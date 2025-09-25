Πότε θα οριστεί η ημερομηνία φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί
Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά δεν θα οδηγηθεί απόψε στη φυλακή
Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο Σαρκοζί κλήθηκε στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του.
Μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα αυτήν την ημερομηνία, αλλά διευκρίνισε ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.
Ωστόσο, η ποινή φυλάκισης είναι άμεσα εκτελεστή, με τον δικαστή να λέει ότι ο Σαρκοζί θα έχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του προτού οι εισαγγελείς τον καλέσουν για να μπει στη φυλακή.
Αυτό θα πρέπει να συμβεί εντός ενός μήνα.
Η γαλλική νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να κλητευθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα τον ειδοποιήσει για την ημερομηνία φυλάκισής του. Οποιαδήποτε έφεση δεν θα αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης.
Μία υπόθεση δεκαετιών
Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε σήμερα με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης.
Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.
