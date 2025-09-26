Με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο η γαλλική εφημερίδα Liberation σχολιάζει την καταδίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Το σημερινό φύλλο της Liberation κυκλοφορεί με μία φωτογραφία του Σαρκοζί πίσω από μακριά μεγάλα λευκά γράμματα που θυμίζουν κάγκελα φυλακής και γράφουν «Φυλακή», («La Taule») χρησιμοποιώντας μία λέξη της γαλλικής αργκό.

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκισης για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Ο 70χρονος πρώην αρχηγός κράτους θα κλητευθεί εντός ενός μήνα από την εισαγγελία, η οποία θα τον ενημερώσει για την ημερομηνία φυλάκισής του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία μεταξύ 2005 και 2007

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνείται πάντα τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι έκανε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο δικαστής δήλωσε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Σαρκοζί έκανε μια τέτοια συμφωνία με τον Καντάφι, ούτε ότι τα χρήματα που στάλθηκαν από τη Λιβύη έφτασαν στα ταμεία της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί, ακόμη και αν ο χρόνος ήταν «συμβατός» και οι διαδρομές από τις οποίες πέρασαν τα χρήματα ήταν «πολύ αδιαφανείς».

Ωστόσο, είπε ότι ο Σαρκοζί ήταν ένοχος για εγκληματική συνωμοσία επειδή επέτρεψε σε στενούς συνεργάτες του να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους στη Λιβύη για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία.

Ο 70χρονος δικάζεται από τον Ιανουάριο, σε μια υπόθεση που, όπως είπε, είχε πολιτικά κίνητρα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία μεταξύ 2005 και 2007. Μετά από αυτό, έγινε πρόεδρος και καλύπτονταν από προεδρική ασυλία, πρόσθεσε το δικαστήριο.