Γιατί η στρατηγική της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες απαιτεί δίκαιες παγκόσμιες συνεργασίες

Οι ιδιότητες ορισμένων ορυκτών πρώτων υλών αποτελούν τη βάση σχεδόν κάθε πτυχής της σύγχρονης ζωής – από τα smartphone έως τις ανεμογεννήτριες, τα υλικά αυτά καθιστούν δυνατές τις τεχνολογίες που τροφοδοτούν τις οικονομίες της ΕΕ και υπόσχονται την επίτευξη των κλιματικών της στόχων.

Άλλες αποδεικνύονται αναντικατάστατες για τις ψηφιακές υποδομές, την αεροδιαστημική μηχανική και τα αμυντικά συστήματα. Η ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων σε αυτούς τους τομείς εξαρτάται ουσιαστικά από την εξασφάλιση τόσο της πρόσβασης σε αυτές τις πρώτες ύλες όσο και της ικανότητας επεξεργασίας τους.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες χρονολογείται από δεκαετίες, με περιοδικές κρίσεις εφοδιασμού που έθεσαν για λίγο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των πόρων. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια των πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970 θυμίζουν εντυπωσιακά τις σημερινές συζητήσεις.

Ωστόσο, μόλις κάθε κρίση περνούσε, το ζήτημα υποχωρούσε στο περιθώριο της πολιτικής σκηνής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και μέχρι και τη δεκαετία του 2000, η εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της παγκόσμιας αγοράς ήταν τόσο υψηλή που η Ευρώπη προχώρησε ενεργά στην κατάργηση των εγχώριων δυνατοτήτων εξόρυξης και επεξεργασίας, αναθέτοντας αυτές τις βιομηχανίες σε εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς καμία ανησυχία.

Μια πρώτη αλλαγή στην πολιτική της ΕΕ

Η ραγδαία άνοδος της Κίνας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έσπασε αυτή την αυταρέσκεια. Η ταχεία μεταμόρφωση του Πεκίνου σε κυρίαρχη δύναμη στην εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο δημιούργησε ένα περιβάλλον, στο οποίο η εξασφάλιση ορισμένων υλικών έγινε όλο και πιο δαπανηρή και δύσκολη για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε το 2008 με την Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες (RMI), η οποία βασίστηκε σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: εξασφάλιση πρόσβασης σε παγκόσμια κοιτάσματα, προώθηση ευρωπαϊκών πηγών και αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της ανακύκλωσης.

Η στρατηγική αυτή επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό των «κρίσιμων» πρώτων υλών, αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική απειλή δεν ήταν μόνο η εξάρτηση από τις εισαγωγές, αλλά και η ευπάθεια του εφοδιασμού. Η ΕΕ εφαρμόζει κριτήρια κρίσιμης σημασίας από το 2011, σταθμίζοντας την οικονομική σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία έναντι των κινδύνων έλλειψης εφοδιασμού σε σχέση με άλλα αξιολογηθέντα υλικά. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά και οι μετρήσεις τους συνεπάγονται σημαντική υποκειμενική κρίση.

Το 2011, η ΕΕ ταξινόμησε 14 υλικά ως κρίσιμες πρώτες ύλες (CRM), μεταξύ των οποίων το γάλλιο, το κοβάλτιο, το μαγνήσιο, τα στοιχεία σπάνιων γαιών και το ταντάλιο. Μέχρι το 2023, ο κατάλογος αυτός είχε αυξηθεί σε 34, αντανακλώντας τόσο τις εξελισσόμενες βιομηχανικές ανάγκες όσο και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές πιέσεις, όπως σημειώνεται σε ανάλυση του Social Europe.

Οι νέες προκλήσεις

Τρεις συγκλίνουσες δυναμικές έχουν μετασχηματίσει ριζικά τη σχέση της ΕΕ με τα CRM τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, η παγκόσμια στροφή προς την πράσινη και ψηφιακή μεταμόρφωση δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου ζήτηση. Οι ανεμογεννήτριες, τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες και οι ημιαγωγοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από στοιχεία σπάνιων γαιών, λίθιο, κοβάλτιο και άλλα εξειδικευμένα υλικά.

Δεύτερον, η γεωπολιτική αστάθεια έχει αποκαλύψει την ευπάθεια των υποθέσεων σχετικά με την αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η πανδημία COVID-19. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μετέτρεψε την ενεργειακή εξάρτηση σε όπλο. Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου έχουν μετατρέψει τις εφοδιαστικές αλυσίδες τεχνολογίας σε στρατηγικά πεδία μάχης.

Το πιο ανησυχητικό για την Ευρώπη είναι ότι η κυριαρχία της Κίνας στην επεξεργασία κρίσιμων υλικών – σε συνδυασμό με την αυξανόμενη προθυμία της να αξιοποιήσει αυτή τη θέση σε εμπορικές διαφορές – αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα των εφοδιαστικών αλυσίδων της ΕΕ. Η Ευρώπη, που κάποτε ήταν σίγουρη για την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου, αντιμετωπίζει τώρα επείγοντα ζητήματα σχετικά με την εξασφάλιση βασικών εισροών, όταν οι κύριοι προμηθευτές ενδέχεται να γίνουν αναξιόπιστοι ή ακόμη και εχθρικοί.

Τρίτον, η ΕΕ έχει ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις με πολιτικές όπως ο νόμος «Net Zero Industry Act», με στόχο την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη για βασικά προϊόντα πράσινης και ψηφιακής μετατροπής. Αυτή η ώθηση για «στρατηγική αυτονομία» απαιτεί την εξασφάλιση των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για αυτές τις παραγωγικές δυνατότητες. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ζήτηση για στρατιωτικές και διαστημικές τεχνολογίες εντείνει την ανάγκη για κρίσιμους πόρους με διπλής χρήσης εφαρμογές.

Μια δεύτερη αλλαγή πολιτικής της ΕΕ

Αυτές οι θεμελιώδεις αλλαγές απαιτούσαν νέα στοιχεία και στρατηγικό αναπροσανατολισμό στην πολιτική της ΕΕ για τους πόρους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, τα μέτρα που βασίζονταν στις στρατηγικές πρώτες ύλες (RMI) επικεντρώνονταν κυρίως στον εξωτερικό πυλώνα, περιοριζόμενα κυρίως στην ενσωμάτωση κεφαλαίων σχετικά με την ενέργεια και τις πρώτες ύλες στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Οι νέες πολιτικές εισήγαγαν νέα μέσα για την εξωτερική δέσμευση, στοχεύοντας παράλληλα σε εσωτερικές πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.

Ο νόμος για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (CRMA) του 2024 δημιούργησε, για πρώτη φορά, ένα νομικό πλαίσιο για την επέκταση της εξόρυξης και της επεξεργασίας των SRM στην Ευρώπη. Ο CRMA θέτει φιλόδοξους στόχους: έως το 2030, η ΕΕ θα πρέπει να εξάγει το 10% των αναγκών της σε στρατηγικές πρώτες ύλες από την εγχώρια αγορά, να επεξεργάζεται το 40% και να ανακυκλώνει το 25%. Καμία χώρα δεν θα πρέπει να προμηθεύει περισσότερο από το 65% οποιασδήποτε στρατηγικής ύλης.

Αν και αυτοί οι στόχοι δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, χρησιμεύουν ως πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, υποστηριζόμενες από κίνητρα, όπως η απλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων αδειοδότησης για έργα πρώτων υλών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, ακόμη και αν επιτευχθούν, υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές: το 90% των απαιτούμενων SRM θα εξακολουθεί να εξορύσσεται εκτός Ευρώπης, με το 60% να μεταποιείται σε τρίτες χώρες.

Στρατηγικές συνεργασίες ως νέα προσέγγιση

Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα των πρώτων υλών συνδέονται ιδιαίτερα με τις βιομηχανικές πολιτικές της ΕΕ. Αυτές οι μη δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που διαθέτουν πλούσιους πόρους στοχεύουν στη σύνδεση των ευρωπαϊκών παραγωγικών δυνατοτήτων με τις αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών στις χώρες εταίρους.

Η ΕΕ τοποθετείται ως εναλλακτικός εταίρος, προσφέροντας κίνητρα, όπως στήριξη της βιώσιμης εξόρυξης, αύξηση των επενδύσεων και αμοιβαία οικονομικά οφέλη. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις σηματοδοτούν επίσης στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προμήθεια από τις χώρες εταίρους.

Από το 2021, η ΕΕ έχει συνάψει 14 στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για τις πρώτες ύλες με διάφορους εταίρους, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Ρουάντα και τη Ζάμπια έως τη Νορβηγία, την Αυστραλία και την Σερβία. Παραμένει αβέβαιο εάν οι συμφωνίες αυτές θα οδηγήσουν σε αύξηση της προσφοράς. Τα κίνητρα της ΕΕ παραμένουν μη δεσμευτικά και δύσκολα εφαρμόσιμα, κυρίως λόγω των μη εκτελεστών προτύπων βιωσιμότητας και της απουσίας συνεκτικής στρατηγικής για την προώθηση των επενδύσεων και τη δημιουργία αξίας στους αντίστοιχους τομείς των πρώτων υλών.

Επαναπροσανατολισμός προς την παλιά πολιτική εστίαση

Στις αρχές του 2025, η Κομισιόν εισήγαγε τις Συμπράξεις Καθαρού Εμπορίου και Επενδύσεων (CTIP), αντανακλώντας μια γενική μετατόπιση των προτεραιοτήτων από την Πράσινη Συμφωνία προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι συμπράξεις αυτές αποσκοπούν να συμπληρώσουν ή να καταστήσουν δυνατές τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις πρώτες ύλες μέσω κανονισμών για το εμπόριο και τις επενδύσεις και μέσω ρυθμιστικής συνεργασίας. Αυτό σηματοδοτεί ότι τα παραδοσιακά μέσα, όπως οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και η ρυθμιστική συνεργασία παραμένουν προτεραιότητες της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, κανένα από τα τρέχοντα μέσα ή στρατηγικές της Ευρώπης στον τομέα των πρώτων υλών δεν ευθυγραμμίζει αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα με τις αναπτυξιακές ανάγκες των πλούσιων σε πόρους χωρών εταίρων, ιδίως στον παγκόσμιο Νότο. Αυτή η έλλειψη ευθυγράμμισης θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πρόσβαση σε πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη εγχώριων πράσινων παραγωγικών ικανοτήτων.

Η κυκλική οικονομία ως κρίσιμος μακροπρόθεσμος παράγοντας

Η ανάπτυξη μιας ανθεκτικής και υπεύθυνης στρατηγικής για τις πρώτες ύλες απαιτεί από την ΕΕ να επανεξετάσει ριζικά την προσέγγισή της στις διεθνείς συνεργασίες. Η πολιτική για τις πρώτες ύλες πρέπει να αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο μέρος και βασικός παράγοντας της ευρύτερης πράσινης και βιομηχανικής μεταμόρφωσης της Ευρώπης.

Βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, αυτό σημαίνει την πραγματική επιβολή περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων στους εξορυκτικούς τομείς και την ενεργή υποστήριξη των προσπαθειών των χωρών που διαθέτουν πλούσιους πόρους να προχωρήσουν πέρα από τις εξαγωγές ακατέργαστων πρώτων υλών, ιδίως στον παγκόσμιο Νότο. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, καθώς η Ευρώπη μεταβαίνει προς μια κυκλική οικονομία, αυτές οι χώρες-εταίροι δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν.

Η μακροπρόθεσμη μετάβαση από την πρωτογενή εξόρυξη στη δευτερογενή χρήση υλικών πρέπει να περιλαμβάνει διεθνή συνεργασία σε θέματα τεχνολογιών ανακύκλωσης, διαχείρισης αποβλήτων και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Μόνο με την ενσωμάτωση αυτών των χωρών σε μελλοντικά κυκλικά συστήματα μπορεί η ΕΕ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση στις πρώτες ύλες για όλους.