Το «γράμμα στο συρτάρι»: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο Τραμπ αν «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς [βίντεο]
Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.
Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής, το οποίο έχει συνταχθεί για την περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ πέσει θύμα δολοφονίας, φέρνει στο φως δημοσίευμα της New York Post, επικαλούμενο δηλώσεις του αξιωματούχου του Λευκού Οίκου, Σεμπάστιαν Γκόρκα.
Μιλώντας στο podcast «Pod Force One», ο επικεφαλής στρατηγικής κατά της τρομοκρατίας αποκάλυψε ότι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αφήσει μια επιστολή στο ιστορικό Resolute Desk του Οβάλ Γραφείου. Παραλήπτης είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, στον οποίο δίνονται ρητές εντολές για τη διακυβέρνηση της χώρας σε περίπτωση που ο Τραμπ «εξουδετερωθεί» από ξένους αντιπάλους.
Εφιαλτικά σενάρια και το ταξίδι στην Κίνα
Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ακραίας γεωπολιτικής έντασης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιεί κρίσιμη επίσκεψη στην Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Γκόρκα χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο ως τη μοναδική «υπαρξιακή απειλή» για τα κινεζικά συμφέροντα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακραίων σεναρίων. Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε στον κίνδυνο χρήσης βιολογικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιφέρουν τον θάνατο του προέδρου εβδομάδες μετά την αρχική έκθεσή του σε αυτούς.
Παράλληλα, αυστηρό είναι το μήνυμα και προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την «ισοπέδωση» ολόκληρου του Ιράν, εάν η χώρα τολμήσει να υλοποιήσει τις απειλές κατά της ζωής του προέδρου. Η αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον, άλλωστε, φάνηκε τον περασμένο Μάρτιο, όταν στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Epic Fury» εξουδετερώθηκε Ιρανός αξιωματούχος που φέρεται να σχεδίαζε δολοφονικό χτύπημα.
Το ιστορικό των επιθέσεων κατά του Τραμπ
Η ανησυχία για την ασφάλεια του προέδρου κάθε άλλο παρά θεωρητική είναι, καθώς έχει ήδη επιβιώσει από αλλεπάλληλες απόπειρες. Εκτός από τα περιστατικά στο Μπάτλερ και τη Φλόριντα κατά την προεκλογική περίοδο, μόλις τον περασμένο Απρίλιο οι Αρχές ακινητοποίησαν τον 31χρονο Κόουλ Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν ανοίξει πυρ. Ο ίδιος ο Τραμπ, σχολιάζοντας τον διαρκή κίνδυνο, έχει δηλώσει κυνικά ότι «πάντα κυνηγούν αυτούς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο».
Παρά τις απειλές, ο Σεμπάστιαν Γκόρκα εμφανίστηκε βέβαιος για την ασφάλεια του προέδρου. Χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ ως τον «ισχυρότερο ηγέτη μετά τον Αϊζενχάουερ», εκτίμησε ότι η παγκόσμια επιρροή του είναι τέτοια που οι ξένοι ηγέτες επιζητούν την αναγνώρισή του, ενώ μια ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του θα τίναζε στον αέρα τη διεθνή διπλωματία. Ωστόσο, η ύπαρξη του «γράμματος στο συρτάρι» υπενθυμίζει ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη σχεδιάσει μέχρι κεραίας την επόμενη ημέρα, σε περίπτωση που το αδιανόητο γίνει πραγματικότητα.
Βίντεο:
