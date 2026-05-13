Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν

Σε συνεδρίασή του το βράδυ της Τρίτης, το Εθνικό Συμβούλιο – το οποίο συχνά περιγράφεται ως το «κοινοβούλιο» του κόμματος «Αναγέννηση» – ενέκρινε πρόταση με την οποία καλεί τον γενικό γραμματέα του κόμματος να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο Ατάλ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, έχει πλέον προθεσμία έως την 1η Οκτωβρίου για να ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του. Σύμφωνα με το κόμμα, η υποψηφιότητά του θα οριστικοποιηθεί μόνο μετά από ψηφοφορία των μελών της «Αναγέννησης», η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η πρόταση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 221 ψήφους – ή 91 τοις εκατό – έναντι 22 ψήφων υπέρ της διεξαγωγής εσωτερικών προκριματικών εκλογών. Δέκα μέλη απείχαν, όπως εξειδικεύει το RFI.

Το 303μελές συμβούλιο προήδρευσε «κατ’ εξαίρεση» η ευρωβουλευτής Φαμπιέν Κέλερ, μετά την παραίτηση της Ελιζαμπέτ Μπορν την περασμένη εβδομάδα, η οποία είναι και η ίδια πρώην πρωθυπουργός.

Εσωκομματικές εντάσεις

Η Μπορν παραιτήθηκε από τη θέση της προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, δηλώνοντας ότι δεν «ταυτιζόταν πλήρως» με την πολιτική κατεύθυνση που είχε χαράξει ο Ατάλ και υπονοώντας ότι ορισμένες από τις θέσεις του «δεν είχαν απαραίτητα συζητηθεί» στο εσωτερικό του κόμματος.

Η Μπορν είχε ήδη υποστεί πολιτικό πλήγμα στα τέλη του 2024, όταν δεν κατάφερε να εμποδίσει τον Ατάλ – τον διάδοχό της στο Ματινιόν – να αναλάβει τον έλεγχο του κόμματος «Renaissance» μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Μακρόν.

Η παραίτησή της, ωστόσο, υπογραμμίζει τις εντάσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στο πολιτικό στρατόπεδο του Μακρόν, καθώς οι πιθανοί διάδοχοι τοποθετούνται εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Για τον Αταλ, ωστόσο, η τελευταία ψηφοφορία ανοίγει ουσιαστικά τον εσωτερικό δρόμο προς την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

Ο 36χρονος έχει ήδη εντείνει τη δημόσια παρουσία του από τη δημοσίευση του βιβλίου του στα τέλη Απριλίου, ξεκινώντας μια σειρά επισκέψεων σε όλη τη χώρα, υπογραφών βιβλίων και πολιτικών συναντήσεων.

Επίσης, πρόκειται να πραγματοποιήσει μια μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι στις 30 Μαΐου, μια κίνηση που θεωρείται ευρέως ως η ανεπίσημη έναρξη των προεδρικών του φιλοδοξιών.

Ο Φιλίπ κερδίζει έδαφος

Ο Αταλ δεν είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουργός που κινείται στο πλαίσιο του φιλο-Μακρόν μπλοκ. Ο Εντουάρ Φιλίπ, ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος «Horizons», δήλωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για το Ελιζέ στα τέλη του 2024.

Ο Φιλίπ συγκέντρωσε ανώτερα στελέχη του κόμματός του στη Ρεν την Κυριακή και αναμένεται να διοργανώσει μια μεγάλη δημόσια συγκέντρωση στο Παρίσι στις 5 Ιουλίου, καθώς συνεχίζει να ενισχύει τη στήριξή του.

Παρά την αυξανόμενη αντιπαλότητα, τόσο ο Αταλ όσο και ο Φιλίπ έχουν εκφράσει δημοσίως την πιθανότητα να συσπειρωθούν τελικά πίσω από έναν ενιαίο υποψήφιο, προκειμένου να αποφευχθούν διχασμοί εντός του κεντρώου στρατοπέδου.

Με τον Μακρόν να μην μπορεί συνταγματικά να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, η προσοχή εντός της προεδρικής πλειοψηφίας στρέφεται όλο και περισσότερο προς τους πιθανούς υποψηφίους για το 2027, με την ψηφοφορία της Τρίτης να ενισχύει τη θέση του Αταλ εντός του «Renaissance».