Γάζα: Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια κάνει λόγο ο Τραμπ
Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται, για πολλοστή φορά, τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
- Είπαν ότι είναι Γκιουλενιστές, όμως πήγαν στη φυλακή – Τι υποστήριξαν οι 5 της τουρκικής μαφίας
- Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE
- Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
- «Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Τραμπ).
«Τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς»
«Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα είχε αργότερα ο αμερικανός πρόεδρος με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
#Trump says there is a «very serious» diplomatic push on #Gaza; drops the question to #MarcoRubio and #SteveWitkoff pic.twitter.com/zkQEKvpKhU
— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 25, 2025
Η είδηση της περασμένης Δευτέρας ότι η Χαμάς έκανε αποδεκτή τη συμφωνία που πρότειναν οι μεσολαβητές για εκεχειρία στη Γάζα δημιούργησε κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, που όμως γρήγορα κατέρρευσε.
Ως γνωστό… ο Νετανιάχου
Αντί για απάντηση στην πρόταση, που το Ισραήλ είχε κάνει αποδεκτή πριν ένα μήνα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης της Γάζας και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των κατοίκων της.
Η στάση του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν προκάλεσε έκπληξη καθώς στα δύο χρόνια του πολέμου τίναξε πολλές φορές τις διαπραγματεύσεις στον αέρα παρά το γεγονός ότι οι όροι που ο ίδιος έθετε είχαν γίνει αποδεκτοί από τη Χαμάς (περισσότερα εδώ).
- ΗΠΑ: Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση στην Ουγκάντα του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ
- Γάζα: Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια κάνει λόγο ο Τραμπ
- Λίβανος: Ερευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ ζητά η Διεθνής Αμνηστία
- ΗΠΑ: Ο «Ελ Μάγιο», μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών, θα πεθάνει στη φυλακή, δηλώνει με ικανοποίηση η Παμ Μπόντι
- Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ
- Βενεζουέλα προς ΗΠΑ: Γιατί δεν στέλνετε τον στρατό σας στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις