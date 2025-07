Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απηύθυνε έκκληση χθες Τετάρτη σε περισσότερες χώρες να συμφωνήσουν να υποδεχθούν για νοσηλεία ασθενείς από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη διακομιδή νωρίτερα μέσα στην ημέρα στην Ιορδανία δεκάδων τραυματιών και αρρώστων, σχεδόν όλων τους παιδιών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο ΠΟΥ συντόνισε χθες «την εσπευσμένη ιατρική διακομιδή 35 ασθενών, στην πλειονότητά τους παιδιών, από τη Γάζα στην Ιορδανία, με συνοδούς 72 μέλη των οικογενειών τους», ανέφερε μέσω X ο γενικός διευθυντής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Είμαστε ευγνώμονες στην ιορδανική κυβέρνηση για τη συνεχή υποστήριξή της και την παροχή εξειδικευμένης νοσηλείας σε πολύ σοβαρά άρρωστους ασθενείς», συνέχισε.

«Πάνω από 10.000 άνθρωποι στη Γάζα εξακολουθούν να χρειάζονται εσπευσμένη ιατρική διακομιδή. Παροτρύνουμε περισσότερες χώρες να κάνουν ένα βήμα εμπρός και να τους δεχθούν — εξαρτώνται ζωές από αυτό. Υπάρχουν πολλοί που περιμένουν», συμπλήρωσε.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 16, 2025