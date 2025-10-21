Γαλλία: Ο Σαρκοζί κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης – «Είμαι ένας αθώος άνθρωπος»
Αίτημα αποφυλάκισης κατατέθηκε από τους δικηγόρους του Νικολά Σαρκοζί, ενώ σήμερα ξεκίνησε η πενταετής ποινή φυλάκισής του
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίσθηκε σήμερα το πρωί στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας από τους συνηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν.
Η φυλάκισή του είναι «ντροπή», πρόσθεσε ο δικηγόρος. Η δικαιοσύνη έχει περιθώριο δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα του πρώην αρχηγού του κράτους.
Ξεκίνησε η ποινή του Σαρκοζί
Ο Σαρκοζί ξεκίνησε την Τρίτη την πενταετή ποινή του για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη. Η φυλάκισή του αποτελεί μια εντυπωσιακή πτώση για έναν άνδρα που ηγήθηκε της χώρας μεταξύ 2007 και 2012, σύμφωνα με το Reuters.
Ο πρώην συντηρητικός πρόεδρος, 70 ετών, έφυγε από το σπίτι του για να μεταβεί με αυτοκίνητο στη φυλακή, περπατώντας χέρι-χέρι με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι και ενθουσιασμένος από ένα πλήθος υποστηρικτών που φώναζαν «Νικολά, Νικολά» και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο La Marseillaise.
Ο Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα, είναι ο πρώτος πρώην Γάλλος ηγέτης που φυλακίζεται μετά τον συνεργάτη των Ναζί, στρατάρχη Φιλίπ Πεταίν, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Υποστηρίζει ότι είναι αθώος
Λίγο μετά την μεταφορά του στη φυλακή, ο Σαρκοζί δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στο X, στο οποίο ισχυριζόταν ότι είναι θύμα εκδίκησης και μίσους.
«Θέλω να πω (στον γαλλικό λαό), με την ακλόνητη δύναμη που με διακρίνει, ότι δεν είμαι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, αλλά ένας αθώος άνθρωπος», δήλωσε.
— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) October 21, 2025
Ενώ ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με στενούς συνεργάτες του για την οργάνωση του σχεδίου, αθωώθηκε από την κατηγορία της προσωπικής λήψης ή χρήσης των χρημάτων.
Ο ίδιος αρνείται συστηματικά κάθε παράνομη πράξη και έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως πολιτικά υποκινούμενη.
Οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι έχουν υποβάλει αίτηση για πρόωρη αποφυλάκιση, εν αναμονή της έφεσης, και ότι αναμένουν η αίτηση αυτή να εξεταστεί σε περίπου ένα μήνα. Είπαν ότι ελπίζουν να καταφέρουν την πρόωρη αποφυλάκιση του Σαρκοζί μέχρι τα Χριστούγεννα.
