Διεθνής Οικονομία 17 Απριλίου 2026, 23:36

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Κρίσεις, πανδημίες, λιμοί και καταποντισμοί ευνοούν τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και όσους τον υπηρετούν. Αυτό είναι το μήνυμα έρευνας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη και η οποία επιβεβαιώνει τη γενικότερη διαπίστωση ότι δηλαδή τα κέρδη που αποκομίζουν οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες από την αύξηση των επιτοκίων, τα κεφαλαιακά κέρδη και τα εταιρικά «ντιλ» αντισταθμίζουν και με το παραπάνω τις απώλειες από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας που επιφέρει μια κρίση, με μεγάλους κερδισμένους τους μετόχους και βεβαίως τα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών.

Ο αριθμός των τραπεζιτών που κερδίζουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως στη Γαλλία υπερδιπλασιάστηκε το διάστημα από το 2019 έως το 2024, φθάνοντας από 270 σε 561, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Το 2024 μάλιστα η Γαλλία ξεπέρασε τη Γερμανία για πρώτη φορά στον αριθμό των τραπεζιτών με ετήσιες αποδοχές άνω του 1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΒΑ.

Οι ομάδες διοίκησης και το προσωπικό στον τομέα των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών, καθώς και οι traders, αμείβονται πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα τραπεζικά στελέχη

Χρυσωρυχεία τα funds

Συνολικά στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ, το 2024 καταμετρήθηκαν 2.266 τραπεζικά στελέχη η αμοιβή των οποίων ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ. Η ΕΒΑ καταμέτρησε επίσης 288 εκατομμυριούχους το 2024 που εργάζονταν ως στελέχη σε επενδυτικά κεφάλαια.

Η ευρωπαϊκή αρχή σε δελτίο τύπου που εξέδωσε αποδίδει το εύρημα αυτό στις «ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στην αναζωπύρωση της δραστηριότητας στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών και στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων».

Χρονιά-ορόσημο

Η μεγάλη εκτίναξη των αμοιβών των τραπεζικών στελεχών – χάρη βέβαια στην εκτίναξη των κερδών στον κλάδο – παρατηρήθηκε συγκεκριμένα το 2024, ένα έτος που το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» χαρακτηρίζουν ως χρονιά-ορόσημο.

«Το 2024 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τις γαλλικές τράπεζες. Τα πέντε μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας κατέγραψαν καθαρά κέρδη που άγγιξαν τα 33 δισ. ευρώ. Και το 2025 ήταν ακόμη καλύτερο, με σχεδόν 36 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη συνολικά για τις BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE (Banques Populaires και Caisses d’Épargne) και Crédit Mutuel.

Άφαντες γυναίκες

Οι ομάδες διοίκησης και το προσωπικό στον τομέα των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών, καθώς και οι traders, αμείβονται πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα τραπεζικά στελέχη, σημειώνει στην έρευνά της η ΕΒΑ. Η έρευνα κατέγραψε γι’ άλλη μια φορά τις μεγάλες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στελεχών που γίνονται στον τραπεζικό κλάδο.

Το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνται στους προαναφερθέντες καλύτερα αμοιβόμενους τομείς «ελάχιστα έχει αλλάξει από τότε που άρχισε να μετράται», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Έτσι, το έτος 2022 το ποσοστό των ανδρών τραπεζικών στελεχών με ετήσιες αμοιβές άνω του ενός εκατ. ευρώ στους «27» ήταν 90,9% και το 2024 υποχώρησε ελαφρά στο 89,1%.

Η άλλη όψη

Η έρευνα της ΕΒΑ για τις καλπάζουσες αμοιβές των τραπεζικών στελεχών μπορεί να συνδυαστεί με άλλη που δημοσιοποίησε πρόσφατα η επίσημη Στατιστική Υπηρεσία της Γαλλίας (INSEE) και αφορά βέβαια τη χώρα αυτή. Βάσει της έρευνας του Ινστιτούτου INSEE, τα συμπεράσματα της οποίας συνόψισε την Τετάρτη η εφημερίδα «Les Echos», στις αρχές του 2025 το 13,5% του γαλλικού πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό Γάλλων που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες βιοπορισμού, που καταγράφεται τα τελευταία 12 χρόνια – την τελευταία πενταετία μάλιστα η φτώχεια στη δεύτερη, μετά τη γερμανική, οικονομία της Ευρώπης φαίνεται πως επιδεινώθηκε πολύ.

Όπως έδειξε η έρευνα του INSEE, οι Γάλλοι προσπαθούν να οδηγούν λιγότερο ή να μειώσουν άλλες καθημερινές δαπάνες, όπως τις δαπάνες για την αγορά κρέατος και τις δαπάνες για θέρμανση, προκειμένου να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και κυρίως την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν στις 28 του περασμένου Φεβρουαρίου.

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εκτίναξαν εξάλλου τον πληθωρισμό κατά 1,7% υψηλότερα το Μάρτιο στη Γαλλία, ψαλιδίζοντας ακόμα περισσότερο την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όχι βέβαια και τη δύναμη της ευάριθμης τραπεζικής ελίτ, όπως την κατέγραψε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής προκαλώντας αρνητικά αισθήματα σε πολλούς ψηφοφόρους που αδημονούν να τα εκφράσουν σε ένα δωδεκάμηνο, όταν θα διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα, «μαυρίζοντας» τους λεγόμενους «συστημικούς» υποψηφίους προς όφελος, όπως όλα δείχνουν, της Μαρίν Λεπέν ή του φωτογενούς Ζορντάν Μπαρντελά – σε περίπτωση που τα δικαστήρια απαγορεύσουν την υποψηφιότητα της ακροδεξιάς ηγέτιδας.

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

