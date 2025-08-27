Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι θα συσκεφθούν σήμερα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας. Οι δύο σύμμαχοι συζητούν για το μέλλον των Παλαιστινίων, χωρίς τους Παλαιστίνιους, στην Ουάσιγκτον ενώ η κατάσταση στη Γάζα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο με τον λιμό να θερίζει και την απειλή για κατάληψη του θύλακα να παίρνει σάρκα και οστά.

Σήμερα επίσης πραγματοποιείται μία ακόμα συνάντηση μεταξύ του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον ισραηλινό ομόλογό του, Γκιντεόν Σάαρ.

Ο αμερικανός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, μίλησε για την επικείμενη συνάντηση στον Λευκό Οίκο στο Fox News χωρίς να διευκρινίζει ποιοι θα συμμετάσχουν.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η Χαμάς έχει αποδεχτεί την τελευταία πρόταση των μεσολαβητών «πιθανόν» όπως είπε, λόγω της «πίεσης του Ισραήλ», ενώ υποστήριξε ότι το Τελ Αβίβ είναι ανοιχτό σε συζητήσεις για μια συμφωνία.

Ο Γουίτκοφ τοποθέτησε μάλιστα το τέλος του πολέμου έως το τέλος του έτους: «Πιστεύουμε ότι θα το διευθετήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους», δήλωσε την ώρα που ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξει άμεση κατάπαυση πυρός οι θάνατοι από λιμό θα αυξηθούν εκθετικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη – κατά την προσφιλή του τακτική- προέβλεψε τη Δευτέρα ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα θα έρθει σε δύο με τρεις εβδομάδες. Δήλωσε ακόμα ότι «δεν ήταν χαρούμενος» με τις πρόσφατες ισραηλινές δολοφονίες των πέντε δημοσιογράφων στο νοσοκομείο Νάσερ για τις οποίες είπε ότι έμαθε από τις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Χαμηλές προσδοκίες

Οι προσδοκίες ότι από τη σημερινή συνάντηση μπορεί να προκύψει κάποιου είδους πίεση στο Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι ΗΠΑ έχουν αποφύγει ακόμα και να σχολιάσουν την πρόσφατη έκθεση του IPC για την κήρυξη λιμού στη Γάζα, ενώ σε κάθε δημόσια δήλωση ο Τραμπ στηρίζει τα σχέδια του Νετανιάχου για κατάληψη του θύλακα.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ πιέζουν να λάβουν μία επίσημη απάντηση στην πρότασή εκεχειρίας από το Ισραήλ και επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να πάρουν στα σοβαρά τις διαρροές στα ΜΜΕ, που πάντως αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου τώρα σκληραίνει κι άλλο τη στάση του ζητώντας επί της ουσίας από τη Χαμάς να συνθηκολογήσει.

Η υπαναχώρηση του Ισραήλ όταν πλησιάζει το ενδεχόμενο μίας κατάπαυσης πυρός δεν είναι πρωτοφανής. Ο πρώην εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλερ, δήλωσε πρόσφατα ότι ο Νετανιάχου έβαζε συνεχώς εμπόδια στις διαπραγματεύσεις επί πάνω από ένα χρόνο.

Με τη συζήτηση σήμερα στην Ουάσιγκτον να προσανατολίζεται στη μεταπολεμική Γάζα, πολλοί είναι αυτοί που θυμούνται το «όραμα» του Τραμπ για τη μετατροπή του θύλακα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» με την μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων.

Σε αυτό το σχέδιο ζήτησε τη συναίνεση των αραβικών κρατών που όμως ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να δεχτούν τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων στις χώρες τους.

Δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου αναφέρουν το τελευταίο διάστημα ότι το Ισραήλ συζητά με το… Νότιο Σουδάν ώστε να «πάρει τους Παλαιστίνιους» με το αζημίωτο, τώρα που ο στρατός σκοπεύει να τους εκτοπίσει.

Οι προθέσεις του Ισραήλ είναι σαφείς

Ο Αμπντουλάχ Αλ-Αριάν, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν στο Κατάρ, είναι από αυτούς που αμφιβάλει ότι μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το μέλλον της Γάζας θα δώσει καρπούς.

«Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να περιμένουμε, νομίζω», δήλωσε ο Αλ-Αριάν στο Al Jazeera. «Μέχρι στιγμής έχουμε δει τις ΗΠΑ να ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο για οποιοδήποτε είδος λήξης του πολέμου σύντομα».

Είναι «επικίνδυνο να υποθέσουμε», πρόσθεσε, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός «καλή τη πίστει, όταν γνωρίζουμε ότι τελικά το Ισραήλ είναι αρκετά σαφές όσον αφορά τις προθέσεις του».

«Το Ισραήλ ήταν σαφές για αυτές τις προθέσεις από την αρχή και τις έχει εκφράσει πολύ έντονα χωρίς να έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον μεγαλύτερο σύμμαχό του, τις ΗΠΑ», συνέχισε.

«Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να βλέπουμε αυτές τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης ως κατά κάποιο τρόπο μια επέκταση της γενοκτονίας», δήλωσε ο Αλ-Αριάν.

Αυξάνεται η πίεση

Η διεθνής πίεση στο Ισραήλ αλλά και στις ΗΠΑ αυξάνεται και οι σημερινές συναντήσεις πιθανόν έρχονται ως αποτέλεσμα αυτής της πίεσης, καθώς και στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ αυξάνονται οι αντιδράσεις.

Η διοίκηση Τραμπ που υποσχόταν ότι θα κλείσει στα γρήγορα τον πόλεμο στη Γάζα, έχει αρκεστεί στο να στηρίζει τον Νετανιάχου σε κάθε του φυγή προς τα εμπρός, προκαλώντας όλο και μεγαλύτερη αγανάκτηση ακόμα και σε υποστηρικτές του MAGA.

Στο Ισραήλ από την άλλη εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν την Τρίτη ζητώντας από την κυβέρνηση να καταλήξει σε μια συμφωνία προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Κόλαση στη Γάζα

Στο πεδίο δεν υπάρχει ίχνος αποκλιμάκωσης. Οι ισραηλινές επιδρομές στην πόλη της Γάζας εντείνονται μέρα με τη μέρα. Οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι και συνωστίζονται σε μία μικρή περιοχή στα δυτικά της πόλης.

<br />

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι, απευθύνθηκε στους Παλαιστίνιους της πόλης της Γάζας λέγοντας ότι «η εκκένωση της πόλης είναι αναπόφευκτη».

Ο ίδιος είπε ότι η Χαμάς διαδίδει φήμες ότι δεν υπάρχουν πλέον ελεύθερες εκτάσεις γης στη Λωρίδα και επισύναψε έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει τις κενές περιοχές στο κέντρο και στο νότιο τμήμα του θύλακα που πρέπει να πάνε οι κάτοικοι, προσθέτοντας ότι κάθε οικογένεια που θα μετακομίσει θα λάβει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια.

«Οι IDF έχουν ήδη αρχίσει να αφήνουν σκηνές, να προετοιμάζονται για κέντρα διανομής βοήθειας, να τοποθετούν σωλήνες νερού και άλλα» είπε ο Αντράι σε μια προφανή προσπάθεια να πείσει τους Παλαιστίνιους να φύγουν για πολλοστή φορά την ώρα που μέχρι στιγμής και παρά τις απειλές οι περισσότεροι παραμένουν στη βόρεια Γάζα, ενώ δεν λείπουν οι αιματηρές επιθέσεις σε καταυλισμούς στα κεντρικά και τα νότια.

Τουλάχιστον 76 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί το τελευταίο 24ωρο, ανάμεσά τους οι 18 σε σημεία διανομής βοήθειας. Άλλοι δέκα πέθαναν από την πείνα το ίδιο διάστημα. Ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Το «Ευρωμεσογειακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Euro-Mediterranean Human Rights Observatory) ανέφερε σήμερα ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 άνθρωποι τη μέρα μένουν ανάπηροι στη Γάζα από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στη Δ. Οχθη – Σχεδόν 1.000 νεκροί από τις 7 Οκτωβρίου

Την ίδια στιγμή οι ισραηλινές επιθέσεις κλιμακώνονται διαρκώς και στη Δυτική Όχθη. Ισραηλινός στρατός πολιορκούσε πάνω από δέκα ώρες τη Ναμπλούς με μαζικές επιδρομές στα σπίτια και επιθέσεις στον πληθυσμό. Τουλάχιστον 80 είναι οι τραυματίες από την τελευταία επιχείρηση, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται οι ισραηλινές δυνάμεις να συλλαμβάνουν ένα παιδί.

<br />

Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη ανέρχονται σε 982 σύμφωνα με τον ΟΗΕ ενώ πάνω από 42.000 έχουν εκτοπιστεί βίαια από επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και των εποίκων.