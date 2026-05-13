Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από την Λιβύη.

Πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με το φερόμενο σχέδιο απόκτησης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Την πρόταση διατύπωσε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν, ο οποίος και υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολά Σαρκοζί «πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων», τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει «να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος».

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη απόφαση, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.

Ο Νικολά Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από απόφαση του δικαστηρίου του Παρισιού να τον καταδικάσει σε πενταετή φυλάκιση.

Έγινε ο πρώτος πρώην ηγέτης χώρας της ΕΕ που εξέτισε ποινή φυλάκισης και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης της μεταπολεμικής περιόδου που βρέθηκε πίσω από τα σίδερα.

«Εφιαλτικές» συνθήκες κράτησης

Μετά από 20 ημέρες σε φυλακή του Παρισιού, τις οποίες περιέγραψε ως «εξουθενωτικές» και «εφιάλτη», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο, εν αναμονή της έφεσής του, και εξέδωσε ένα βιβλίο για την παραμονή του στη φυλακή.

Βρισκόταν σε απομόνωση για τη δική του ασφάλεια, σε ένα ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων, με δικό του ντους και τουαλέτα.

Στη δίκη πέρυσι, η εισαγγελία κατηγόρησε τον Σαρκοζί ότι, ως υπουργός Εσωτερικών το 2005, συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για την επιτυχημένη υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2007, σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Πέρυσι, ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία εγκληματικής συνωμοσίας σχετικά με το σχέδιο απόκτησης εκλογικών κονδυλίων από τη Λιβύη. Αθωώθηκε από τρεις άλλες κατηγορίες για διαφθορά, κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας.