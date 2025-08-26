Γάζα: Ανοιχτή επιστολή 209 διπλωματών της ΕΕ – «Να ληφθούν άμεσα μέτρα»

Ανοιχτή επιστολή, που υπογράφουν 209 πρώην πρέσβεις της ΕΕ, ανώτεροι διπλωμάτες και πρέσβεις κρατών μελών της Ένωσης, με την οποία ζητείται η λήψη άμεσων μέτρων για τον πόλεμο στη Γάζα και τις παράνομες ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, δημοσιεύθηκε την Τρίτη (26/8).

Όπως μεταδίδει ο βρετανικός Guardian, στην επιστολή αναφέρεται πως εάν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική δράση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα μεμονωμένα ή σε μικρότερες ομάδες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του διεθνούς δικαίου, ενώ προτείνει εννέα πιθανές προσεγγίσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναστολή των αδειών εξαγωγής όπλων, την απαγόρευση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών με παράνομους οικισμούς και την απαγόρευση στα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων να λαμβάνουν, να αποθηκεύουν ή να επεξεργάζονται δεδομένα από την ισραηλινή κυβέρνηση ή εμπορικές πηγές, εάν αυτά σχετίζονται με την «παρουσία και τις δραστηριότητες του Ισραήλ στη Γάζα και αλλού στα κατεχόμενα εδάφη».

Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται 110 πρώην πρέσβεις, 25 πρώην γενικοί διευθυντές και δύο από τους ανώτατους διπλωμάτες της ΕΕ – ο Alain Le Roy, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων, και ο Carlo Trojan, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρώτη δημόσια έκκληση για μεμονωμένη δράση κρατών

«Αυτό άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή», δήλωσε ο Sven Kühn von Burgsdorff, πρώην εκπρόσωπος της ΕΕ στα παλαιστινιακά εδάφη και μέλος μιας ομάδας 6 πρώην διπλωματών, που συντονίζει την πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου.

Η επιστολή αυτή είναι η τρίτη δημόσια έκκληση για δράση και η πρώτη που καλεί τα κράτη μέλη να δράσουν μεμονωμένα, εάν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική δράση. Μια πρόταση για μερική αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon λόγω της Γάζας απέτυχε στο τέλος Ιουλίου.

«Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση τώρα μέσα στα θεσμικά όργανα, οι άνθρωποι λένε ‘αρκετά πια’», τόνισε ο Burgsdorff, προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς αν τα 27 (κράτη μέλη) δεν μπορούν να αναλάβουν δράση – αυτό προδίδει τις αξίες μας. Γι’ αυτό, προτείναμε εννέα δράσεις που μπορούν να αναληφθούν σε επίπεδο κράτους ή από ομάδες κρατών».

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χάνουν την αξιοπιστία τους όχι μόνο στον παγκόσμιο νότο, αλλά και στους δικούς μας πολίτες, σε κάθε κράτος μέλος», υπογράμμισε και αναφέρθηκε σε μία δημοσκόπηση από τη γενέτειρά του, Γερμανία, η οποία παραδοσιακά είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, που έδειξε ότι το 80% του πληθυσμού διαφωνεί με τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα και τα δύο τρίτα θέλουν η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς να αναλάβει δράση.