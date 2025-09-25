Για πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας, ένας πρώην πρόεδρος θα φυλακιστεί, αφού το δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τον Νικολά Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Ο 70χρονος πρώην αρχηγός κράτους θα κλητευθεί εντός ενός μήνα από την εισαγγελία, η οποία θα τον ενημερώσει για την ημερομηνία φυλάκισής του.

Ο Σαρκοζί αθωώθηκε από δικαστήριο του Παρισιού για όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί θα περάσει το κατώφλι της φυλακής

Η απόφαση, σύμφωνα με το Reuters σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος θα περάσει χρόνο στη φυλακή ακόμη και αν ασκήσει έφεση, μια ποινή πολύ πιο σκληρή από ό,τι ανέμεναν πολλοί.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνείται πάντα τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι έκανε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο δικαστής δήλωσε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Σαρκοζί έκανε μια τέτοια συμφωνία με τον Καντάφι, ούτε ότι τα χρήματα που στάλθηκαν από τη Λιβύη έφτασαν στα ταμεία της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί, ακόμη και αν ο χρόνος ήταν «συμβατός» και οι διαδρομές από τις οποίες πέρασαν τα χρήματα ήταν «πολύ αδιαφανείς».

Ωστόσο, είπε ότι ο Σαρκοζί ήταν ένοχος για εγκληματική συνωμοσία επειδή επέτρεψε σε στενούς συνεργάτες του να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους στη Λιβύη για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία.

Ο 70χρονος δικάζεται από τον Ιανουάριο, σε μια υπόθεση που, όπως είπε, είχε πολιτικά κίνητρα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία μεταξύ 2005 και 2007. Μετά από αυτό, έγινε πρόεδρος και καλύπτονταν από προεδρική ασυλία, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Ποιοι άλλοι κρίθηκαν ένοχοι

Μεταξύ των άλλων κατηγορουμένων στη δίκη ήταν το πρώην δεξί χέρι του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεά, και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μπρις Ορτεφέ. Το δικαστήριο έκρινε τον Γκεάν, επίσης πρώην υπουργό Εσωτερικών, ένοχο για διαφθορά, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Ο Ορτεφέ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία.

Παρά τις νομικές του μάχες και την αφαίρεση του παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής, της ύψιστης διάκρισης της Γαλλίας, τον Ιούνιο , ο Σαρκοζί παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Πρόσφατα συναντήθηκε με τον πρώην προστατευόμενό του, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνυ, και έχει επίσης προσδώσει αξιοπιστία στον Εθνικό Συναγερμό (RN), με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, λέγοντας ότι το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα αποτελεί πλέον μέρος του «ρεπουμπλικανικού τόξου».

Οι προηγούμενες καταδίκες

Από τότε που έχασε την επανεκλογή του το 2012, ο Σαρκοζί έχει στοχοποιηθεί σε αρκετές ποινικές έρευνες.

Επίσης, άσκησε έφεση κατά μιας απόφασης του Φεβρουαρίου 2024, η οποία τον έκρινε ένοχο για υπερβολικές δαπάνες στην προεκλογική εκστρατεία επανεκλογής του το 2012 , και στη συνέχεια για την πρόσληψη μιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων για να τις καλύψει. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εκ των οποίων οι έξι μήνες με αναστολή.

Το 2021, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή το 2014 και έγινε ο πρώτος πρώην Γάλλος πρόεδρος που καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Τον Δεκέμβριο, το εφετείο του Παρισιού αποφάσισε ότι μπορούσε να εκτίσει την ποινή του στο σπίτι φορώντας ετικέτα αντί να φυλακιστεί.