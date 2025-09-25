newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Νικολά Σαρκοζί: Πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση με τα μαύρα χρήματα από τον Καντάφι
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:21

Νικολά Σαρκοζί: Πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση με τα μαύρα χρήματα από τον Καντάφι

Η απόφαση, σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί θα περάσει χρόνο στη φυλακή ακόμη και αν ασκήσει έφεση

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας, ένας πρώην πρόεδρος θα φυλακιστεί, αφού το δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τον Νικολά Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Ο 70χρονος πρώην αρχηγός κράτους θα κλητευθεί εντός ενός μήνα από την εισαγγελία, η οποία θα τον ενημερώσει για την ημερομηνία φυλάκισής του.

Ο Σαρκοζί αθωώθηκε από δικαστήριο του Παρισιού για όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί θα περάσει το κατώφλι της φυλακής

Η απόφαση, σύμφωνα με το Reuters σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος θα περάσει χρόνο στη φυλακή ακόμη και αν ασκήσει έφεση, μια ποινή πολύ πιο σκληρή από ό,τι ανέμεναν πολλοί.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνείται πάντα τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι έκανε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο δικαστής δήλωσε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Σαρκοζί έκανε μια τέτοια συμφωνία με τον Καντάφι, ούτε ότι τα χρήματα που στάλθηκαν από τη Λιβύη έφτασαν στα ταμεία της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί, ακόμη και αν ο χρόνος ήταν «συμβατός» και οι διαδρομές από τις οποίες πέρασαν τα χρήματα ήταν «πολύ αδιαφανείς».

Ωστόσο, είπε ότι ο Σαρκοζί ήταν ένοχος για εγκληματική συνωμοσία επειδή επέτρεψε σε στενούς συνεργάτες του να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους στη Λιβύη για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία.

Ο 70χρονος δικάζεται από τον Ιανουάριο, σε μια υπόθεση που, όπως είπε, είχε πολιτικά κίνητρα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία μεταξύ 2005 και 2007. Μετά από αυτό, έγινε πρόεδρος και καλύπτονταν από προεδρική ασυλία, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Ποιοι άλλοι κρίθηκαν ένοχοι

Μεταξύ των άλλων κατηγορουμένων στη δίκη ήταν το πρώην δεξί χέρι του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεά, και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μπρις Ορτεφέ. Το δικαστήριο έκρινε τον Γκεάν, επίσης πρώην υπουργό Εσωτερικών, ένοχο για διαφθορά, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Ο Ορτεφέ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία.

Παρά τις νομικές του μάχες και την αφαίρεση του παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής, της ύψιστης διάκρισης της Γαλλίας, τον Ιούνιο , ο Σαρκοζί παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Πρόσφατα συναντήθηκε με τον πρώην προστατευόμενό του, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνυ, και έχει επίσης προσδώσει αξιοπιστία στον Εθνικό Συναγερμό (RN), με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, λέγοντας ότι το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα αποτελεί πλέον μέρος του «ρεπουμπλικανικού τόξου».

Οι προηγούμενες καταδίκες

Από τότε που έχασε την επανεκλογή του το 2012, ο Σαρκοζί έχει στοχοποιηθεί σε αρκετές ποινικές έρευνες.

Επίσης, άσκησε έφεση κατά μιας απόφασης του Φεβρουαρίου 2024, η οποία τον έκρινε ένοχο για υπερβολικές δαπάνες στην προεκλογική εκστρατεία επανεκλογής του το 2012 , και στη συνέχεια για την πρόσληψη μιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων για να τις καλύψει. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εκ των οποίων οι έξι μήνες με αναστολή.

Το 2021, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή το 2014 και έγινε ο πρώτος πρώην Γάλλος πρόεδρος που καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Τον Δεκέμβριο, το εφετείο του Παρισιού αποφάσισε ότι μπορούσε να εκτίσει την ποινή του στο σπίτι φορώντας ετικέτα αντί να φυλακιστεί.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
Υπάρχουν λύσεις 25.09.25

Το ΝΑΤΟ έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι προειδοποιούν πως χωρίς επαρκές, εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζεται πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, η πρόσθετη χρηματοδότηση από NATO δεν θα μεταφραστεί σε αξιόπιστη αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλούν ότι θα το κάνουν. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
