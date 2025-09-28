«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Σύμφωνα με τη βιογράφο της Κάρλα Μπρούνι, Μπέσμα Λαχουρί, η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας θα επισκέπτεται τον σύζυγό της Νικολά Σαρκοζί «κάθε μέρα» κατά τη διάρκεια της πενταετούς ποινής του.

Η Λαχουρί, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Carla: A Secret Life, χαρακτήρισε τη Μπρούνι ως «απόλυτα αφοσιωμένη», σε άρθρο της που δημοσιεύθηκε στους Times.

Ενόψει της δικής της νομικής εμπλοκής στην υπόθεση, η βιογράφος εκτιμά ότι το πρώην top model και τραγουδίστρια Κάρλα Μπρούνι «θα επισκέπτεται τον σύζυγό της κάθε μέρα».

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, 70, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων τα δύο είναι με αναστολή, αφού κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία.

Η καταδίκη αφορά τις προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007 από τη Λιβύη, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του εκλιπόντος δικτάτορα, Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί αθωώθηκε για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της παραλαβής παράνομης χρηματοδότησης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που πρώην αρχηγός κράτους στη Γαλλία κρίνεται ένοχος για απόπειρα χρήσης ξένου χρήματος με αυτόν τον τρόπο. Παρά το γεγονός ότι η ποινή είναι πιο σκληρή από την αναμενόμενη, το δικαστήριο έδωσε ένα μικρό «παράθυρο» στον πρώην Πρόεδρο, διατάσσοντας να τεθεί υπό κράτηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Σαρκοζί αναμένεται να είναι κρατούμενος στη φυλακή La Santé στο Παρίσι από τον Οκτώβριο, όπου τα κελιά έχουν μέγεθος 12 τετραγωνικών μέτρων και τα κρεβάτια μόλις 80 εκατοστά πλάτος – μια τεράστια απόκλιση από την πολυτέλεια του Μεγάρου των Ηλυσίων και του Προβηγκιανού πύργου τους.

«Το καλό αίμα δεν λέει ψέματα»

«Η πτώση του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, είναι γεγονός» σημειώνει η βιογράφος της Μπρούνι. «Η έξοδος του ζευγαριού από το δικαστήριο του Παρισιού αποκάλυψε το δραματικό ταμπεραμέντο της συζύγου του, Κάρλα Μπρούνι, η οποία έδωσε ένα ηχηρό, αν και παιδαριώδες, χαστούκι στους διώκτες του συζύγου της.

Φεύγοντας χέρι-χέρι από την ακροαματική διαδικασία, η ιταλικής καταγωγής πρώην σούπερ μόντελ, τραγουδίστρια και Πρώτη Κυρία, δεν έπαιρνε τα μάτια της από τον σύζυγό της.

Καθώς δεκάδες μικρόφωνα στρέφονταν προς το ζευγάρι, ο Σαρκοζί, με το χαρακτηριστικό του ύφος, απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους, δηλώνοντας: «Εάν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Η Μπρούνι, φορώντας αθλητικά παπούτσια για να μη φαίνεται ψηλότερη από τον μικρόσωμο σύζυγό της, άκουγε τα λόγια του με έναν αέρα σχεδόν θρησκευτικό. Στα σφιγμένα χείλη της, έπαιζε το ‘ύπουλο χαμόγελο της Μόνα Λίζα’ -που είναι πλέον σήμα-κατατεθέν της.

Λίγο μετά, καθώς έστριψαν για να φύγουν, η Μπρούνι, γρήγορη και κρυφή σαν γάτα, άρπαξε το κόκκινο κάλυμμα από το μικρόφωνο του δημοσιογράφου της Mediapart, του ερευνητικού ιστότοπου που πριν από πάνω από μια δεκαετία είχε πυροδοτήσει την υπόθεση εναντίον του Σαρκοζί. Το πέταξε στο έδαφος και αποχώρησε ήρεμα, φανερά ικανοποιημένη από το πραξικόπημα που είχε πετύχει.

Αυτή η παιδαριώδης αλλά ενστικτώδης χειρονομία απέδειξε την πρόθεσή της να παλέψει για τον σύζυγό της.

Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους στο Instagram με το hashtag Love is the answer [Η αγάπη είναι η απάντηση]. Στον δικό της λογαριασμό, η 13χρονη κόρη τους, Τζούλια, συνέκρινε, σε σχόλια, τους γονείς της με τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, προσθέτοντας: Το καλό αίμα δεν λέει ψέματα.

Σε ανάρτηση της με τον ατιμασμένο πατέρα της έγραψε: Ο ισχυρότερος.

Δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος

Αυτή η θεατρική τροπή στο τέλος μιας δραματικής δίκης υπενθύμισε τον παθιασμένο χαρακτήρα της 57χρονης Μπρούνι, τον οποίο συμμερίζεται και ο 13 χρόνια μεγαλύτερος σύζυγός της. Μόλις τον Ιανουάριο, μάλιστα, η ίδια λάνσαρε ένα ροζέ κρασί χωρίς αλκοόλ στο κτήμα τους στην Προβηγκία, ονομάζοντάς το Excessive [Υπερβολική], ακριβώς όπως περιγράφει το δικό της ταμπεραμέντο.

Η ίδια λέξη περιέγραφε απόλυτα και τον έρωτά τους στις αρχές του 2008, ο οποίος είχε προκαλέσει φρενίτιδα στα γαλλικά και παγκόσμια μέσα ενημέρωσης: ο πρόσφατα διαζευγμένος αρχηγός κράτους της συντηρητικής δεξιάς, ερωτευμένος παράφορα με το πρώην top model και αριστοκρατικών καταβολών από την Ιταλία Μπρούνι, γνωστή για τις θυελλώδεις σχέσεις της με ροκ σταρ όπως ο Έρικ Κλάπτον και ο Μικ Τζάγκερ, και είδωλο του τζετ-σετ.

Οι Γάλλοι είναι συνηθισμένοι σε προεδρικά δράματα: από τον Φρανσουά Μιτεράν, τον «ευγενικό πολυγαμικό» του οποίου η διπλή ζωή αποκαλύφθηκε μόνο στην κηδεία του το 1996, μέχρι τον Φρανσουά Ολάντ, που πιάστηκε από τους παπαράτσι με το σκούτερ να πηγαίνει κρουασάν στην ερωμένη του το 2014.

Παρόλα αυτά, 13 χρόνια μετά, ο Σαρκοζί και η Μπρούνι παραμένουν ένα ισχυρό ζευγάρι. Το μυστικό τους; Πολύ παρόμοιες προσωπικότητες και ταμπεραμέντα, σφυρηλατημένα στα νεανικά τους χρόνια.

Φιλόδοξοι και αποφασισμένοι

Τόσο η Μπρούνι όσο και ο Σαρκοζί είχαν περίπλοκη παιδική ηλικία και είναι άκρως φιλόδοξοι. Η Μπρούνι, για παράδειγμα, ανακάλυψε στα 28 της ότι ο βιομήχανος Αλμπέρτο Μπρούνι Τεντέσκι που την μεγάλωσε δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας. Από την άλλη, ο Σαρκοζί μεγάλωσε με το στίγμα του παιδιού διαζευγμένων στη δεκαετία του 1960.

Η Μπρούνι κατάφερε να φτάσει στον βαθμό του σούπερ μόντελ στη σκληρή δεκαετία του ’90, παρότι ο διάσημος φωτογράφος Πάτρικ Ντεμαρσελιέ είχε πει απαξιωτικά ότι «σε σύγκριση με τη Ναόμι Κάμπελ ή την Κλόντια Σίφερ, ήταν περισσότερο μοντέλο για μαγιό».

Παρά ταύτα, η επιμονή της την ανέδειξε. Ο Σαρκοζί, με την ίδια φιλοδοξία, χρειάστηκε χρόνια για να εδραιωθεί στο πολιτικό του κόμμα πριν κερδίσει την προεδρία το 2007.

Με την κοινή τους αγάπη για την πολυτέλεια, τη λάμψη και τη διασημότητα, η Μπρούνι και ο Σαρκοζί είναι ‘δύο όψεις του ίδιου νομίσματος’.

Ξεκινώντας από τον Οκτώβριο, ο πρώην Πρόεδρος θα κοιμάται μόνος σε ένα κρεβάτι 80 εκατοστών σε ένα κελί 12 τετραγωνικών μέτρων στη φυλακή La Santé στο Παρίσι. Το κελί του, που βρίσκεται στην πτέρυγα για ευάλωτα άτομα, έχει ήδη ετοιμαστεί.

Εν τω μεταξύ, η Μπρούνι αντιμετωπίζει τις δικές της νομικές περιπέτειες. Της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παραποίηση μαρτυρίας και απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με την υπόθεση. Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση, αν και αρνείται κάθε παράβαση.

Ενώ περιμένει να αποφασιστεί η δική της μοίρα, η Μπρούνι, μια εξαιρετική μαγείρισσα, θα επισκέπτεται τον σύζυγό της κάθε μέρα, πάω στοίχημα!

Έξυπνη, λαμπερή και αφοσιψμένη θα κινήσει γη και ουρανό για να τον βγάλει από τη φυλακή όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η Μπρούνι, που ποτέ δεν έκρυψε την αδυναμία της στα κακά παιδιά», καλείται τώρα να αποδεχτεί ότι η μεγάλη της αγάπη θα βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα».

Στα γαλλικά media οι φήμες ότι η Μπρούνι θα πάρει εκδίκηση για τον Σαρκοζί έχουν γίνει viral. Ωστόσο η ίδια η Μπρούνι έχει δικές της εκκρεμότητες.

Επόμενη υπόθεση: Κάρλα Μπρούνι

Παράλληλα η Κάρλα Μπρούνι είναι επίσης αντιμέτωπη με το νόμο καθώς της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων και συναναστροφή με παραβάτες που έχουν διαπράξει απάτη. Ήδη από το 2024 η Μπρούνι τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο και της απαγορεύτηκε η επαφή με όλους τους κατηγορούμενους εκτός από τον σύζυγό της.

Η Μπρούνι είναι επίσης ύποπτη για απόκρυψη παραποίησης μαρτυριών και συμμετοχή σε απόπειρα δωροδοκίας του λιβανέζικου δικαστικού προσωπικού, μεταξύ άλλων παραβιάσεων.

Οι δικηγόροι της είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κ. Μπρούνι-Σαρκοζί είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τα δικαιώματά της και να αμφισβητήσει την «αβάσιμη απόφαση».

Η έρευνα για τις καταγγελίες ξεκίνησε το 2013, δύο χρόνια αφότου ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ, γιος του τότε ηγέτη Καντάφι, κατηγόρησε για πρώτη φορά τον Σαρκοζί ότι πήρε εκατομμύρια από τα χρήματα του πατέρα του για χρηματοδότηση της εκστρατείας του.

Το επόμενο έτος, ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Ziad Takieddine, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργούσε ως μεσάζων μεταξύ Γαλλίας και Μέσης Ανατολής, υποστήριξε τους ισχυρισμούς αυτούς.

Κατήγγειλε στο δικαστήριο ότι έχει γραπτές αποδείξεις ότι η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί χρηματοδοτήθηκε με άφθονα χρήματα από την Τρίπολη και ότι οι πληρωμές αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίστηκαν και αφότου έγινε πρόεδρος.

Χρόνια αργότερα, ο Takieddine δήλωσε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι το 2006-07 είχε παραδώσει προσωπικά βαλίτσες γεμάτες με μετρητά στον Σαρκοζί και τον αρχηγό του προσωπικού του, Claude Guéant, ο οποίος αργότερα το αρνήθηκε.

Ωστόσο, το 2020, ο Takieddine ανακάλεσε ξαφνικά τη δήλωσή του σχετικά με την παράδοση μεγάλων χρηματικών ποσών. Αυτό δημιούργησε υποψίες ότι ο Σαρκοζί και οι σύμμαχοί του – συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του – ενδεχομένως τον πλήρωσαν για να αλλάξει γνώμη αναφέρει το BBC.

Eπιπλέον τον Ιούνιο του 2024, διαπιστώθηκε ότι η Κάρλα Μπρούνι διέγραψε μηνύματα που αντάλλαξε με μια Γαλλίδα επιχειρηματία που ανακρίθηκε από την αστυνομία για κατηγορίες για παραποίηση μαρτύρων.

Από τότε που έχασε την επανεκλογή του από τον σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ το 2012, ο Σαρκοζί έχει γίνει στόχος πολλών ποινικών ερευνών. Το 2023, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή και νωρίτερα αυτό το έτος, κρίθηκε ένοχος για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας επανεκλογής του το 2012.

Παρά τις πολλαπλές δικαστικές σκιές, ο Σαρκοζί παραμένει επιδραστικός στη Γαλλική πολιτική σκηνή ενώ ο ισχυρός δεσμός του με την Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, η οποία, είναι αποφασισμένη να τον στηρίξει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ανεβάζει τη δημοτικότητα του στην κερκίδα του.