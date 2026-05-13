⁠Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ απηύθυνε έκκληση για ηρεμία μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν σήμερα μέσα στο κτίριο της Γερουσίας, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του δεν έχει καμία εμπλοκή στο περιστατικό και δεν γνωρίζει ποιος ευθύνεται για αυτό.

Λίγες ώρες νωρίτερα πυροβολισμοί ακούστηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου της Γερουσίας της χώρας, καθώς στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν εκεί στο πλαίσιο απόπειρας των αρχών για τη σύλληψη του Ρόναλντ ντελα Ρόσα, γερουσιαστή και «αρχιτέκτονα» του πολέμου κατά των ναρκωτικών του πρώην προέδρου Ντουτέρτε, με τον γερουσιαστή να καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Μάρκος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δήλωσε παράλληλα ότι δεν υπήρξε καμία εντολή για σύλληψη του ντελα Ρόσα, προσθέτοντας: «θα διαλευκάνουμε πλήρως τι συνέβη».

JUST IN: Gunfire erupts at the Philippines Senate, amid standoff to arrest senator wanted by the ICC pic.twitter.com/v8pt0deHwF — BNO News Live (@BNODesk) May 13, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Γιόνβιτς Ρέμουλα τόνισε από την πλευρά του ότι δεν είναι σαφές ποιοι άνοιξαν πυρ μέσα στη Γερουσία, προσθέτοντας ότι ο ντελα Ρόσα είναι ασφαλής και έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι κάμερες του κτιρίου πρέπει να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για περίπου δέκα στρατιωτικούς με στολές παραλλαγής μέσα στο κτίριο της Γερουσίας, ορισμένοι να φέρουν τυφέκια εφόδου και να φορούν αλεξίσφαιρα. Δεν κατέστη σαφές γιατί οι στρατιωτικοί βρίσκονταν εκεί.

«Δεχόμαστε επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερουσίας Άλαν Πίτερ Καγιετάνο, σύμμαχος του ντελα Ρόσα, σε βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τους πυροβολισμούς, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γραμματέας της Γερουσίας Μαρκ Λάντρο Μεντόζα.

Ο Ρόναλντ ντελα Ρόσα, εν ενεργεία γερουσιαστής και πρώην αρχηγός της αστυνομίας, έχει κρυφτεί στο γραφείο του στη Γερουσία εδώ και τρεις ημέρες για να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτελέσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ σε βάρος του τον περασμένο Νοέμβριο.

«Σας απευθύνω έκκληση, ελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε. Μην επιτρέψετε να οδηγηθεί άλλος Φιλιππινέζος στη Χάγη», δήλωσε ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook από το γραφείο του στη Γερουσία. Είχε προηγουμένως καλέσει τον στρατό να εμποδίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τον συλλάβει και να τον εκδώσει στη Χάγη όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ζήτησε από τον πρόεδρο Μάρκος Τζούνιορ να μην τον παραδώσει στο ΔΠΔ.

Ο 64χρονος ντελα Ρόσα διετέλεσε αρχηγός της αστυνομίας μεταξύ 2016 και 2018, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του Ντουτέρτε. Ηγήθηκε του αιματηρού «πολέμου κατά των ναρκωτικών» του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Ήταν υπεύθυνος για τη σφοδρή καταστολή κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατηγορούν την αστυνομία για συστηματικές δολοφονίες και συγκαλύψεις. Η αστυνομία απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι οι περισσότεροι από τις 6.000 που σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών ήταν όλοι ένοπλοι και είχαν αντισταθεί στη σύλληψη. Ακτιβιστές λένε ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστός.

Πιο γνωστός με το ψευδώνυμο «Μπάτο», ο ντελα Ρόσα έχει χαρακτηριστεί από το ΔΠΔ ως συναυτουργός στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών του πρώην προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Το ένταλμα του ΔΠΔ, με ημερομηνία Νοεμβρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, ζητά τη σύλληψη του πρώην αρχηγού της αστυνομίας με την κατηγορία ότι διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα ίδια εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο 81χρονος Ντουτέρτε που αναμένει τη δίκη του στη Χάγη μετά τη σύλληψή του πέρυσι.

Ο ντελα Ρόσα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες δολοφονίες και επιμένει ότι οποιαδήποτε μεταφορά του στο ΔΠΔ θα είναι παράνομη, καθώς η χώρα δεν είναι πλέον συμβαλλόμενο μέρος του Καταστατικού της Ρώμης.

Ο Ντουτέρτε απέσυρε τις Φιλιππίνες από το ΔΠΔ το 2018, όταν ο εισαγγελέας του Δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για την εκστρατεία του κατά των ναρκωτικών.

Το ΔΠΔ αναφέρει ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ενώ η χώρα ήταν μέλος εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

Η νέα ηγεσία της Γερουσίας δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη σύλληψη του Ρόσα μόνο αν αυτή διαταχθεί από δικαστήριο των Φιλιππίνων.