία ακόμα σφαγή που όμως αυτή τη φορά βρίσκει τους Παλαιστίνιους σε κατάσταση απίστευτου πόνου και πείνας. Η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο των υπολοίπων κρατών – πλην των ΗΠΑ – για να σταματήσουν το μεγαλύτερο έγκλημα του 21ου αιώνα.

Βρετανία: Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας – Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ
Ένταση 29.08.25

Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας στη Βρετανία - Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ

Ισραηλινές εταιρείες θα πάρουν μέρος στην εν λόγω έκθεση στη Βρετανία - Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έκανε λόγο για «διακρίσεις»

Σύνταξη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
Στηρίζουν οι ΗΠΑ 29.08.25

Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 κατά του Ιράν μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ
Απειλή για τη σταθερότητα 29.08.25

Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια - «Γελοίο να λες ότι θα πολεμήσεις τη διάδοση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Η 45χρονη αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη - Παραμένει άγνωστο αν ήταν εκείνη που οδηγούσε το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου ατυχήματος

Σύνταξη
Βρετανία: Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας – Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ
Ένταση 29.08.25

Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας στη Βρετανία - Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ

Ισραηλινές εταιρείες θα πάρουν μέρος στην εν λόγω έκθεση στη Βρετανία - Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έκανε λόγο για «διακρίσεις»

Σύνταξη
Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;
Χαμός 29.08.25

Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;

Την ώρα που στις ΗΠΑ ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι έχει γίνει... εθνική γιορτή, υπάρχει μια μερίδα των φανατικών θαυμαστών της που τα έχει βάψει μαύρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.

Σύνταξη
Μη κρατικά ΑΕΙ: Το υπ. Παιδείας ξεκίνησε να μοιράζει άδειες χωρίς να έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών
Άρον άρον 29.08.25

Το υπ. Παιδείας ξεκίνησε να μοιράζει άδειες σε μη κρατικά ΑΕΙ χωρίς να έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε άδειες λειτουργίας για τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια - Πανηγυρισμοί ενώ ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί τα προγράμματα σπουδών

Σύνταξη
Πειθαρχικό εμπόριο
Τιμωρητική εμμονή 29.08.25

Πειθαρχικό εμπόριο

Οι αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο παραπέμπουν σε μια αυταρχική λογική απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Κοινωνική πολιτική 29.08.25

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Υπουργικό συμβούλιο 29.08.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Σύνταξη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
