Ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας «επικίνδυνη ζώνη μαχών» – Τουλάχιστον 41 νέοι νεκροί

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι πλέον η πόλη της Γάζας είναι «επικίνδυνη ζώνη μαχών», χωρίς ωστόσο να ζητήσει από τους Παλαιστίνιους να την εγκαταλείψουν άμεσα.

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις του Ισραήλ, δεν υπάρχει ασφαλές σημείο στη Γάζα

«Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#عاجل 🔴 بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر انه ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة. ⭕سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى… pic.twitter.com/HtSfQuSHTg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 29, 2025

Αυτή η «τοπική τακτική παύση», που εφαρμόζεται καθημερινά στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου προκειμένου, όπως είχε επισημάνει ο ισραηλινός στρατός, «να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των κομβόι του ΟΗΕ» και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 41 νεκροί Παλαιστίνιοι από το πρωί της Παρασκευής και στην «ασφαλή ζώνη» στην αλ-Μαουάσι

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, τουλάχιστον 41 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά και άνθρωποι που περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια, έχουν σκοτωθεί από την αυγή της Παρασκευής στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους και στη λεγόμενη «ασφαλή ζώνη» στην αλ-Μαουάσι στα νότια.