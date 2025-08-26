ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς

Η επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την Δευτέρα, κατά την οποία τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφοι, είναι «εντελώς απαράδεκτη», τονίζει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο», σημείωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άνουαρ αλ Ανούνι, σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι οι άμαχοι στη Γάζα «υποφέρουν για υπερβολικά πολύ καιρό και υπερβολικά πολύ και είναι καιρός να σπάσει ο κύκλος της βίας».

Μερτς: Θα ήθελα να περιμένω τα αποτελέσματα της ισραηλινής έρευνας

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πως δεν πιστεύει, προς το παρόν, ότι η ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα έθετε στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

«Όμως, ο ισραηλινός στρατός και η ισραηλινή κυβέρνηση υποσχέθηκαν να διεξαγάγουν εμπεριστατωμένη έρευνα για αυτό το συμβάν. Και θα ήθελα να περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προτού καταλήξω σε τελική κρίση», ανέφερε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βερολίνο.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφους που εργάζονταν για τα πρακτορεία Reuters, Associated Press, το Al Jazeera και το Middle East Eye.