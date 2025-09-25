Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σε υπόθεση που σχετίζεται με την απόσπαση εκατομμυρίων ευρώ παράνομων κεφαλαίων από τον εκλιπόντα ηγέτη της Λίβυης, συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι, κρίθηκε, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

Το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού τον αθώωσε από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα, κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τα κεφάλαια του Καντάφι για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία το 2007.

Σε αντάλλαγμα, η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι ο Σαρκοζί υποσχέθηκε να βοηθήσει τον Καντάφι να καταπολεμήσει τη φήμη του ως παρία στις δυτικές χώρες.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ήταν πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012.

Το χρονικό της έρευνας για το Νικολά Σαρκοζί

Η έρευνα ξεκίνησε το 2013, δύο χρόνια αφότου ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ, γιος του τότε ηγέτη της Λιβύης, κατηγόρησε για πρώτη φορά τον Σαρκοζί ότι πήρε εκατομμύρια από τα χρήματα του πατέρα του για χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Την επόμενη χρονιά, ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν – ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα ενήργησε ως μεσάζων μεταξύ Γαλλίας και Μέσης Ανατολής – δήλωσε ότι είχε γραπτές αποδείξεις ότι η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί χρηματοδοτήθηκε «άφθονα» από την Τρίπολη και ότι οι πληρωμές ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ (43 εκατομμύρια λίρες) συνεχίστηκαν και μετά την ανάληψη της προεδρίας.

Η σύζυγος του Σαρκοζί, η ιταλικής καταγωγής πρώην σούπερ μόντελ και τραγουδίστρια Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, κατηγορήθηκε πέρυσι για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Καντάφι και για συνεργασία με παραβάτες για τη διάπραξη απάτης, κατηγορίες τις οποίες η ίδια αρνείται.

Οι προηγούμενες καταδίκες

Από τότε που έχασε την επανεκλογή του το 2012, ο Σαρκοζί έχει στοχοποιηθεί σε αρκετές ποινικές έρευνες.

Επίσης, άσκησε έφεση κατά μιας απόφασης του Φεβρουαρίου 2024, η οποία τον έκρινε ένοχο για υπερβολικές δαπάνες στην προεκλογική εκστρατεία επανεκλογής του το 2012 , και στη συνέχεια για την πρόσληψη μιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων για να τις καλύψει. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εκ των οποίων οι έξι μήνες με αναστολή.

Το 2021, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή το 2014 και έγινε ο πρώτος πρώην Γάλλος πρόεδρος που καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Τον Δεκέμβριο, το εφετείο του Παρισιού αποφάσισε ότι μπορούσε να εκτίσει την ποινή του στο σπίτι φορώντας ετικέτα αντί να φυλακιστεί.