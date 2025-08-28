Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

«Η υποστήριξη προς τους Παλαιστινίους αυξάνεται, ενώ η επιθυμία για στρατιωτική χρηματοδότηση του Ισραήλ μειώνεται απότομα»

Το ποσοστό των Αμερικανών ψηφοφόρων που πιστεύουν ότι λαμβάνει χώρα γενοκτονία περιλαμβάνει το 77% των Δημοκρατικών και το 51% των ανεξάρτητων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, η μεγάλη πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων – 64% έναντι 20% – δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία.

Αυξάνονται όσοι εναντιώνονται στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στο Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με την έρευνα, έξι στους δέκα Αμερικανούς ψηφοφόρους αντιτίθενται επίσης στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ, το υψηλότερο ποσοστό από τότε που το Quinnipiac άρχισε να θέτει το ερώτημα αυτό τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με το Quinnipiac, οι ψηφοφόροι είναι σχεδόν ισομερώς χωρισμένοι ως προς τις συμπάθειές τους προς τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς, με το 37% να δηλώνει ότι συμπαθεί περισσότερο τους Παλαιστινίους και το 36% να δηλώνει ότι συμπαθεί περισσότερο τους Ισραηλινούς.

Το ποσοστό των Αμερικανών που εκφράζουν συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους είναι το υψηλότερο – και το ποσοστό εκείνων που συμπαθούν τους Ισραηλινούς το χαμηλότερο – από τότε που το Quinnipiac άρχισε να θέτει αυτή την ερώτηση, τον Δεκέμβριο του 2001.

«Η υποστήριξη προς τους Παλαιστινίους αυξάνεται, ενώ η επιθυμία για στρατιωτική χρηματοδότηση του Ισραήλ μειώνεται απότομα», δήλωσε ο αναλυτής δημοσκοπήσεων του Πανεπιστημίου Quinnipiac, Τιμ Μαλόι, σε δελτίο Τύπου που συνόδευε τη δημοσκόπηση.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αποτελούν «και μια σκληρή αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει την εκστρατεία στη Γάζα που προκαλεί κακή φήμη», προστίθεται.

Το Quinnipiac διεξήγαγε έρευνα σε 1.220 αυτοπροσδιοριζόμενους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους για τη δημοσκόπηση, η οποία έχει αναφερόμενο περιθώριο σφάλματος ±3,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της Διεθνούς Αμνηστίας και του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για τη διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, μια κατηγορία που το ίδιο αρνείται.

Όπως υπενθυμίζει το Al Jazeera, σε μια προσωρινή απόφαση τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, το Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει διαφορές μεταξύ κρατών, αποφάνθηκε ότι η Νότια Αφρική μπορούσε να προχωρήσει με την προσφυγή της κατά του Ισραήλ για γενοκτονία και ότι οι Παλαιστίνιοι είχαν «εύλογα δικαιώματα προστασίας από τη γενοκτονία».

Τον Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο διώκει άτομα, εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρώην Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τον νεκρό διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντεΐφ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.