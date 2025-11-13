Τον Μάρτιο ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τις κατηγορίες εις βάρος του Νικολά Σαρκοζί

Από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου θα εξεταστεί η έφεση του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί κατά της καταδίκης του για εγκληματική συνωμοσία σε σχέση με την παράνομη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της επιτυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Πέμπτη το εφετείο του Παρισιού, μεταδίδει το Reuters.

Εκτός φυλακής ο Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί βγήκε από τη φυλακή αυτή την εβδομάδα, αφού το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν πρέπει να εκτίσει την ποινή του εν αναμονή της έφεσης, σε αντίθεση με την αρχική απόφαση. Τώρα θα επιδιώξει να ανατρέψει την πενταετή ποινή που του επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο.

«Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα γεγονός που μας διδάσκει η ζωή», έγραψε ο Σαρκοζί στο X μετά την επιστροφή του στο σπίτι.

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την προεκλογική του εκστρατεία το 2007 από τον αποβιώσαντα ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Η φυλάκιση του πρώην συντηρητικού ηγέτη, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, σηματοδότησε την εκπληκτική πτώση ενός πολιτικού που κάποτε κυριαρχούσε στη διεθνή σκηνή.