Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Τραμπ).

«Τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς»

«Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα είχε αργότερα ο αμερικανός πρόεδρος με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η είδηση της περασμένης Δευτέρας ότι η Χαμάς έκανε αποδεκτή τη συμφωνία που πρότειναν οι μεσολαβητές για εκεχειρία στη Γάζα δημιούργησε κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, που όμως γρήγορα κατέρρευσε.

Ως γνωστό… ο Νετανιάχου

Αντί για απάντηση στην πρόταση, που το Ισραήλ είχε κάνει αποδεκτή πριν ένα μήνα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης της Γάζας και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των κατοίκων της.

Η στάση του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν προκάλεσε έκπληξη καθώς στα δύο χρόνια του πολέμου τίναξε πολλές φορές τις διαπραγματεύσεις στον αέρα παρά το γεγονός ότι οι όροι που ο ίδιος έθετε είχαν γίνει αποδεκτοί από τη Χαμάς (περισσότερα εδώ).