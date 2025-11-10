Γαλλικό δικαστήριο αποφυλακίζει τον Σαρκοζί εν αναμονή της έφεσης

Ένα δικαστήριο του Παρισιού χορήγησε στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί πρόωρη αποφυλάκιση τη Δευτέρα, εν αναμονή της έφεσης, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πενταετούς ποινής του για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη.

Ο Σαρκοζί αναμένεται να φύγει από την φυλακή σήμερα το απόγευμα.

Οι κατηγορίες εις βάρος του Σαρκοζί

Ο 70χρονος πρώην συντηρητικός πρόεδρος φυλακίστηκε στις 21 Οκτωβρίου, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία, λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007 από τον αποβιώσαντα ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της λήψης παράνομης χρηματοδότησης για την προεκλογική του εκστρατεία, αναφέρει το Reuters.

Υπό αυστηρή εποπτεία η αποφυλάκισή του

Η ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί επιβλήθηκε αμέσως λόγω της «εξαιρετικής σοβαρότητας» του εγκλήματος, δήλωσε η δικαστής Ναταλί Γκαβαρίνο στο δικαστήριο. Τον περασμένο μήνα φυλακίστηκε στη φυλακή La Sante στο Παρίσι – μια συγκλονιστική πτώση για έναν άνδρα που ηγήθηκε της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας πρότεινε τη Δευτέρα την αποφυλάκιση του Σαρκοζί εν αναμονή της έφεσης και την αυστηρή δικαστική εποπτεία του, με απαγόρευση επικοινωνίας με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες που εμπλέκονται στη διαδικασία. Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι ο Σαρκοζί δεν ενέχει κίνδυνο φυγής.

Το δικαστήριο συμφώνησε να τον αποφυλακίσει υπό δικαστική εποπτεία, η οποία θα περιλαμβάνει απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία, σύμφωνα με το BFM TV.

Ο Σαρκοζί αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες, αποκαλώντας τον εαυτό του θύμα εκδίκησης και μίσους. Δεν παρευρέθηκε στην ακροαματική διαδικασία αυτοπροσώπως, αλλά συμμετείχε μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, δήλωσε στο δικαστήριο ότι θα σεβαστεί οποιαδήποτε απαίτηση της δικαιοσύνης σε περίπτωση αποφυλάκισής του.

«Είμαι Γάλλος, κύριε. Αγαπώ τη χώρα μου. Παλεύω για να επικρατήσει η αλήθεια. Θα συμμορφωθώ με όλες τις υποχρεώσεις που μου επιβάλλονται, όπως πάντα», είπε.

Μιλώντας για τη φυλάκισή του, πρόσθεσε: «Είναι δύσκολο. Πραγματικά δύσκολο — όπως πρέπει να είναι για κάθε κρατούμενο. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι εξαντλητικό».