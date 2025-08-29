Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας, αλλά ζητά γρήγορα αποτελέσματα. Σε αυτό συγκλίνουν τόσο οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ όσο και αναφορές σε δημοσιεύματα για την περιβόητη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο που θα συζητούσε το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σε δύο με τρεις εβδομάδες» προέβλεψε ο Τραμπ πριν από τη συνάντηση της περασμένης Τετάρτης αν και στη συνέχεια η αισιοδοξία αυτή μετριάστηκε, με τον αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, να τοποθετεί τη λήξη του πολέμου έως το τέλος του έτους.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios και η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ περιμένουν από το Ισραήλ να πετύχει γρήγορα τον διακηρυγμένο στόχο του για διάλυση της Χαμάς, ακόμα κι αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη λήξη του πολέμου.

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ζήτησε να μιλήσει με τον στενό σύμβουλο του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, προκειμένου να ενημερωθεί για το σχέδιο του Ισραήλ και για τις κόκκινες γραμμές που θέτει στο μεταπολεμικό τοπίο της Γάζας.

Οι «διαβεβαιώσεις» του Ισραήλ

Σύμφωνα με αμερικανική πηγή που μίλησε στο Axios ο Ντέρμερ διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για μόνιμη κατάληψη της Γάζας, δεν σκοπεύει να εκδιώξει διά παντός τον μόνιμο πληθυσμό και ότι θα παραδώσει τον θύλακα σε κάποιον άλλο εκτός της Χαμάς.

Κάθε μία από αυτές τις διαβεβαιώσεις – αν φυσικά ειπώθηκαν έτσι όπως τις περιέγραψε ο αμερικανός αξιωματούχος – έχει αναιρεθεί από τις δημόσιες τοποθετήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης αλλά και από την πρακτική που ακολουθεί επί δύο σχεδόν χρόνια.

Η κατάληψη της πόλης της Γάζας βρίσκεται στα σκαριά, οι Παλαιστίνιοι καλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει απορρίψει πολλές φορές και την Παλαιστινιακή Αρχή ως εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της Γάζας ενώ κορυφαίοι υπουργοί διατυμπανίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν την προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους, θέτοντας έτσι την εθνοκάθαρση ως τον πραγματικό στόχο του Τελ Αβίβ.

Επί οκτώ μήνες ο Τραμπ χτυπά φιλικά τον Νετανιάχου στην πλάτη και ο τελευταίος κλιμακώνει βήμα – βήμα την επίθεσή του στους Παλαιστίνιους.

Μετά την αδιαφορία που επιδεικνύει ο ισραηλινός πρωθυπουργός στην τελευταία πρόταση εκεχειρίας που έγινε αποδεκτή από τη Χαμάς, τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ για την εγκατάλειψη των ομήρων, αλλά και τη διεθνή κατακραυγή για τον λιμό και τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, η αμερικανική διοίκηση φαίνεται πως αναζητά ένα ορατό τέλος στην κρίση χωρίς όμως να βάζει φρένο στον ισραηλινό πρωθυπουργό. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Οι διαβεβαιώσεις του Νετανιάχου ότι μπορεί να πετύχει γρήγορα τους στόχους του φαίνεται ότι του εξασφαλίζουν το «πράσινο φως» να προχωρήσει με καταστροφικές συνέπειες για τον παλαιστινιακό λαό.

Η επιχείρηση δεν θα είναι σύντομη

Για τον ισραηλινό αθρογράφο της Haaretz, Άμος Χάρελ, ο Νετανιάχου έχει καταφέρει να παραπλανήσει τον Τραμπ σχετικά με το εφικτό του στόχου και την ταχύτητα της επερχόμενης επιχείρησης, την ώρα που ο στρατός προειδοποιεί ότι η νέα επίθεση δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

«Η κατάσταση επί του εδάφους παραμένει μακριά από τις ψευδαισθήσεις που ο Νετανιάχου πουλάει στον Τραμπ. Οι προετοιμασίες για την επιχείρηση προχωρούν αργά. Οι διαταγές επιστράτευσης δεκάδων χιλιάδων εφέδρων ξεκινούν στις 2 Σεπτεμβρίου. […] Οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο ισραηλινός στρατός δεν είναι επαρκώς λεπτομερείς. Θα είναι δύσκολο να εκτελεστεί μια ευρεία, μακρά χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι όμηροι. Μια περαιτέρω δυσκολία είναι η εκκένωση των αμάχων», γράφει ο Χάρελ και προσθέτει:

«Ο στρατός έχει ήδη καλέσει τον πληθυσμό να μετακινηθεί νότια, αλλά μόνο μερικές χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες. Ένας λόγος είναι ότι οι λεγόμενες ασφαλείς ζώνες που έχει ορίσει ο στρατός δεν φαίνονται ασφαλείς. Σε συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών, αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτίμησαν ότι περίπου 300.000 άνθρωποι, σχεδόν το ένα τρίτο όσων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, δεν θα ανταποκριθούν στο αίτημα να φύγουν».

Οι μαζικές δολοφονίες αμάχων είναι αναπόφευκτες εφόσον η επιχείρηση του Ισραήλ προχωρήσει στη Γάζα, ενώ ο στόχος να τσακιστεί και ο τελευταίος μαχητής της Χαμάς παραμένει το ίδιο και περισσότερο ανέφικτος από τις 7 Οκτωβρίου, όπως εξάλλου δείχνουν οι επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους παρά το γεγονός ότι το ηγετικό δίκτυο της οργάνωσης έχει εξοντωθεί πάνω από μία φορά.

«Ίσως κάποιος θα έπρεπε να ψιθυρίσει στο αυτί του προέδρου Τραμπ κάτι απλό: Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, δεν θα πάρετε Νόμπελ Ειρήνης. Η ανακήρυξη του φετινού νικητή θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου», γράφει χαρακτηριστικά ο Χάρελ που επισημαίνει ότι αυτό που επιμένει να αγνοεί η ισραηλινή ηγεσία είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τη μετατροπή του κράτους του Ισραήλ σε κράτος παρία.

Οι εικόνες με τα πεινασμένα παιδιά στη Γάζα απασχολούν τη διοίκηση Τραμπ που αν και στηρίζει το Ισραήλ δεν έχει υιοθετήσει τους ισχυρισμούς του Τελ Αβίβ ότι δεν υπάρχει λιμός. Στη σύσκεψη της Τετάρτης ένα από τα πράγματα που συζητήθηκε είναι πώς θα «διορθωθεί αυτή η εικόνα», αν και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί εάν δεν υπάρξει κατάπαυση πυρός.

Μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τη γνώμη των Αράβων

Αναφορικά δε με τα μεταπολεμικά σχέδια για τη Γάζα, η κατάσταση παραμένει στο ίδιο αδιέξοδο. Από τη στιγμή που ο Τραμπ δεν έχει πιέσει τον Νετανιάχου να συμφωνήσει με το σχέδιο που του έχει προταθεί και περιλαμβάνει την αποκατάσταση των σχέσεων με τα αραβικά κράτη της περιοχής, τον εκτοπισμό της Χαμάς και την προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους κάπου στο μέλλον, δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.

Την τεχνογνωσία τους κλήθηκαν να δώσουν ο γαμπρός του Τραμπ, επιχειρηματίας και πρώην σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Οι δυο τους παρουσίασαν ιδέες για το πώς θα μπορούσε να ανοικοδομηθεί η Γάζα, αναφέρει το Axios, χωρίς όμως να παρουσιάσουν και ένα σχέδιο για τη μελλοντική διακυβέρνηση.

Χωρίς την παρουσία Παλαιστινίων, αλλά και χωρίς καμία αραβική εκπροσώπηση, το μόνο που έμενε να συζητηθεί ήταν μπίζνες, στις οποίες ο Τόνι Μπλερ ειδικεύεται μετά την έξοδό του από την Ντάουνινγ Στριτ και την ενασχόλησή του με τη Μέση Ανατολή.

Ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ και ειδικά με τον Ρον Ντέρμερ φέρεται να έχει εκφράσει κι άλλες φορές τις απόψεις του για τη Γάζα το διάστημα του πολέμου, ενώ το όνομά του έχει ακουστεί ξανά και επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Δημοσίευμα των Financial Times ενέπλεκε το ίδρυμά του στην «πρακτική εφαρμογή» του οράματος του Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής.

Ο ίδιος το αρνήθηκε δημόσια αλλά η παρουσία του στη σύσκεψη της Τετάρτης μόνο ανακούφιση δεν θα προσέφερε στους Παλαιστίνιους που εδώ και χρόνια είναι δυσαρεστημένοι από τη στάση του.

Όσο στον Λευκό Οίκο το Ισραήλ καθησύχαζε τις ανησυχίες του Τραμπ, στη Γάζα ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Με τις πλάτες των ΗΠΑ ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να βάλει μπρος μία ακόμα σφαγή που όμως αυτή τη φορά βρίσκει τους Παλαιστίνιους σε κατάσταση απίστευτου πόνου και πείνας. Η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο των υπολοίπων κρατών – πλην των ΗΠΑ – για να σταματήσουν το μεγαλύτερο έγκλημα του 21ου αιώνα.