Μια τελευταία βραδιά ελευθερίας για τον Σαρκοζί – Το… αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν την φυλακή

Λίγες μέρες πριν μπει στη φυλακή, ο Νικολά Σαρκοζί διοργάνωσε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο δείπνο για τους πιο στενούς του συνεργάτες και υποστηρικτές. Ανάμεσά τους και ο Εμανουέλ Μουλέν, γενικός γραμματέας του Μεγάρου των Ηλυσίων και δεξί χέρι του Εμανουέλ Μακρόν.

Πριν εμφανιστεί στην Εθνική Οικονομική Εισαγγελία τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου για να ενημερωθεί σχετικά με την ημερομηνία εγκλεισμού του, ο πρώην πρόεδρος επέλεξε να συγκεντρώσει όσους παρέμειναν πιστοί δίπλα του. Η συνάντηση έγινε στο Pavillon des Étangs, έναν πολυτελή χώρο μέσα στο Bois de Boulogne, όπου στήθηκε μια διακριτική «προ εγκλεισμού» βραδιά, όπως αποκαλύπτει το Le Figaro Magazine.

Πέντε χρόνια φυλάκισης στον Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη. Η έφεση που κατέθεσε δεν θα εμποδίσει την εκτέλεση της ποινής του.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν περίπου 150 άτομα, ανάμεσά τους προσωπικότητες όπως η παραιτηθείσα υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι, ο δήμαρχος της La Baule Φρανκ Λουβριέ και η Εμανουέλ Μινιόν, πρώην διευθύντρια του γραφείου του στο Ελιζέ.

Ωστόσο, η παρουσία του Εμανουέλ Μουλέν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Το ιστότοπο έρευνας Mediapart αποκάλυψε τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του Ελιζέ και στενού συνεργάτη του Μακρόν στην εκδήλωση προς τιμήν του Σαρκοζί. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Κατριν Πεγκάρ, σύμβουλος Πολιτισμού του προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Σαρκοζί επωφελήθηκε της συγκέντρωσης για να διακηρύξει εκ νέου την αθωότητά του, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοφώνου RTL. «Αυτό που μου συνέβη, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε», είπε στην ομιλία του, αναφερόμενος ιδιαίτερα στις υποθέσεις Ντρέιφους και Έντμοντ Νταντές (Κόμης του Μοντε-Κρίστο), που καταδικάστηκαν άδικα βασισμένοι σε ψευδή στοιχεία.