newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τον Μάρτιο ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τις κατηγορίες εις βάρος του Νικολά Σαρκοζί
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 12:15

Τον Μάρτιο ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τις κατηγορίες εις βάρος του Νικολά Σαρκοζί

Στα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η εξέταση της έφεσης του Νικολά Σαρκοζί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου θα εξεταστεί η έφεση του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί κατά της καταδίκης του για εγκληματική συνωμοσία σε σχέση με την παράνομη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της επιτυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Πέμπτη το εφετείο του Παρισιού, μεταδίδει το Reuters.

Εκτός φυλακής ο Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί βγήκε από τη φυλακή αυτή την εβδομάδα, αφού το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν πρέπει να εκτίσει την ποινή του εν αναμονή της έφεσης, σε αντίθεση με την αρχική απόφαση. Τώρα θα επιδιώξει να ανατρέψει την πενταετή ποινή που του επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο.

«Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα γεγονός που μας διδάσκει η ζωή», έγραψε ο Σαρκοζί στο X μετά την επιστροφή του στο σπίτι.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την προεκλογική του εκστρατεία το 2007 από τον αποβιώσαντα ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Η φυλάκιση του πρώην συντηρητικού ηγέτη, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, σηματοδότησε την εκπληκτική πτώση ενός πολιτικού που κάποτε κυριαρχούσε στη διεθνή σκηνή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;
Μαζικές εκκαθαρίσεις 13.11.25

Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;

Θα είναι μια δύσκολα αναστρέψιμη τραγωδία εάν οι Αμερικανοί μεταμορφώσουν τον στρατό τους σε απειλή για τις ελευθερίες στο εσωτερικό και άχρηστο για τις πραγματικές προκλήσεις στο εξωτερικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει
Κόσμος 13.11.25

Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει

Τα γαλλικά μουσεία φαίνεται να βρίσκονται υπό το άπιαστο «βλέμμα» των ληστών από το 2024, με τις κλοπές να έχουν αυξηθεί και το κράτος να μην φαίνεται αρκετά ικανό να βάλει «στοπ»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι
Εκκωφαντικοί τριγμοί 13.11.25

Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι

«Καρατομήσεις» υπουργών, συλλήψεις και η μυστηριώδης διαφυγή του βασικού υπόπτου, στενού συνεργάτη του προέδρου Ζελένσκι: το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία φτάνει στην κυβέρνηση του Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν email του Έπσταϊν που αναφέρουν ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»
Κόσμος 13.11.25

Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν email του Έπσταϊν που αναφέρουν ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Δεκάδες email του Έπσταϊν προς δημοσιογράφους και άλλα πρόσωπα φέρνουν σε δεινή θέση τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πληροφορίες πως γνώριζε την δράση του παιδόφιλου

Σύνταξη
Shutdown: Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται – Ο Τραμπ θα υπογράψει το τελικό νομοσχέδιο
Με 222-209 13.11.25

Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται - Ο Τραμπ θα υπογράψει το τελικό νομοσχέδιο θέτοντάς το σε ισχύ

Η διακοπή της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown) λαμβάνει επίσημα τέλος μετά το πέρασμα του νομοσχεδίου από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και μένει μόνο η υπογραφή Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λαβρόφ: «Προετοιμάζονται ανοικτά για νέο μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»
Σεργκέι Λαβρόφ 13.11.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται «ανοικτά για νέο μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας»

Η Μόσχα ελπίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα κλιμάκωναν τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει ο Σεργκέι Λαβρόφ, εκτιμώντας ότι η ΕΕ προετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Αγκυρα: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεών τους
Αγκυρα 13.11.25

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας - Αιγύπτου για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεών τους

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Τουρκίας συναντήθηκεν στην Αγκυρα και έκαναν λόγο για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα.

Σύνταξη
Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13.11.25

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Breaking Rust 13.11.25

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Σύνταξη
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Ακρίβεια 13.11.25

Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής και η δύσκολη ελληνική πραγματικότητα

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ενώ ανέφερε ότι «με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον»

Σύνταξη
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;
Μαζικές εκκαθαρίσεις 13.11.25

Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;

Θα είναι μια δύσκολα αναστρέψιμη τραγωδία εάν οι Αμερικανοί μεταμορφώσουν τον στρατό τους σε απειλή για τις ελευθερίες στο εσωτερικό και άχρηστο για τις πραγματικές προκλήσεις στο εξωτερικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο