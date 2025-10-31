Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Οι δικηγόροι του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί ζήτησαν την αποφυλάκισή του, και το Εφετείο του Παρισιού θα εξετάσει το αίτημα στις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σαρκοζί φυλακίστηκε στις 21 Οκτωβρίου και κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή La Santé στο Παρίσι.

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, με άμεση διαταγή κράτησης, για εγκληματική σύμπραξη στην υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας στη Λιβύη.

Οι δικηγόροι του έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρείται και πάλι αθώος ενόσω εκκρεμεί η έφεση.

Το δικαστήριο αναμένεται να λάβει την απόφασή του την ίδια ημέρα. Εάν συμφωνήσει να τον αποφυλακίσει, ο Σαρκοζί θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος αργότερα το ίδιο βράδυ ή το επόμενο πρωί, σύμφωνα με το Le Figaro.

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η κράτηση είναι αδικαιολόγητη

Η νομική ομάδα του Σαρκοζί, συμπεριλαμβανομένων των Κριστόφ Ινγκρέιν και Ζαν-Μισέλ Νταρουά, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει νομικός λόγος για να παραμείνει ο πρώην πρόεδρος υπό κράτηση.

«Από τη στιγμή που τέθηκε υπό κράτηση, τα κριτήρια που δικαιολογούν την κράτησή του δεν ισχύουν πλέον», δήλωσε ο Ινγκρέν.

Ο Νταρόις χαρακτήρισε την κατάσταση «ντροπή» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «το Εφετείο θα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη της Γαλλίας στην αξιοπρέπεια που της αξίζει».

Η άφιξη του Σαρκοζί στη φυλακή La Santé ήταν τεταμένη, καθώς αρκετοί κρατούμενοι τον απείλησαν με θάνατο, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από τη φυλακή.

Οι εμπλεκόμενοι έχουν από τότε κατηγορηθεί και μεταφερθεί σε άλλες φυλακές.

Η απόφαση του Εφετείου στις 10 Νοεμβρίου θα καθορίσει εάν ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει στη φυλακή ή θα ανακτήσει την ελευθερία του εν αναμονή της έκβασης της έφεσης.