Απορρίφθηκε έφεση του Νικολά Σαρκοζί για καταδίκη του 2024
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί, του 2024, στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας (Cour de Cassation) επιβεβαίωσε την Τετάρτη την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, στην τελευταία νομική του περιπέτεια μετά την πρόσφατη φυλάκισή του για σχεδόν ένα μήνα σε άλλη υπόθεση.
Η έφεση του Σαρκοζί για καταδίκη του 2024
Ο 70χρονος Σαρκοζί είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του το 2024 για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για την αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί το 2012, για την οποία είχε καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκιση, σύμφωνα με το Reuters.
Έξι μήνες της ποινής αυτής ήταν με αναστολή και μπορούσαν να εκτίθενται με εναλλακτικά μέσα, όπως η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, χωρίς να χρειαστεί να φυλακιστεί.
