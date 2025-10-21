Ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, πέρασε σήμερα το κατώφλι της φυλακής μετά την 5ετή καταδίκη του από το δικαστήριο.

Θα εκτίσει την ποινή του στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι, όπου για λόγους ασφαλείας, θα κρατείται απομονωμένος από τους άλλους κρατούμενους.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί ο Νικολά Σαρκοζί βγήκε από το σπίτι του κρατώντας το χέρι της συζύγου του Κάρλα Μπρούνι εν μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί και χαιρέτισε τους αστυνομικούς δια χειραψίας και έπειτα χαιρέτισε τον κόσμο που βρισκόταν εκεί.

Nicolas Sarkozy salue la foule réunie devant chez lui peu de temps avant de partir pour la prison de la Santé pic.twitter.com/oXZfLA4HJs — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2025

ALERTE – L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison de la Santé à Paris pour y être incarcéré, après sa condamnation pour l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007.pic.twitter.com/Ne8SpyPHLl — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 21, 2025

Nicolas Sarkozy vers la prison de la Santé pic.twitter.com/n8WWpCyseO — 𝒮𝒶𝓇𝒶𝒽 𝕏 (@SarahHRakM4) October 21, 2025

Ο Σαρκοζί έγραψε σήμερα σ’ ένα μακροσκελές μήνυμά του στο X: «Θέλω να πω (στο γαλλικό λαό), με αταλάντευτη πεποίθηση, ότι σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος».

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνήγοροι του 70χρονου Σαρκοζί πρόκειται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης του πελάτη τους -ο οποίος έχει ασκήσει έφεση στην ετυμηγορία- μόλις αυτός βρεθεί στη φυλακή.

Παρά τη δημόσια δήλωσή του ότι «δεν φοβάται τη φυλακή» και ότι δεν ζήτησε καμία ειδική μεταχείριση, ο Σαρκοζί θα κρατείται σε μονόκλινο κελί για την ασφάλειά του. Η κράτησή του θα αρχίσει στις 9:30 το πρωί της Τρίτης, ώρα Γαλλίας (10:30 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Η φυλακή αυτή έχει στο παρελθόν φιλοξενήσει γνωστούς κρατούμενους, όπως τον αριστερό εξτρεμιστή Κάρλος το Τσακάλι και τον πρώην ηγέτη του Παναμά Μανουέλ Νοριέγα.

Ο πρώην γάλλος πρόεδρος αναμένεται να μείνει σε ειδική πτέρυγα των φυλακών, όπου οι κρατούμενοι διαμένουν σε ατομικά κελιά και δεν συναντιούνται ούτε στις ώρες προαυλισμού. Τα κελιά έχουν μέγεθος 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα και, μετά τις πρόσφατες ανακαινίσεις, διαθέτουν ιδιωτικό ντους.

Θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, με μηνιαίο κόστος 14 ευρώ καθώς και σε σταθερό τηλέφωνο.

Ο Σαρκοζί, που υπήρξε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία, καθώς αποδείχθηκε ότι είχε σχεδιάσει να λάβει παράνομη χρηματοδότηση από το καθεστώς του Καντάφι για την εκστρατεία του.

Παρά την καταδίκη, ο Σαρκοζί συνεχίζει να δηλώνει αθώος και σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche πριν από τη φυλάκισή του, είπε: «Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμη και στις πύλες της φυλακής».