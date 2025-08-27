newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 11:30

Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Αποκαλυπτική των πεπαραγμένων της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Γάζα είναι η συνέντευξη του πρώην πρέσβη στο Τελ Αβίβ, Τζέικομπ Λιου, που μίλησε στο The New Yokrer.

Εφόσον ο Τζο Μπάιντεν είχε ταχθεί υπέρ του Ισραήλ, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά για να εμποδίσει το Τελ Αβίβ στις «στρατιωτικές του επιλογές» στη Γάζα, υποστήριξε ο Λιου ο οποίος πάντως δεν καταδίκασε αυτές τις ενέργειες.

Για τα σημάδια του λιμού και της μη παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας που συνέβαινε ήδη επί κυβέρνησης Μπάιντεν, ο Λιου απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις του δημοσιογράφου ότι οι προειδοποιήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων του φάνηκαν «πρόωρες» και σε κάθε περίπτωση κατανοούσε το Ισραήλ όταν αυτό έλεγε ότι η βοήθεια δεν μπορεί να πέσει στα χέρια της Χαμάς.

Το πιο σοκαριστικό όμως είναι ότι επιχείρησε να παρουσιάσει τις δολοφονίες παιδιών ως επιθέσεις σε νόμιμο στόχο, λέγοντας ότι πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν τα παιδιά… μαχητών της Χαμάς, με τον δημοσιογράφο έκπληκτο να μην πιστεύει ότι άκουσε μία τέτοια δήλωση η οποία ίσως να συνιστά ομολογία των ΗΠΑ ότι έδιναν τη συναίνεσή τους και τα όπλα τους για να σκοτώνονται παιδιά παραβιάζοντας έτσι εν γνώση τους το διεθνές δίκαιο.

Ο επίμαχος διάλογος

«Δεν λέω ότι όλα πήγαν όπως θα τους είχαμε συμβουλεύσει, και δεν λέω ότι δεν τους τηλεφωνήσαμε πολλές φορές στη μέση της νύχτας λέγοντας: Τι στο καλό συνέβη μόλις τώρα;» λέει ο Λιου με τον δημοσιογράφο να κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Δημοσιογράφος: Όταν τους τηλεφωνούσατε στη μέση της νύχτας και τους λέγατε «Τι στο καλό συνέβη;», ποια ήταν συνήθως η απάντηση;

Τζέικομπ Λιου: Το γενικό μοτίβο ήταν ότι οι ιστορίες που δημοσιοποιούνταν εκείνη τη στιγμή ήταν ανακριβείς και ότι ο ισραηλινός στρατός και η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να δώσουν πλήρεις εξηγήσεις. Σχεδόν ποτέ δεν μπορούσαμε να λάβουμε απαντήσεις που να εξηγούσαν τι συνέβη πριν η ιστορία διατυπωθεί πλήρως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και στη συνέχεια, όταν τα γεγονότα γινόταν πλήρως γνωστά, αποδεικνυόταν ότι τα θύματα ήταν πολύ λιγότερα, ο αριθμός των αμάχων ήταν πολύ μικρότερος (σ.σ. για αυτούς τους ισχυρισμούς ο πρέσβης δεν προσκόμισε κάποια απόδειξη) και, σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς, όχι παιδιά που βρίσκονταν κρυμμένα σε διάφορα μέρη.

Δημοσιογράφος: Συγγνώμη, τι είπατε μόλις τώρα;

Τζέικομπ Λιου: Σε πολλές περιπτώσεις, ο αρχικός αριθμός θυμάτων—

Δημοσιογράφος: Όχι, εννοούσα το θέμα με το ποια ήταν τα παιδιά.

Τζέικομπ Λιου: Ήταν συχνά τα παιδιά των ίδιων των μαχητών.

Δημοσιογράφος: Και επομένως τι σημαίνει αυτό;

Τζέικομπ Λιου: Αυτό που προκύπτει είναι ότι το αν ήταν ή όχι νόμιμος στρατιωτικός στόχος προέρχεται από τον πληθυσμό που βρίσκεται εκεί.

Δημοσιογράφος: Περιμένετε λίγο. Αυτό δεν είναι, στην πραγματικότητα, σωστό, έτσι δεν είναι; Το αν πρόκειται για νόμιμο στόχο έχει να κάνει με πολλών ειδών πράγματα, όπως η αναλογικότητα. Δεν έχει σημασία αν τα παιδιά είναι παιδιά…

Τζέικομπ Λιου: Αν βρίσκεστε σε ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου, αυτό είναι διαφορετικό από το αν πρόκειται για ένα σχολείο που έχει αδειάσει και αθώοι πολίτες βρίσκουν καταφύγιο εκεί. Αν είστε ο διοικητής μιας μονάδας της Χαμάς και φέρετε την οικογένειά σας σε μια στρατιωτική τοποθεσία, αυτό είναι διαφορετικό. Δεν λέω ότι όλα ταιριάζουν σε αυτό, και δεν λέω ότι δεν είναι τραγωδία.

Δημοσιογράφος: Μπορεί αυτό να ρίχνει τους προβολείς στη Χαμάς, αλλά το ποια είναι τα παιδιά (σ.σ. που σκοτώνονται) δεν κάνει διαφορά από άποψη διεθνούς δικαίου.

Πάνω από 20.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα όπως φαίνεται όταν η αρχική αναφορά το κάνει να ακούγεται σαν ο στόχος να ήταν απλώς ένα άδειο σχολείο στο οποίο είχαν κρυφτεί οικογένειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν γνωρίζω τις πλήρεις εξηγήσεις, επειδή όταν έφυγα (σ.σ. από το Ισραήλ) εξακολουθούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να λάβουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να τους λέμε ότι πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα. Και δεν πρόκειται να πω ότι κανένα από αυτά δεν εμπίπτει στα όρια των πραγμάτων όπου θα έπρεπε να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα εναντίον ορισμένων από τους εμπλεκόμενους αξιωματικούς. Δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτό.

Τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα είναι πάνω από 20.000, το 1/3 του συνολικού επίσημου αριθμού των νεκρών. Τα τυφλά χτυπήματα επίσης του Ισραήλ σε σχολεία, εκκλησίας, τζαμιά, νοσοκομεία και περιοχές που ζουν εκατοντάδες εκτοπισμένοι έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα από τον ΟΗΕ και το σύνολο των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με αναφορές για γενοκτονία στη Γάζα.

World
Γαλλία: Ψήφος εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου ή… ΔΝΤ

Γαλλία: Ψήφος εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου ή… ΔΝΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκινίζει» το ταμπλό η νέα τραπεζική βουτιά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκινίζει» το ταμπλό η νέα τραπεζική βουτιά

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής
Εγκληματικά αδιέξοδα 27.08.25

Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής

Ενόσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βασίζει την πολιτική επιβίωσή του σε ατέρμονους πολέμους, οι διεθνείς αντιδράσεις κλιμακώνονται εν μέσω σφαγής και λιμού στη Γάζα και ο διχασμός στη χώρα του βαθαίνει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Εκαψε την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο «εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου»
Συνελήφθη 27.08.25

Ανδρας καίει την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο κατά του «φασίστα προέδρου»

«Καίω αυτήν τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», φώναξε με χρήση τηλεβόα διαδηλωτής σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Βολιβία: Απόλυτη κυριαρχία της Δεξιάς – Πανωλεθρία της Αριστεράς, στην εξουσία για 20 χρόνια
Δεξιά κυριαρχία 27.08.25

Βολιβία: Πανωλεθρία της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία

Η εξουσία αλλάζει χέρια στη Βολιβία έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό των Μοράλες και Aρσε, με τη Δεξιά να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη
Οικονομία 27.08.25

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
