Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα Τετάρτη για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε γνωστό ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του).

«Πιστεύουμε ότι θα το διευθετήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν το τέλος του έτους»

«Εχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (…) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πολύ πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα» στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου, είπε ο κ. Γουίτκοφ στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Ανοιχτή» η Χαμάς

«Πιστεύουμε ότι θα το διευθετήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν το τέλος του έτους» τόνισε, προσθέτοντας ότι «η Χαμάς δείχνει τώρα ότι είναι ανοιχτή σε μια διευθέτηση».

«Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν βοήθεια 600 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γάζα και δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί στο να συνεχιστούν οι συζητήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων.