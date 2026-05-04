newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
Διεθνής Οικονομία 04 Μαΐου 2026, 23:21

Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά

Ριζοσπαστική η Λεπέν υποστηρίζει τη φορολόγηση των «υπερκερδών της TotalEnergies» – Επηρεασμένος από την εργοδοσία εμφανίζεται ο Μπαρντελά

Αλέξανδρος Καψύλης
ΡεπορτάζΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Spotlight

Με μικρά βηματάκια συγκλίνει προς τον κυβερνώντα συστημικό νεοφιλελευθερισμό και την πολιτικά επικρατούσα βιομηχανική ελίτ της Γαλλίας ο νέος ηγέτης της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις από τη «φυσική» ηγέτιδα του χώρου της γαλλικής Ακροδεξιάς και μέντορά του, Μαρίν Λεπέν.

Εξάλλου οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027 αχνοφαίνονται στον ορίζοντα και δίχως την ανοχή τουλάχιστον -αν όχι την υποστήριξη- του «συστήματος», ελπίδες για εκλογή ενός υποψηφίου από τα διαβόητα «άκρα» δεν υπάρχουν.

Μόλις μια βδομάδα μετά από το πολυσυζητημένο πρόγευμα που του πρόσφερε στις 20 Απριλίου η μεγαλύτερη εργοδοτική Ένωση της χώρας, Medef, ο Μπαρντελά διαφοροποιήθηκε από τη Λεπέν σε ένα θέμα καθοριστικό για τις σχέσεις της πολιτικής με την οικονομική εξουσία σε κάθε σύγχρονη δυτική Δημοκρατία: το θέμα της φορολόγησης των επιχειρήσεων.

Αφορμή η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου της εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου TotalEnergies, που αποκάλυψε μια εκρηκτική αύξηση του τζίρου και των κερδών του γιγαντιαίου ομίλου, που όπως όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου επωφελείται από την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν. Λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της TotalEnergies, το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπέβαλε δημοσίως πρόταση για «φορολόγηση των υπερκερδών» του ομίλου.

Τρελά κέρδη

Η TotalEnergies, που συγκαταλέγεται στο Top-6 των ενεργειακών γιγάντων του πλανήτη, ανακοίνωσε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου κέρδη σαφώς υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς. Εμφάνισε συγκεκριμένα κέρδη 5,4 δισ. δολαρίων ενώ η μέση εκτίμηση των αναλυτών ήταν 5 δισ. δολάρια. Πρόκειται για εκτίναξη της κερδοφορίας του ομίλου κατά 29% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι.

Το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα μίλησε για την «ανάγκη φορολόγησης των υπερκερδών όσων επωφελούνται από την κρίση», πυροδοτώντας πολιτικές πιέσεις προς την εταιρεία αλλά και προς την κυβέρνηση του Παρισιού για να παρέμβει.

Σημειωτέον ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα η TotalEnergies είχε επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων στα πρατήριά της σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ το απόγευμα της Κυριακής, 3 Μαΐου, και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε την εταιρεία να προχωρήσει σε «νέα γενναία μείωση του πλαφόν των τιμών στις αντλίες», προκειμένου «να αναδιανείμει η TotalEnergies τα κέρδη που αποκόμισε χάρη στην εκτίναξη των τιμών του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές».

Ημέρες πριν από την Κυριακάτικη παρέμβαση του πρωθυπουργού όμως, την περασμένη Τετάρτη συγκεκριμένα, η Μαρίν Λεπέν είχε ταχθεί υπέρ του πιο ριζοσπαστικού μέτρου που πρότεινε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, υπέρ της ψήφισης νόμου δηλαδή από την κυβερνηση που θα προβλέπει τη φορολόγηση δηλαδή των «υπερκερδών» της TotalEnergies.

«Όχι νέοι φόροι»

Την ίδια ημέρα ερωτηθείς ο Ζορντάν Μπαρντελά οταν ρωτήθηκε από το κανάλι BFMTV σχετικά με τον νόμο που πρότεινε το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) εμφανίστηκε επιφυλακτικός. «Δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα, αλλά δεν πιστεύω ότι σε μια χώρα που φορολογεί με μέσο συντελεστή 46% τα κέρδη και τα εισοδήματα είναι προτεραιότητα να εφεύρουμε πάλι νέους φόρους», απάντησε ο ηλικίας 30 ετών πολιτικός.

«Στην πραγματικότητα, στην περίπτωση της TotalEnergies, ένας τέτοιος φόρος θα ήταν περίπλοκος στην εφαρμογή του, καθώς ο γαλλικός γίγαντας πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του στο εξωτερικό», γράφει στη «Les Echos» η Αν Φέιτς.

«Ο πετρελαϊκός όμιλος πιστεύει επίσης ότι έχει κάνει το καθήκον του για να υποστηρίξει τη γαλλική αγοραστική δύναμη ενόψει των αυξανόμενων τιμών καυσίμων ανακατανέμοντας τα κέρδη του, καθώς αποφάσισε να περιορίσει τις τιμές των πρατηρίων καυσίμων στα πρατήριά του σχεδόν από την αρχή της σύγκρουσης στο Ιράν», προσθέτει η ρεπόρτερ.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Ζορντάν Μπαρντελά επαίνεσε αυτή την προσπάθεια του ενεργειακού κολοσσού και εξέφρασε την ελπίδα του ότι «αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί».

«Μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης»

Την ίδια ώρα με ανάρτηση της στο κοινωνικό δίκτυο X η Μαρίν Λεπέν υποστήριζε απερίφραστα, δίχως επιφυλάξεις και αστερίσκους την «επιβολή φόρου στα υπερκέρδη», αναδημοσιεύοντας μάλιστα ένα μήνυμά της από το 2024 στο οποίο υπερασπιζόταν αυτή τη θέση.

«Όταν μια εταιρεία όπως η TotalEnergies πραγματοποιεί πρόσθετα κέρδη που συνδέονται με μια διεθνή κρίση ή μια έκτακτη κατάσταση, όπως συμβαίνει σήμερα με τον πόλεμο στο Ιράν, είναι φυσιολογικό να μπορεί να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια μέσω ενός εξαιρετικού φόρου επί των υπερκερδών που έχει πραγματοποιήσει», έγραψε η Λεπέν, θεωρώντας την όλη ιδέα ως «μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης».

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ Λεπέν και Μπαρντελά στο φλέγον ζήτημα της φορολόγησης των επιχειρήσεων και εν γένει των εχόντων και κατεχόντων «έγιναν ακόμα πιο αισθητές καθώς προέκυψαν έπειτα από συναντήσεις που είχαν αμφότεροι οι ηγέτες της Εθνικής Συσπείρωσης με κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη της χώρας», γράφει η «Les Echos».

Πολιτική κατευνασμού

Η Αν Φέιτς θυμίζει ότι, εκτός από το πρόγευμα που παρέθεσε η Medef στον Μπαρντελά, τόσο αυτός όσο και η Λεπέν συμμετείχαν σε σειρά εκδηλώσεων όπου ήταν παρούσα η γαλλική εργοδοσία και κατά τις οποίας μάλιστα αμφότεροι οι πολιτικοί ηγέτες της Ακροδεξιάς προέβησαν σε «δηλώσεις φιλοεπιχειρηματικότητας».

Από τηλεοράσεως, ωστόσο, ο Μπαρντελά διαβεβαίωσε τους Γάλλους – κύριος αποδέκτης των λόγων του βέβαια ήταν η επιχειρηματική κοινότητα – ότι «δεν είναι Αριστερός» και ότι «δεν ντρέπεται για τις επιχειρήσεις». Είναι προφανής η προσπάθεια του νεαρού πολιτικού να διαλύσει την καχυποψία με την οποία αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της Γαλλίας το οικονομικό πρόγραμμα του RN.

«Αντίθετα, η Μαρίν Λεπέν περιγράφει εδώ και καιρό τις μεγάλες εταιρείες ως μέρη ενός ‘συστήματος’  στο οποίο η ίδια και το κόμμα της αντιτίθενται, υποστηρίζοντας μια προσέγγιση της οικονομίας περισσότερο ‘λαϊκή και κρατικιστική’ παρά φιλελεύθερη», γράφει η ρεπόρτερ της «Les Echos». Σχηματικά θα έλεγε κανείς ότι ενώ η πολιτική και η φρασεολογία του Μπαρντελά κατατείνουν σε μια «κυβερνώσα Ακροδεξιά», εκείνες της Λεπέν επιμένουν «εθνικοσοσιαλιστικά».

«Ένα όραμα, ένα πρόγραμμα»

Σύμφωνα με στέλεχος του RN, πάντως, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις Λεπέν και Μπαρντελά δεν πρέπει να βγάλει κανείς το συμπέρασμα ότι οι δύο ηγέτες της Ακροδεξιάς έχουν αντίθετες θέσεις στο θέμα της φορολόγησης.

«Ο Ζορντάν Μπαρντελά και η Μαρίν Λεπέν έχουν μοιράσει την εκπροσώπηση του κόμματος στα μέσα ενημέρωσης, καθώς υπάρχει μόνο ένα όραμα και ένα πρόγραμμα. Πιστεύουν ότι η υγιής οικονομία και οι ισχυρές επιχειρήσεις είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού μοντέλου της Γαλλίας», υποστηρίζει ανωνύμως στη «Les Echos» το στέλεχος της Εθνικής Συσπείρωσης.

Είναι αβέβαιο, ωστόσο, εάν αυτή η διπλή γλώσσα θα μπορέσει να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, καθώς ο μελλοντικός υποψήφιος του RN για την προεδρία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας θα πιεστεί από τους δημοσιογράφους να διευκρινίσει τη θέση του κόμματος σε συγκεκριμένα ζητήματα, μεταξύ αυτών και στο θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των επιχειρήσεων, όπως επισημαίνει η ρεπόρτερ της οικονομικής εφημερίδας.

«Αν ο Ζορντάν Μπαρντελά είναι τελικά ο υποψήφιός μας, θα έπρεπε να υιοθετήσει μια ευρύτερη πλατφόρμα έναντι των αντιπάλων του», πιστεύει ένας βουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης, ο οποίος ελπίζει ότι εν τέλει θα επιτραπεί στη Μαρίν Λεπέν να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

Η απάντηση σ’ αυτό θα δοθεί στις 7 Ιουλίου, όταν θα εκδικαστεί η έφεση της ηλικίας 69 ετών πολιτικού στην υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών πόρων για την οποία καταδικάστηκε το 2025 σε 4ετή φυλάκιση και 5ετή στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Τεχνολογία
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η «τρέλα» των social media στη Βόρεια Ευρώπη - Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σύνταξη
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
ΗΠΑ 04.05.26

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04.05.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια 12ετή καριέρα στο NBA

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Σύνταξη
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι

Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.

Σύνταξη
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύνταξη
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Μέση Ανατολή 04.05.26

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies