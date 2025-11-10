Η πρώτη ανάρτηση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: Η αλήθεια θα επικρατήσει

«Η αλήθεια θα επικρατήσει. Είναι κάτι προφανές που μας διδάσκει η ζωή», αναφέρει, μεταξύ άλλων ο Νικολά Σαρκοζί στην πρώτη του ανάρτηση λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του το μεσημέρι της Δευτέρας, από τις φυλακές Σαντέ του Παρισιού.

Ο Νικολά Σακροζί ευχαρίστησε όλους όσους του συμπαραστάθηκαν αυτό το διάστημα των 20 ημερών και έστρεψε, πλέον, το βλέμμα του στην προετοιμασία για την έφεση. «Η αλήθεια θα επικρατήσει. Είναι κάτι προφανές που μας διδάσκει η ζωή» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν πόσο ευγνώμων τους είμαι. Οι χιλιάδες εκδηλώσεις συμπαράστασης με συγκλόνισαν και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

«Ο νόμος έχει εφαρμοστεί. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να αποδείξω την αθωότητά μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Το τέλος της ιστορίας μένει να γραφτεί», καταλήγει

Δείτε την ανάρτηση Σαρκοζί

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

Οι κατηγορίες εις βάρος του Σαρκοζί

Ο 70χρονος πρώην συντηρητικός πρόεδρος φυλακίστηκε στις 21 Οκτωβρίου, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία, λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007 από τον αποβιώσαντα ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της λήψης παράνομης χρηματοδότησης για την προεκλογική του εκστρατεία, αναφέρει το Reuters.

Ο Νικολά Σαρκοζί φυλακίστηκε λίγο λιγότερο από ένα μήνα μετά την καταδίκη του. Αυτή η άνευ προηγουμένου κράτηση πρώην προέδρου της Δημοκρατίας πυροδότησε έντονη συζήτηση. Ήταν επίσης η πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κανένας πρώην αρχηγός κράτους δεν είχε φυλακιστεί ποτέ.

Το ένταλμα σύλληψης που τον έστελνε στη φυλακή, το οποίο δεν υπόκειτο σε έφεση, είχε προκαλέσει ιδιαίτερη έκπληξη. Για τους δικαστές, δικαιολογήθηκε από την «εξαιρετική σοβαρότητα» των αδικημάτων. Για τον Νικολά Σαρκοζί, υποκινήθηκε από «μίσος».