Αποκαλυπτική των πεπαραγμένων της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Γάζα είναι η συνέντευξη του πρώην πρέσβη στο Τελ Αβίβ, Τζέικομπ Λιου, που μίλησε στο The New Yokrer.

Εφόσον ο Τζο Μπάιντεν είχε ταχθεί υπέρ του Ισραήλ, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά για να εμποδίσει το Τελ Αβίβ στις «στρατιωτικές του επιλογές» στη Γάζα, υποστήριξε ο Λιου ο οποίος πάντως δεν καταδίκασε αυτές τις ενέργειες.

Για τα σημάδια του λιμού και της μη παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας που συνέβαινε ήδη επί κυβέρνησης Μπάιντεν, ο Λιου απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις του δημοσιογράφου ότι οι προειδοποιήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων του φάνηκαν «πρόωρες» και σε κάθε περίπτωση κατανοούσε το Ισραήλ όταν αυτό έλεγε ότι η βοήθεια δεν μπορεί να πέσει στα χέρια της Χαμάς.

Το πιο σοκαριστικό όμως είναι ότι επιχείρησε να παρουσιάσει τις δολοφονίες παιδιών ως επιθέσεις σε νόμιμο στόχο, λέγοντας ότι πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν τα παιδιά… μαχητών της Χαμάς, με τον δημοσιογράφο έκπληκτο να μην πιστεύει ότι άκουσε μία τέτοια δήλωση η οποία ίσως να συνιστά ομολογία των ΗΠΑ ότι έδιναν τη συναίνεσή τους και τα όπλα τους για να σκοτώνονται παιδιά παραβιάζοντας έτσι εν γνώση τους το διεθνές δίκαιο.

Ο επίμαχος διάλογος

«Δεν λέω ότι όλα πήγαν όπως θα τους είχαμε συμβουλεύσει, και δεν λέω ότι δεν τους τηλεφωνήσαμε πολλές φορές στη μέση της νύχτας λέγοντας: Τι στο καλό συνέβη μόλις τώρα;» λέει ο Λιου με τον δημοσιογράφο να κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Δημοσιογράφος: Όταν τους τηλεφωνούσατε στη μέση της νύχτας και τους λέγατε «Τι στο καλό συνέβη;», ποια ήταν συνήθως η απάντηση;

Τζέικομπ Λιου: Το γενικό μοτίβο ήταν ότι οι ιστορίες που δημοσιοποιούνταν εκείνη τη στιγμή ήταν ανακριβείς και ότι ο ισραηλινός στρατός και η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να δώσουν πλήρεις εξηγήσεις. Σχεδόν ποτέ δεν μπορούσαμε να λάβουμε απαντήσεις που να εξηγούσαν τι συνέβη πριν η ιστορία διατυπωθεί πλήρως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και στη συνέχεια, όταν τα γεγονότα γινόταν πλήρως γνωστά, αποδεικνυόταν ότι τα θύματα ήταν πολύ λιγότερα, ο αριθμός των αμάχων ήταν πολύ μικρότερος (σ.σ. για αυτούς τους ισχυρισμούς ο πρέσβης δεν προσκόμισε κάποια απόδειξη) και, σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς, όχι παιδιά που βρίσκονταν κρυμμένα σε διάφορα μέρη.

Δημοσιογράφος: Συγγνώμη, τι είπατε μόλις τώρα;

Τζέικομπ Λιου: Σε πολλές περιπτώσεις, ο αρχικός αριθμός θυμάτων—

Δημοσιογράφος: Όχι, εννοούσα το θέμα με το ποια ήταν τα παιδιά.

Τζέικομπ Λιου: Ήταν συχνά τα παιδιά των ίδιων των μαχητών.

Δημοσιογράφος: Και επομένως τι σημαίνει αυτό;

Τζέικομπ Λιου: Αυτό που προκύπτει είναι ότι το αν ήταν ή όχι νόμιμος στρατιωτικός στόχος προέρχεται από τον πληθυσμό που βρίσκεται εκεί.

Δημοσιογράφος: Περιμένετε λίγο. Αυτό δεν είναι, στην πραγματικότητα, σωστό, έτσι δεν είναι; Το αν πρόκειται για νόμιμο στόχο έχει να κάνει με πολλών ειδών πράγματα, όπως η αναλογικότητα. Δεν έχει σημασία αν τα παιδιά είναι παιδιά…

Τζέικομπ Λιου: Αν βρίσκεστε σε ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου, αυτό είναι διαφορετικό από το αν πρόκειται για ένα σχολείο που έχει αδειάσει και αθώοι πολίτες βρίσκουν καταφύγιο εκεί. Αν είστε ο διοικητής μιας μονάδας της Χαμάς και φέρετε την οικογένειά σας σε μια στρατιωτική τοποθεσία, αυτό είναι διαφορετικό. Δεν λέω ότι όλα ταιριάζουν σε αυτό, και δεν λέω ότι δεν είναι τραγωδία.

Δημοσιογράφος: Μπορεί αυτό να ρίχνει τους προβολείς στη Χαμάς, αλλά το ποια είναι τα παιδιά (σ.σ. που σκοτώνονται) δεν κάνει διαφορά από άποψη διεθνούς δικαίου.

Πάνω από 20.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα όπως φαίνεται όταν η αρχική αναφορά το κάνει να ακούγεται σαν ο στόχος να ήταν απλώς ένα άδειο σχολείο στο οποίο είχαν κρυφτεί οικογένειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν γνωρίζω τις πλήρεις εξηγήσεις, επειδή όταν έφυγα (σ.σ. από το Ισραήλ) εξακολουθούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να λάβουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να τους λέμε ότι πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα. Και δεν πρόκειται να πω ότι κανένα από αυτά δεν εμπίπτει στα όρια των πραγμάτων όπου θα έπρεπε να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα εναντίον ορισμένων από τους εμπλεκόμενους αξιωματικούς. Δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτό.

Τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα είναι πάνω από 20.000, το 1/3 του συνολικού επίσημου αριθμού των νεκρών. Τα τυφλά χτυπήματα επίσης του Ισραήλ σε σχολεία, εκκλησίας, τζαμιά, νοσοκομεία και περιοχές που ζουν εκατοντάδες εκτοπισμένοι έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα από τον ΟΗΕ και το σύνολο των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με αναφορές για γενοκτονία στη Γάζα.