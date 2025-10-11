newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Μια τελευταία βραδιά ελευθερίας για τον Σαρκοζί – Το… αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν την φυλακή
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 22:05

Μια τελευταία βραδιά ελευθερίας για τον Σαρκοζί – Το… αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν την φυλακή

Αποχαιρετιστήριο πάρτι του Σαρκοζί πριν διαβεί την πόρτα της φυλακής.

Σύνταξη
Λίγες μέρες πριν μπει στη φυλακή, ο Νικολά Σαρκοζί διοργάνωσε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο δείπνο για τους πιο στενούς του συνεργάτες και υποστηρικτές. Ανάμεσά τους και ο Εμανουέλ Μουλέν, γενικός γραμματέας του Μεγάρου των Ηλυσίων και δεξί χέρι του Εμανουέλ Μακρόν.

Πριν εμφανιστεί στην Εθνική Οικονομική Εισαγγελία τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου για να ενημερωθεί σχετικά με την ημερομηνία εγκλεισμού του, ο πρώην πρόεδρος επέλεξε να συγκεντρώσει όσους παρέμειναν πιστοί δίπλα του. Η συνάντηση έγινε στο Pavillon des Étangs, έναν πολυτελή χώρο μέσα στο Bois de Boulogne, όπου στήθηκε μια διακριτική «προ εγκλεισμού» βραδιά, όπως αποκαλύπτει το Le Figaro Magazine.

Πέντε χρόνια φυλάκισης στον Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη. Η έφεση που κατέθεσε δεν θα εμποδίσει την εκτέλεση της ποινής του.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν περίπου 150 άτομα, ανάμεσά τους προσωπικότητες όπως η παραιτηθείσα υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι, ο δήμαρχος της La Baule Φρανκ Λουβριέ και η Εμανουέλ Μινιόν, πρώην διευθύντρια του γραφείου του στο Ελιζέ.

Ωστόσο, η παρουσία του Εμανουέλ Μουλέν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Το ιστότοπο έρευνας Mediapart αποκάλυψε τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του Ελιζέ και στενού συνεργάτη του Μακρόν στην εκδήλωση προς τιμήν του Σαρκοζί. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Κατριν Πεγκάρ, σύμβουλος Πολιτισμού του προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Σαρκοζί επωφελήθηκε της συγκέντρωσης για να διακηρύξει εκ νέου την αθωότητά του, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοφώνου RTL. «Αυτό που μου συνέβη, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε», είπε στην ομιλία του, αναφερόμενος ιδιαίτερα στις υποθέσεις Ντρέιφους και Έντμοντ Νταντές (Κόμης του Μοντε-Κρίστο), που καταδικάστηκαν άδικα βασισμένοι σε ψευδή στοιχεία.

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»
Ελλάδα 11.10.25

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

«Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή» έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
