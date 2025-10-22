Το πρώτο του βράδυ στη φυλακή La Sante του Παρισιού πέρασε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί όπου εκτίει ποινή για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη.

Ηδη ο Νικολά Σαρκοζί κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης και οι δικαστές μέσα σε διάστημα δύο μηνών θα πρέπει να αποφανθούν αποφανθεί σχετικά με το αίτημα του πρώην πρόεδρου της Γαλλίας.

Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την πρώτη ημέρα του Σαρκοζί στη φυλακή, ο δικηγόρος του είπε, ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας «γυμνάστηκε» και «άρχισε να γράφει το βιβλίο του»

Ο Σαρκοζί δεν ήταν εντελώς μόνος. Δύο αξιωματικοί ασφαλείας συνοδεύουν τον πρώην πρόεδρο και έχουν τοποθετηθεί σε γειτονικό κελί, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από τρεις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Αυτοί οι αξιωματικοί θα βρίσκονται στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και δεν θα τον αφήνουν από τα μάτια τους.

«Δεν τίθεται θέμα να ληφθεί το παραμικρό ρίσκο όσον αφορά την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», εξήγησε μία από τις τρεις πηγές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως τόνισε ο δικηγόρος του Ζαν-Μισέλ Νταρουά περιέγραψε στο δίκτυο BFMTV μια «δύσκολη» πρώτη μέρα για τον Σαρκοζί, την οποία παρ’ όλα αυτά κατάφερε να «ξεπεράσει». «Προπονήθηκε, άρχισε να γράφει το βιβλίο του (…) είχε μια συνάντηση με την Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, είναι η οικογένειά του», πρόσθεσε για τον Σαρκοζί ο συνήγορός του.

Σε ένα κελί 9 τ.μ ο Σαρκοζί

Περιγράφοντας τις συνθήκες κράτησης στη φυλακή La Santé, ο δικηγόρος του Σαρκοζί έκανε λόγο για ένα «κελί 9 τ.μ.» στο οποίο «υπάρχει θόρυβος», όπως «πάντα σε μια φυλακή». «Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, ουρλιάζουν, χτυπούν τους τοίχους», πρόσθεσε. Στην ερώτηση αν ο Νικολά Σαρκοζί επικοινώνησε με άλλους κρατούμενους απάντησε «όχι, πιθανώς λίγο με τον φρουρό».

Σύμφωνα με τον άλλο δικηγόρο του Κριστόφ Ινγκρέν, ο πρόεδρος «δεν παραπονιέται, δεν έχει ζητήσει τίποτα, καμία ειδική μεταχείριση».

«Θα του επιτρέπεται να βγαίνει έξω μία ώρα την ημέρα μόνος του στην αυλή της φυλακής και να δέχεται τρεις επισκέψεις την εβδομάδα από την οικογένειά του» τόνισε ο Ινγκρέν.

Το κελί του Σαρκοζί είναι εξοπλισμένο με ένα κρεβάτι και ένα γραφείο βιδωμένο στο πάτωμα, μια πλαστική καρέκλα, ράφια, ντους και τουαλέτα, μια εστία, ένα ψυγείο και μια τηλεόραση, έναντι πληρωμής, και μια ξύλινη κορνίζα, σύμφωνα με έναν πρώην κρατούμενο. Ο Σαρκοζί θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα επιτοίχιο τηλέφωνο, έναντι αμοιβής, για να καλεί προκαταχωρημένους αριθμούς. Οι συνομιλίες του ενδέχεται να ηχογραφούνται, αλλά δεν θα μπορεί να δέχεται κλήσεις.

Τι συμβολίζουν τα βιβλία που πήρε μαζί του

Σύμφωνα με τη γαλλική Le Figaro, ο πρώην πρόεδρος πήρε μαζί του τρεις τόμους – τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπεται στους κρατούμενους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι δύο τόμοι του «Κόμη Μοντε Κρίστο» του Αλεξάνδρου Δουμά και η «Βιογραφία του Ιησού» του Ζαν-Κριστιάν Πετιφίλ.

Η επιλογή του Μοντε Κρίστο δεν είναι τυχαία: ο ήρωας του Δουμά, Εντμόν Νταντές, φυλακίζεται άδικα και σχεδιάζει την εκδίκησή του — ένα έργο-σύμβολο για όσους πιστεύουν ότι καταδικάστηκαν άδικα. Ο Σαρκοζί, ο οποίος επιμένει στην αθωότητά του, δείχνει να αναγνωρίζει στο βιβλίο έναν προφανή παραλληλισμό. Η «Βιογραφία του Ιησού» του Πετιφίλ, από την άλλη, αποτελεί μια ιστορική προσέγγιση της ζωής του Χριστού, μακριά από θρησκευτικές ερμηνείες — μια επιλογή που, σύμφωνα με σχολιαστές, «ισορροπεί» τη συμβολική διάθεση εκδίκησης του Δουμά με την έννοια της λύτρωσης.