Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το Middle East Eye, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών να κλείσει μια συνάντηση Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την πληροφορία είχε δώσει ως καταγγελία πρώτη φορά ο Οζγκούρ Οζέλ, πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Ο Οζέλ υποστήριξε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα.

«Το πρωτόκολλο τον ανέφερε ως “επιχειρηματία”, αλλά δεν ανέφεραν το όνομά του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης», δήλωσε ο Οζέλ. «Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπινγκ», πρόσθεσε.

Και κατήγγειλε τον Τούρκο πρόεδρο ότι «στο παλαιστινιακό ζήτημα, προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη εναντίον του πραγματικού προστάτη του, του Τραμπ».

Την συνάντηση επιβεβαίωσε στην DW πηγή κοντά στον Ερντογάν, περιγράφοντάς την όμως ως «επίσκεψη ευγένειας». Και αρνήθηκε ότι υπήρξε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή για οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο θέμα.

Ο ρόλος του Τζούνιορ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο Νεότερος δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, ωστόσο θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον Middle East Eye, επισκέφθηκε την Τουρκία μαζί με αρκετούς επιχειρηματίες.

Ο Τούρκος πρόεδρος διατηρεί καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νεότερο. Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Άγκυρα ελπίζει να συζητήσει τη συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, την ενσωμάτωση των Σύρων Κούρδων στην κεντρική κυβέρνηση στη Δαμασκό, πιθανές οδούς αγοράς αεροσκαφών F-35, καθώς και τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για τη Συρία και τη Γάζα.