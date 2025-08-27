newspaper
27.08.2025 | 13:43
Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 14:48

Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι θα συσκεφθούν σήμερα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας. Οι δύο σύμμαχοι συζητούν για το μέλλον των Παλαιστινίων, χωρίς τους Παλαιστίνιους, στην Ουάσιγκτον ενώ η κατάσταση στη Γάζα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο με τον λιμό να θερίζει και την απειλή για κατάληψη του θύλακα να παίρνει σάρκα και οστά.

Σήμερα επίσης πραγματοποιείται μία ακόμα συνάντηση μεταξύ του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον ισραηλινό ομόλογό του, Γκιντεόν Σάαρ.

Ο αμερικανός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, μίλησε για την επικείμενη συνάντηση στον Λευκό Οίκο στο Fox News χωρίς να διευκρινίζει ποιοι θα συμμετάσχουν.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η Χαμάς έχει αποδεχτεί την τελευταία πρόταση των μεσολαβητών «πιθανόν» όπως είπε, λόγω της «πίεσης του Ισραήλ», ενώ υποστήριξε ότι το Τελ Αβίβ είναι ανοιχτό σε συζητήσεις για μια συμφωνία.

Ο Γουίτκοφ τοποθέτησε μάλιστα το τέλος του πολέμου έως το τέλος του έτους: «Πιστεύουμε ότι θα το διευθετήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους», δήλωσε την ώρα που ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξει άμεση κατάπαυση πυρός οι θάνατοι από λιμό θα αυξηθούν εκθετικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη – κατά την προσφιλή του τακτική- προέβλεψε τη Δευτέρα ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα θα έρθει σε δύο με τρεις εβδομάδες. Δήλωσε ακόμα ότι «δεν ήταν χαρούμενος» με τις πρόσφατες ισραηλινές δολοφονίες των πέντε δημοσιογράφων στο νοσοκομείο Νάσερ για τις οποίες είπε ότι έμαθε από τις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Χαμηλές προσδοκίες

Οι προσδοκίες ότι από τη σημερινή συνάντηση μπορεί να προκύψει κάποιου είδους πίεση στο Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι ΗΠΑ έχουν αποφύγει ακόμα και να σχολιάσουν την πρόσφατη έκθεση του IPC για την κήρυξη λιμού στη Γάζα, ενώ σε κάθε δημόσια δήλωση ο Τραμπ στηρίζει τα σχέδια του Νετανιάχου για κατάληψη του θύλακα.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ πιέζουν να λάβουν μία επίσημη απάντηση στην πρότασή εκεχειρίας από το Ισραήλ και επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να πάρουν στα σοβαρά τις διαρροές στα ΜΜΕ, που πάντως αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου τώρα σκληραίνει κι άλλο τη στάση του ζητώντας επί της ουσίας από τη Χαμάς να συνθηκολογήσει.

Η υπαναχώρηση του Ισραήλ όταν πλησιάζει το ενδεχόμενο μίας κατάπαυσης πυρός δεν είναι πρωτοφανής. Ο πρώην εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλερ, δήλωσε πρόσφατα ότι ο Νετανιάχου έβαζε συνεχώς εμπόδια στις διαπραγματεύσεις επί πάνω από ένα χρόνο.

Με τη συζήτηση σήμερα στην Ουάσιγκτον να προσανατολίζεται στη μεταπολεμική Γάζα, πολλοί είναι αυτοί που θυμούνται το «όραμα» του Τραμπ για τη μετατροπή του θύλακα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» με την μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων.

Σε αυτό το σχέδιο ζήτησε τη συναίνεση των αραβικών κρατών που όμως ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να δεχτούν τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων στις χώρες τους.

Δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου αναφέρουν το τελευταίο διάστημα ότι το Ισραήλ συζητά με το… Νότιο Σουδάν ώστε να «πάρει τους Παλαιστίνιους» με το αζημίωτο, τώρα που ο στρατός σκοπεύει να τους εκτοπίσει.

Οι προθέσεις του Ισραήλ είναι σαφείς

Ο Αμπντουλάχ Αλ-Αριάν, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν στο Κατάρ, είναι από αυτούς που αμφιβάλει ότι μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το μέλλον της Γάζας θα δώσει καρπούς.

«Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να περιμένουμε, νομίζω», δήλωσε ο Αλ-Αριάν στο Al Jazeera. «Μέχρι στιγμής έχουμε δει τις ΗΠΑ να ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο για οποιοδήποτε είδος λήξης του πολέμου σύντομα».

Είναι «επικίνδυνο να υποθέσουμε», πρόσθεσε, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός «καλή τη πίστει, όταν γνωρίζουμε ότι τελικά το Ισραήλ είναι αρκετά σαφές όσον αφορά τις προθέσεις του».

«Το Ισραήλ ήταν σαφές για αυτές τις προθέσεις από την αρχή και τις έχει εκφράσει πολύ έντονα χωρίς να έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον μεγαλύτερο σύμμαχό του, τις ΗΠΑ», συνέχισε.

«Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να βλέπουμε αυτές τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης ως κατά κάποιο τρόπο μια επέκταση της γενοκτονίας», δήλωσε ο Αλ-Αριάν.

Αυξάνεται η πίεση

Η διεθνής πίεση στο Ισραήλ αλλά και στις ΗΠΑ αυξάνεται και οι σημερινές συναντήσεις πιθανόν έρχονται ως αποτέλεσμα αυτής της πίεσης, καθώς και στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ αυξάνονται οι αντιδράσεις.

Η διοίκηση Τραμπ που υποσχόταν ότι θα κλείσει στα γρήγορα τον πόλεμο στη Γάζα, έχει αρκεστεί στο να στηρίζει τον Νετανιάχου σε κάθε του φυγή προς τα εμπρός, προκαλώντας όλο και μεγαλύτερη αγανάκτηση ακόμα και σε υποστηρικτές του MAGA.

Στο Ισραήλ από την άλλη εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν την Τρίτη ζητώντας από την κυβέρνηση να καταλήξει σε μια συμφωνία προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Κόλαση στη Γάζα

Στο πεδίο δεν υπάρχει ίχνος αποκλιμάκωσης. Οι ισραηλινές επιδρομές στην πόλη της Γάζας εντείνονται μέρα με τη μέρα. Οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι και συνωστίζονται σε μία μικρή περιοχή στα δυτικά της πόλης.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι, απευθύνθηκε στους Παλαιστίνιους της πόλης της Γάζας λέγοντας ότι «η εκκένωση της πόλης είναι αναπόφευκτη».

Ο ίδιος είπε ότι η Χαμάς διαδίδει φήμες ότι δεν υπάρχουν πλέον ελεύθερες εκτάσεις γης στη Λωρίδα και επισύναψε έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει τις κενές περιοχές στο κέντρο και στο νότιο τμήμα του θύλακα που πρέπει να πάνε οι κάτοικοι, προσθέτοντας ότι κάθε οικογένεια που θα μετακομίσει θα λάβει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια.

«Οι IDF έχουν ήδη αρχίσει να αφήνουν σκηνές, να προετοιμάζονται για κέντρα διανομής βοήθειας, να τοποθετούν σωλήνες νερού και άλλα» είπε ο Αντράι σε μια προφανή προσπάθεια να πείσει τους Παλαιστίνιους να φύγουν για πολλοστή φορά την ώρα που μέχρι στιγμής και παρά τις απειλές οι περισσότεροι παραμένουν στη βόρεια Γάζα, ενώ δεν λείπουν οι αιματηρές επιθέσεις σε καταυλισμούς στα κεντρικά και τα νότια.

Τουλάχιστον 76 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί το τελευταίο 24ωρο, ανάμεσά τους οι 18 σε σημεία διανομής βοήθειας. Άλλοι δέκα πέθαναν από την πείνα το ίδιο διάστημα. Ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Το «Ευρωμεσογειακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Euro-Mediterranean Human Rights Observatory) ανέφερε σήμερα ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 άνθρωποι τη μέρα μένουν ανάπηροι στη Γάζα από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στη Δ. Οχθη – Σχεδόν 1.000 νεκροί από τις 7 Οκτωβρίου

Την ίδια στιγμή οι ισραηλινές επιθέσεις κλιμακώνονται διαρκώς και στη Δυτική Όχθη. Ισραηλινός στρατός πολιορκούσε πάνω από δέκα ώρες τη Ναμπλούς με μαζικές επιδρομές στα σπίτια και επιθέσεις στον πληθυσμό. Τουλάχιστον 80 είναι οι τραυματίες από την τελευταία επιχείρηση, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται οι ισραηλινές δυνάμεις να συλλαμβάνουν ένα παιδί.

Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη ανέρχονται σε 982 σύμφωνα με τον ΟΗΕ ενώ πάνω από 42.000 έχουν εκτοπιστεί βίαια από επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και των εποίκων.

inTown
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
Παιδιά... της Χαμάς 27.08.25

Σοκαριστική παραδοχή - Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ «δικαιολογεί» τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύνταξη
Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.08.25

Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική

Επιστήμονες καταδεικύνουν τη βιωσιμότητα για αποστολές μεγάλης διάρκειας στο διάστημα (Άρης/Σελήνη) και τις άμεσες εφαρμογές στη Γη.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
