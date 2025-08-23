newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 00:04
Τραγωδία στους Παξούς - 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γιατί η στρατηγική της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες απαιτεί δίκαιες παγκόσμιες συνεργασίες
Διεθνής Οικονομία 23 Αυγούστου 2025 | 07:00

Γιατί η στρατηγική της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες απαιτεί δίκαιες παγκόσμιες συνεργασίες

Οι βιομηχανικές φιλοδοξίες της ΕΕ εξαρτώνται από τη μετατροπή των σχέσεων εξόρυξης σε βιώσιμες συνεργασίες με χώρες πλούσιες σε πόρους

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Spotlight

Οι ιδιότητες ορισμένων ορυκτών πρώτων υλών αποτελούν τη βάση σχεδόν κάθε πτυχής της σύγχρονης ζωής – από τα smartphone έως τις ανεμογεννήτριες, τα υλικά αυτά καθιστούν δυνατές τις τεχνολογίες που τροφοδοτούν τις οικονομίες της ΕΕ και υπόσχονται την επίτευξη των κλιματικών της στόχων.

Άλλες αποδεικνύονται αναντικατάστατες για τις ψηφιακές υποδομές, την αεροδιαστημική μηχανική και τα αμυντικά συστήματα. Η ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων σε αυτούς τους τομείς εξαρτάται ουσιαστικά από την εξασφάλιση τόσο της πρόσβασης σε αυτές τις πρώτες ύλες όσο και της ικανότητας επεξεργασίας τους.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες χρονολογείται από δεκαετίες, με περιοδικές κρίσεις εφοδιασμού που έθεσαν για λίγο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των πόρων. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια των πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970 θυμίζουν εντυπωσιακά τις σημερινές συζητήσεις.

Ωστόσο, μόλις κάθε κρίση περνούσε, το ζήτημα υποχωρούσε στο περιθώριο της πολιτικής σκηνής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και μέχρι και τη δεκαετία του 2000, η εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της παγκόσμιας αγοράς ήταν τόσο υψηλή που η Ευρώπη προχώρησε ενεργά στην κατάργηση των εγχώριων δυνατοτήτων εξόρυξης και επεξεργασίας, αναθέτοντας αυτές τις βιομηχανίες σε εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς καμία ανησυχία.

Μια πρώτη αλλαγή στην πολιτική της ΕΕ

Η ραγδαία άνοδος της Κίνας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έσπασε αυτή την αυταρέσκεια. Η ταχεία μεταμόρφωση του Πεκίνου σε κυρίαρχη δύναμη στην εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο δημιούργησε ένα περιβάλλον, στο οποίο η εξασφάλιση ορισμένων υλικών έγινε όλο και πιο δαπανηρή και δύσκολη για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε το 2008 με την Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες (RMI), η οποία βασίστηκε σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: εξασφάλιση πρόσβασης σε παγκόσμια κοιτάσματα, προώθηση ευρωπαϊκών πηγών και αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της ανακύκλωσης.

Η στρατηγική αυτή επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό των «κρίσιμων» πρώτων υλών, αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική απειλή δεν ήταν μόνο η εξάρτηση από τις εισαγωγές, αλλά και η ευπάθεια του εφοδιασμού. Η ΕΕ εφαρμόζει κριτήρια κρίσιμης σημασίας από το 2011, σταθμίζοντας την οικονομική σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία έναντι των κινδύνων έλλειψης εφοδιασμού σε σχέση με άλλα αξιολογηθέντα υλικά. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά και οι μετρήσεις τους συνεπάγονται σημαντική υποκειμενική κρίση.

Το 2011, η ΕΕ ταξινόμησε 14 υλικά ως κρίσιμες πρώτες ύλες (CRM), μεταξύ των οποίων το γάλλιο, το κοβάλτιο, το μαγνήσιο, τα στοιχεία σπάνιων γαιών και το ταντάλιο. Μέχρι το 2023, ο κατάλογος αυτός είχε αυξηθεί σε 34, αντανακλώντας τόσο τις εξελισσόμενες βιομηχανικές ανάγκες όσο και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές πιέσεις, όπως σημειώνεται σε ανάλυση του Social Europe.

Οι νέες προκλήσεις

Τρεις συγκλίνουσες δυναμικές έχουν μετασχηματίσει ριζικά τη σχέση της ΕΕ με τα CRM τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, η παγκόσμια στροφή προς την πράσινη και ψηφιακή μεταμόρφωση δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου ζήτηση. Οι ανεμογεννήτριες, τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες και οι ημιαγωγοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από στοιχεία σπάνιων γαιών, λίθιο, κοβάλτιο και άλλα εξειδικευμένα υλικά.

Δεύτερον, η γεωπολιτική αστάθεια έχει αποκαλύψει την ευπάθεια των υποθέσεων σχετικά με την αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η πανδημία COVID-19. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μετέτρεψε την ενεργειακή εξάρτηση σε όπλο. Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου έχουν μετατρέψει τις εφοδιαστικές αλυσίδες τεχνολογίας σε στρατηγικά πεδία μάχης.

Το πιο ανησυχητικό για την Ευρώπη είναι ότι η κυριαρχία της Κίνας στην επεξεργασία κρίσιμων υλικών – σε συνδυασμό με την αυξανόμενη προθυμία της να αξιοποιήσει αυτή τη θέση σε εμπορικές διαφορές – αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα των εφοδιαστικών αλυσίδων της ΕΕ. Η Ευρώπη, που κάποτε ήταν σίγουρη για την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου, αντιμετωπίζει τώρα επείγοντα ζητήματα σχετικά με την εξασφάλιση βασικών εισροών, όταν οι κύριοι προμηθευτές ενδέχεται να γίνουν αναξιόπιστοι ή ακόμη και εχθρικοί.

Τρίτον, η ΕΕ έχει ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις με πολιτικές όπως ο νόμος «Net Zero Industry Act», με στόχο την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη για βασικά προϊόντα πράσινης και ψηφιακής μετατροπής. Αυτή η ώθηση για «στρατηγική αυτονομία» απαιτεί την εξασφάλιση των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για αυτές τις παραγωγικές δυνατότητες. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ζήτηση για στρατιωτικές και διαστημικές τεχνολογίες εντείνει την ανάγκη για κρίσιμους πόρους με διπλής χρήσης εφαρμογές.

Μια δεύτερη αλλαγή πολιτικής της ΕΕ

Αυτές οι θεμελιώδεις αλλαγές απαιτούσαν νέα στοιχεία και στρατηγικό αναπροσανατολισμό στην πολιτική της ΕΕ για τους πόρους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, τα μέτρα που βασίζονταν στις στρατηγικές πρώτες ύλες (RMI) επικεντρώνονταν κυρίως στον εξωτερικό πυλώνα, περιοριζόμενα κυρίως στην ενσωμάτωση κεφαλαίων σχετικά με την ενέργεια και τις πρώτες ύλες στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Οι νέες πολιτικές εισήγαγαν νέα μέσα για την εξωτερική δέσμευση, στοχεύοντας παράλληλα σε εσωτερικές πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.

Ο νόμος για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (CRMA) του 2024 δημιούργησε, για πρώτη φορά, ένα νομικό πλαίσιο για την επέκταση της εξόρυξης και της επεξεργασίας των SRM στην Ευρώπη. Ο CRMA θέτει φιλόδοξους στόχους: έως το 2030, η ΕΕ θα πρέπει να εξάγει το 10% των αναγκών της σε στρατηγικές πρώτες ύλες από την εγχώρια αγορά, να επεξεργάζεται το 40% και να ανακυκλώνει το 25%. Καμία χώρα δεν θα πρέπει να προμηθεύει περισσότερο από το 65% οποιασδήποτε στρατηγικής ύλης.

Αν και αυτοί οι στόχοι δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, χρησιμεύουν ως πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, υποστηριζόμενες από κίνητρα, όπως η απλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων αδειοδότησης για έργα πρώτων υλών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, ακόμη και αν επιτευχθούν, υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές: το 90% των απαιτούμενων SRM θα εξακολουθεί να εξορύσσεται εκτός Ευρώπης, με το 60% να μεταποιείται σε τρίτες χώρες.

Στρατηγικές συνεργασίες ως νέα προσέγγιση

Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα των πρώτων υλών συνδέονται ιδιαίτερα με τις βιομηχανικές πολιτικές της ΕΕ. Αυτές οι μη δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που διαθέτουν πλούσιους πόρους στοχεύουν στη σύνδεση των ευρωπαϊκών παραγωγικών δυνατοτήτων με τις αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών στις χώρες εταίρους.

Η ΕΕ τοποθετείται ως εναλλακτικός εταίρος, προσφέροντας κίνητρα, όπως στήριξη της βιώσιμης εξόρυξης, αύξηση των επενδύσεων και αμοιβαία οικονομικά οφέλη. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις σηματοδοτούν επίσης στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προμήθεια από τις χώρες εταίρους.

Από το 2021, η ΕΕ έχει συνάψει 14 στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για τις πρώτες ύλες με διάφορους εταίρους, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Ρουάντα και τη Ζάμπια έως τη Νορβηγία, την Αυστραλία και την Σερβία. Παραμένει αβέβαιο εάν οι συμφωνίες αυτές θα οδηγήσουν σε αύξηση της προσφοράς. Τα κίνητρα της ΕΕ παραμένουν μη δεσμευτικά και δύσκολα εφαρμόσιμα, κυρίως λόγω των μη εκτελεστών προτύπων βιωσιμότητας και της απουσίας συνεκτικής στρατηγικής για την προώθηση των επενδύσεων και τη δημιουργία αξίας στους αντίστοιχους τομείς των πρώτων υλών.

Επαναπροσανατολισμός προς την παλιά πολιτική εστίαση

Στις αρχές του 2025, η Κομισιόν εισήγαγε τις Συμπράξεις Καθαρού Εμπορίου και Επενδύσεων (CTIP), αντανακλώντας μια γενική μετατόπιση των προτεραιοτήτων από την Πράσινη Συμφωνία προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι συμπράξεις αυτές αποσκοπούν να συμπληρώσουν ή να καταστήσουν δυνατές τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις πρώτες ύλες μέσω κανονισμών για το εμπόριο και τις επενδύσεις και μέσω ρυθμιστικής συνεργασίας. Αυτό σηματοδοτεί ότι τα παραδοσιακά μέσα, όπως οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και η ρυθμιστική συνεργασία παραμένουν προτεραιότητες της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, κανένα από τα τρέχοντα μέσα ή στρατηγικές της Ευρώπης στον τομέα των πρώτων υλών δεν ευθυγραμμίζει αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα με τις αναπτυξιακές ανάγκες των πλούσιων σε πόρους χωρών εταίρων, ιδίως στον παγκόσμιο Νότο. Αυτή η έλλειψη ευθυγράμμισης θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πρόσβαση σε πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη εγχώριων πράσινων παραγωγικών ικανοτήτων.

Η κυκλική οικονομία ως κρίσιμος μακροπρόθεσμος παράγοντας

Η ανάπτυξη μιας ανθεκτικής και υπεύθυνης στρατηγικής για τις πρώτες ύλες απαιτεί από την ΕΕ να επανεξετάσει ριζικά την προσέγγισή της στις διεθνείς συνεργασίες. Η πολιτική για τις πρώτες ύλες πρέπει να αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο μέρος και βασικός παράγοντας της ευρύτερης πράσινης και βιομηχανικής μεταμόρφωσης της Ευρώπης.

Βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, αυτό σημαίνει την πραγματική επιβολή περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων στους εξορυκτικούς τομείς και την ενεργή υποστήριξη των προσπαθειών των χωρών που διαθέτουν πλούσιους πόρους να προχωρήσουν πέρα από τις εξαγωγές ακατέργαστων πρώτων υλών, ιδίως στον παγκόσμιο Νότο. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, καθώς η Ευρώπη μεταβαίνει προς μια κυκλική οικονομία, αυτές οι χώρες-εταίροι δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν.

Η μακροπρόθεσμη μετάβαση από την πρωτογενή εξόρυξη στη δευτερογενή χρήση υλικών πρέπει να περιλαμβάνει διεθνή συνεργασία σε θέματα τεχνολογιών ανακύκλωσης, διαχείρισης αποβλήτων και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Μόνο με την ενσωμάτωση αυτών των χωρών σε μελλοντικά κυκλικά συστήματα μπορεί η ΕΕ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση στις πρώτες ύλες για όλους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

World
Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Έρευνα 22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες
Οικονομία 23.08.25

Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες

Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
ΔΥΠΑ 23.08.25

Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο - Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ
Reuters 23.08.25

Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ

Καθώς η αμυντική στήριξη από τις ΗΠΑ έπαψε πια να θεωρείται δεδομένη και η Κίνα ενισχύεται πυρηνικά, δύο χώρες της ανατολικής Ασίας εξετάζουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε παίρνει τη θέση του στην κούρσα των υποψηφίων
Κολομβία 23.08.25

Συνεχίζει ο πατέρας τη μάχη στη θέση του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε

Στη μάχη επιλογής υποψηφίου της δεξιάς στην Κολομβία εισέρχεται ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης εφήβου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτόγραφο του Τραμπ στον Πούτιν και… δυσαρέσκεια για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου
Ουκρανία 23.08.25

Αυτόγραφο Τραμπ στον Πούτιν και... δυσαρέσκεια για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο

Δυσαραστημένος δήλωσε ο Τραμπ για το ρωσικό πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, αφού ανακοίνωσε ότι θα στείλει αυτόγραφο στον Πούτιν με φωτογραφία τους από την Αλάσκα.

Σύνταξη
Μεξικό: 12 φερόμενοι ως κακοποιοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιωτικούς
Ξέσπασε μάχη 23.08.25

12 φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο Μεξικό

Δώδεκα άτομα, φερόμενα ως κακοποιοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια μάχης που ξέσπασε σε δήμο της πολιτείας Νουέβο Λεόν του Μεξικού όταν πολίτες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών.

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Παράνομη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Τουρκίας και με «λύση δυο κρατών» για το Κυπριακό
Κύπρος 23.08.25

Παράνομη επίσκεψη Γιλμάζ στα Κατεχόμενα και με «λύση δυο κρατών»

Παράνομη επίσκεψη στα Κατεχόμενα πραγματοποιεί ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, απ' όπου μίλησε για «λύση δυο κρατών», διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σύνταξη
Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν
«Τεράστιες ευκαιρίες» 23.08.25

Πούτιν: Συζητάμε με τις ΗΠΑ «κοινά έργα» για Αρκτική και Αλάσκα

Ρωσία και ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι συζητούν και «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Σύνταξη
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times
«Οσμή σκανδάλου» 23.08.25

Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times

Ο σύζυγος της Τίφανι Τραμπ, Μάικλ Μπούλος, φαίνεται να έπεισε τον Τζάρεντ Κούσνερ να αγοράσει ένα ημιτελές γιοτ που βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική του αξία

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο