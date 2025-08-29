Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού

Οι παραλυτικές ασθένειες εξαπλώνονται στη Γάζα, καθώς ο ισραηλινός αποκλεισμός συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο φαρμάκων και τροφίμων.

Από τον Ιούνιο, έχουν αναφερθεί 85 ύποπτα κρούσματα συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ (GBS), σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί οκτώ θάνατοι που σχετίζονται με το GBS στη Γάζα.

Τι είναι το σύνδρομο Γκιλαίν-Μπαρέ;

Το GBS είναι μια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται στη μυελίνη, η οποία προστατεύει το περιφερικό νευρικό σύστημα.

Αυτό εκθέτει τις νευρικές ίνες και προκαλεί νευρική βλάβη.

Το περιφερικό νευρικό σύστημα διακλαδώνεται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό σε όλα τα μέρη του σώματος, όπως το δέρμα, οι μύες και τα όργανα.

Το GBS είναι μια πολύ σπάνια πάθηση, που προσβάλλει περίπου 100.000 άτομα παγκοσμίως κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Κλινικής του Κλίβελαντ.

Τι προκαλεί το GBS;

Η ακριβής αιτία του GBS είναι άγνωστη, αλλά συνήθως προσβάλλει άτομα που έχουν υποστεί ιογενή ή βακτηριακή λοίμωξη.

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι μια γαστρεντερική λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Campylobacter jejuni είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες κινδύνου για το GBS. Το Campylobacter jejuni βρίσκεται συνήθως στα κόπρανα των ζώων.

Τα περισσότερα δείγματα εργαστηριακών εξετάσεων στη Γάζα ήταν θετικά για το Campylobacter jejuni, δήλωσε ο Δρ Αχμέντ Αλ Φάρα, επικεφαλής της παιδιατρικής στο Nasser Medical Complex στο Χαν Γιούνις, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent το Σάββατο.

Ο Αλ Φάρα είπε ότι τα δείγματα ήταν επίσης θετικά για τον εντεροϊό, μια ομάδα ιών που συνήθως μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω μολυσμένου νερού και προκαλούν πυρετό, πόνους στο σώμα, πονόλαιμο και εξανθήματα.

Εξήγησε ότι αυτές οι ασθένειες εξαπλώνονται επειδή το Ισραήλ έχει καταστρέψει το αποχετευτικό σύστημα στη Γάζα, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να πίνουν νερό μολυσμένο από λύματα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν το 70% όλων των αντλιών αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη Γάζα, σύμφωνα με έκθεση της διεθνούς οργάνωσης Oxfam τον Ιούλιο του 2024. Η Oxfam έχει επίσης κατηγορήσει το Ισραήλ ότι περιορίζει την είσοδο του εξοπλισμού της για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού.

Περιστασιακά, το GBS μπορεί επίσης να προκληθεί από χειρουργική επέμβαση.

Ποια είναι τα συμπτώματα του GBS;

Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου.

Το GBS ξεκινά συνήθως με μούδιασμα ή μυϊκή αδυναμία στα πέλματα και τα πόδια, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να εξελιχθούν στο υπόλοιπο σώμα.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν μυϊκό πόνο στην πλάτη ή τα πόδια, αδυναμία των θωρακικών μυών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστικές δυσκολίες, δυσκολία στην κίνηση των ματιών και δυσκολία στην ομιλία ή την κατάποση.

Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί παράλυση των ποδιών ή ακόμη και ολόκληρου του σώματος. Μπορεί επίσης να προκαλέσει παραισθησία, μια αίσθηση μουδιάσματος, τσουξίματος ή ρίγης στο δέρμα.

Τα συμπτώματα μπορούν να διαρκέσουν μερικές εβδομάδες και, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν χωρίς μόνιμες νευρολογικές επιπλοκές. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να παρουσιάζουν αδυναμία.

Το GBS μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή, με ένα μικρό ποσοστό των ασθενών να πεθαίνουν λόγω επιπλοκών όπως παράλυση των αναπνευστικών μυών, λοιμώξεις του αίματος, πνευμονική εμβολή ή καρδιακή ανακοπή.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται συνήθως με την αντιστοίχιση των συμπτωμάτων με την ασθένεια.

Ωστόσο, τα συμπτώματα του GBS συμπίπτουν με άλλες ασθένειες, επομένως απαιτούνται εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί.

Μπορεί να ζητηθεί οσφυονωτιαία παρακέντηση, κατά την οποία συλλέγεται μικρή ποσότητα υγρού από τον νωτιαίο σωλήνα στην κάτω περιοχή της πλάτης.

Το υγρό αυτό εξετάζεται για αλλαγές που συνάδουν με το GBS.

Μια άλλη εξέταση είναι η ηλεκτρομυογραφία, κατά την οποία εισάγονται ηλεκτρόδια με λεπτές βελόνες στους μυς για την παρακολούθηση της νευρικής δραστηριότητας.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Το GBS δεν έχει θεραπεία, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπείες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του.

Για παράδειγμα, εάν ένας ασθενής έχει δυσκολία στην αναπνοή, του χορηγείται αναπνευστήρας. Εάν ένας ασθενής παρουσιάζει μυϊκή αδυναμία, μπορούν να βοηθήσουν οι ασκήσεις αποκατάστασης.

Δεδομένου ότι το GBS είναι μια αυτοάνοση ασθένεια, για τη διαχείριση των πρώιμων συμπτωμάτων χρησιμοποιείται ανοσοθεραπεία.

Αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή πλάσματος, η οποία απομακρύνει τα αντισώματα από το αίμα. Αυτές οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές όταν ξεκινούν μέσα σε μερικές εβδομάδες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Επειδή η GBS είναι μια ασθένεια που απειλεί τη ζωή, οι ασθενείς νοσηλεύονται και παρακολουθούνται για επιπλοκές.

Υπάρχουν άλλες ασθένειες στη Γάζα που προκαλούν παράλυση;

Η GBS δεν είναι η μόνη ασθένεια που εξαπλώνεται στη Γάζα και προκαλεί παράλυση.

Η Γάζα έχει πρόσφατα δει μια έξαρση της οξείας υπαραχνοειδούς παράλυσης (AFP), μιας κατάστασης που οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία ή παράλυση.

«Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για μια επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων οξείας υπαραχνοειδούς παράλυσης και του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ μεταξύ των παιδιών στη Λωρίδα της Γάζα, ως αποτέλεσμα λοιμώξεων και επιδείνωσης το οξέος υποσιτισμού», ανέφερε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε στο Telegram στις 4 Αυγούστου.

«Ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία εντερικών ιών εκτός από τον ιό της πολιομυελίτιδας, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ενός εύφορου περιβάλλοντος για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών», ανέφερε το δελτίο τύπου.

Ο ιός της πολιομυελίτιδας, ο οποίος είχε εξαλειφθεί από τη Γάζα για 25 χρόνια, προκαλεί επίσης παράλυση.

Επανήρθε στη Γάζα 11 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Λωρίδας.

Προκαλείται από έναν τύπο εντεροϊού και προσβάλλει κυρίως παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Δεν υπάρχουν φάρμακα στη Γάζα

Η Γάζα αντιμετωπίζει έναν τεχνητό λιμό που έχει επιβληθεί από το Ισραήλ, καθώς και σοβαρή έλλειψη φαρμάκων ως αποτέλεσμα του ισραηλινού αποκλεισμού.

Η Ταξινόμηση Φάσεων Ασφάλειας Τροφίμων (IPC) διαπίστωσε πρόσφατα ότι η Γάζα αντιμετωπίζει καταστροφή επιπέδου 5, όπου «η πείνα, ο θάνατος, η ένδεια και ο εξαιρετικά κρίσιμος οξύς υποσιτισμός είναι εμφανή».

Στα μέσα Μαρτίου, το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό των βασικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού, φαρμάκων και καυσίμων. Ο αποκλεισμός έχει επίσημα αρθεί, αλλά η είσοδος προμηθειών είναι εξαιρετικά περιορισμένη και περιστασιακή.

Τα νοσοκομεία στη Γάζα είναι υπερπλήρη, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών της 13ης Αυγούστου.

Ο Δρ Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζα, δήλωσε ότι λιγότερο από το ήμισυ των νοσοκομείων της Γάζα και το 38% των κέντρων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης λειτουργούν μερικώς ή σε ελάχιστο βαθμό.

Ο ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι η πληρότητα των κλινών στα μεγάλα νοσοκομεία υπερβαίνει κατά πολύ τη χωρητικότητά τους.

Το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας λειτουργεί στο 250%, το ιατρικό συγκρότημα Νάσερ στο Χαν Γιούνις στο 180%, το παιδικό νοσοκομείο Αλ-Ραντίσι στην πόλη της Γάζας στο 210% και το αραβικό νοσοκομείο Αλ-Αχλί στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας σε ποσοστό άνω του 300%.