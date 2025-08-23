newspaper
Ντράγκι κατά ΕΕ: Περιθωριακός ο ρόλος μας στην Ουκρανία – Παρατηρητές της σφαγής στη Γάζα
Κόσμος 23 Αυγούστου 2025

Ντράγκι κατά ΕΕ: Περιθωριακός ο ρόλος μας στην Ουκρανία – Παρατηρητές της σφαγής στη Γάζα

«Το 2025 είναι το έτος που κατέρρευσαν οι ψευδαισθήσεις για την ΕΕ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι

Σύνταξη
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Spotlight

Η κριτική του πρώην προέδρου της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, στην Ε.Ε. δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διεθνή Τύπο τη στιγμή μάλιστα που  ο σκεπτικισμός για τη στάση της Ένωσης σε μια σειρά από ζητήματα το τελευταίο διάστημα όλο και αυξάνεται.

«Η ψευδαίσθηση για την Ε.Ε. καταρρέει» είπε ο Μάριο Ντράγκι και τα διεθνή ΜΜΕ επέλεξαν αυτή την ατάκα για τίτλο την ώρα που οι Βρυξέλλες έχουν μπει στο στόχαστρο τόσο για την «κακή» διαπραγμάτευση με τον Τραμπ για τους δασμούς όσο και για τον ρόλο που τελικά παίζει η Ε.Ε. στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα στη Γάζα και την Ουκρανία.

Η ομιλία Ντράγκι στο Politco

Τι είπε ο Ντράγκι

«Για χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος έφερνε μαζί του γεωπολιτική δύναμη και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Αυτό το έτος θα μείνει στην ιστορία ως το έτος κατά το οποίο αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε», είπε ο Ντράγκι μιλώντας στο ετήσιο Rimini Meeting, μία σημαντική εκδήλωση στην ιταλική πολιτική σκηνή.

«Αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε δασμούς που επέβαλε ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος και διαχρονικός σύμμαχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε, αναφερόμενος στη στροφή πολιτικής υπό την προεδρία του Τραμπ. «Μας ώθησε ο ίδιος σύμμαχος να αυξήσουμε τις στρατιωτικές μας δαπάνες – μια απόφαση που ίσως θα έπρεπε να πάρουμε ούτως ή άλλως – αλλά με τρόπους που πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

Χαρακτήρισε ως περιθωριακό τον ρόλο της Ένωσης στις ειρηνικές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία, ενώ η ΕΕ περιορίστηκε στη θέση του «θεατή» κατά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και κατά την κλιμάκωση της «σφαγής στη Γάζα». Γεγονότα που, όπως είπε, έχουν καταρρίψει κάθε εναπομένουσα ψευδαίσθηση για την ΕΕ.

Σκεπτικισμός

Τόνισε πώς ο αυξανόμενος σκεπτικισμός απέναντι στην ΕΕ αφορά λιγότερο τις θεμελιώδεις αξίες της – δημοκρατία, ειρήνη, ελευθερία – και περισσότερο την ικανότητά της να τις υπερασπίζεται αποτελεσματικά, τονίζοντας την ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής οργάνωσης στην εποχή. Σε έναν κόσμο όπου επικρατούν «μακρόπνοες βιομηχανικές πολιτικές» και «χρήση στρατιωτικής βίας», η Ευρώπη βρίσκεται «ανεπαρκώς εξοπλισμένη».

Η διέξοδος, για τον Ντράγκι, σίγουρα δεν είναι η επιστροφή στην εθνική κυριαρχία, η οποία θα «μας εξέθετε ακόμη περισσότερο στη βούληση των μεγάλων δυνάμεων». Η λύση βρίσκεται αντ’ αυτού σε έναν μετασχηματισμό που θα καταστήσει την ΕΕ κορυφαίο παράγοντα. Αυτή η αλλαγή πρέπει να βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία εξακολουθεί να συγκρατείται από εμπόδια που, εάν αρθούν, θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας κατά 7% σε επτά χρόνια.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η τεχνολογική διάσταση. «Καμία χώρα που επιδιώκει ευημερία και κυριαρχία δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να αποκλειστεί από κρίσιμες τεχνολογίες», δήλωσε, αναφέροντας το παράδειγμα της βιομηχανίας ημιαγωγών. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια σε μερικά μεγάλα έργα, η Ευρώπη προχωρά ακανόνιστα, με κατακερματισμένες και ανεπαρκείς εθνικές επενδύσεις.

Κοινό χρέος

Ο Ντράγκι πρότεινε να εκδώσει η ΕΕ κοινό χρέος για να ενισχύσει τις δαπάνες για την άμυνα, την έρευνα και ανάπτυξη, τις κοινές υποδομές και τις καινοτόμες τεχνολογίες — μια πρόταση που αντιμετωπίζει αντιστάσεις από τα λεγόμενα «λιτοδίαιτα» κράτη.

«Μόνο μορφές κοινού χρέους μπορούν να υποστηρίξουν ευρωπαϊκά φιλόδοξα έργα που κατακερματισμένες και ανεπαρκείς εθνικές προσπάθειες δεν θα μπορούσαν ποτέ να υλοποιήσουν», τόνισε.

Η ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις για μια πιο λειτουργική ΕΕ αποτελούν, κατά τον Ντράγκι, το αντίτιμο για να αποκτήσει η Ένωση γεωπολιτική ισχύ.

«Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα, η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να παίζει υποστηρικό ρόλο και να γίνει ο βασικός πρωταγωνιστής», δήλωσε ο Ντράγκι.

