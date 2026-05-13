ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Έμεινε «όρθια» στην Τούμπα η Ένωση (vid)

Ο ΠΑΟΚ «καιγόταν» για τη νίκη, αλλά η πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν χάνει πουθενά! Προηγήθηκε με τον Γιόβιτς στο 73′, δέχθηκε την ισοφάριση από τον Μύθου στο 88′, αλλά με το 1-1 έκανε τη ζημιά στους «ασπρόμαυρους» που έπεσαν στην τρίτη θέση μία αγωνιστική πριν το φινάλε των πλέι οφ της Super League. Στα 23 παιχνίδια πλέον το αήττητο σερί της Ένωσης στο πρωτάθλημα.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Παβλένκα ήταν κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ και στην τετράδα της άμυνας οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα και μπροστά του είχε τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις. Στα χαφ ήταν και πάλι οι Πινέδα, Μαρίν, ο Κοϊτά ξεκίνησε στα δεξιά, ο Ζοάο Μάριο αριστερά και ο Βάργκα με τον Ζίνι στην επίθεση.

Ανώτερη η ΑΕΚ και με περισσότερες ευκαιρίες

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι έχοντας την υπεροχή, αλλά η πρώτη ευκαιρία ήταν για τον ΠΑΟΚ όταν στο 14’ μετά από λάθος του Βίντα ο Γερεμέγεφ βγήκε τετ α τετ, με τον Μπρινιόλι να τον νικά. Τέσσερα λεπτά μετά ο Πενράις έβγαλε ωραία σέντρα, ο Βάργκα έπιασε την κεφαλιά και ο Παβλένκα με τρομερή επέμβαση κράτησε το μηδέν.

Στο 28’ ο Ζίνι έκανε πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά και πλάσαρε χαμηλά, με τον Παβλένκα να σώζει ξανά. Η πιο μεγάλη ίσως ευκαιρία για τους «κιτρινόμαυρους» δεν έγινε τελική καθώς στο 34’ μετά από γύρισμα του Ρότα ο Μαρίν δεν βρήκε την μπάλα και ο Κετζιόρα έσωσε προ του Βάργκα που θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Ένα σουτ του Κωνσταντέλια και μία κεφαλιά του Μεϊτέ από το κόρνερ ήταν οι τελευταίες καλές στιγμές του πρώτου μέρους.

Ματσάρα και μοιρασιά

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά και πίεσε την ΑΕΚ, με Τάισον και Κετζιόρα να έχουν από μία καλή ευκαιρία. Στο 56′ και μετά από λάθος του Βίντα ο Μπρινιόλι έσωσε σε πλασέ του Ζίβκοβιτς και στη συνέχεια ο Βίντα έκοψε το σουτ του Γερεμέγεφ. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Κοϊτά άνοιξε στον Ζίνι που μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ σημαδεύοντας το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 62′ η ΑΕΚ έφυγε ξανά στην κόντρα, η άμυνα του ΠΑΟΚ μπερδεύτηκε και ο Παβλένκα έβγαλε εντυπωσιακά το σουτ του Ζοάο Μάριο. Τελικά, στο 73′ η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον συνδυασμό δύο από τις αλλαγές του Νίκολιτς. Ο Κουτέσα έκανε την ασίστ και ο Γιόβιτς με ωραίο τελείωμα από το ύψος του πέναλτι έγραψε το 0-1. Χωρίς να απειλεί, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 1-1 με κεφαλιά του Μύθου από εκτέλεση κόρνερ στο 88′ ενώ με τη σέντρα ο Γιακουμάκης κατάφερε να αστοχήσει ολομόναχος σε κεφαλιά και το σκορ δεν άλλαξε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ζίνι επιβεβαίωσε πως βρίσκεται στα καλύτερά του, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Γιόβιτς και Μύθου ήρθαν από τον πάγκο βρίσκοντας δίχτυα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Σε κακή κατάσταση ο Μεϊτέ που για ακόμα ένα παιχνίδι έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Προσπαθούσε να αφήνει το ματς χωρίς να σφυρίζει πολύ ο Γιαμπλόνσκι που δεν είχε κάποια πολύ δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μύθου (88’) / Γιόβιτς (73’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46’ Σάντσες), Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ (74’ Μπιάνκα), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (85’ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς, Τάισον (83’ Πέλκας), Γερεμέγιεφ (74’ Μύθου).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά (63’ Γιόβιτς), Ζοάο Μάριο (71’ Κουτέσα), Βάργκα (46’ λ.τρ. Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (83’ Μάνταλος).

ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΤΣ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (17/5, 19:30)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (17/5, 19:30)