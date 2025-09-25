«Θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά»: Οι δηλώσεις του Σαρκοζί μετά την καταδίκη του

Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σε υπόθεση που σχετίζεται με την απόσπαση εκατομμυρίων ευρώ παράνομων κεφαλαίων από τον εκλιπόντα ηγέτη της Λίβυης, συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι, κρίθηκε, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σαρκοζί χαρακτήρισε την ετυμηγορία «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στο δικαστικό σύστημα».

Τόνισε ότι αθωώθηκε από τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και κρίθηκε ένοχος μόνο για «εγκληματική συνωμοσία» με τους συνεργάτες του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημόσια θέση του συνεπάγεται ευθύνες: «

Η διεύθυνσή μου είναι γνωστή και, ως δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορώ να αποφύγω τις ευθύνες μου».

Ο ίδιος κριτικάρει την απόφαση του δικαστηρίου να τον στείλει στη φυλακή, αλλά δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί με την κλήτευση:

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Σημειώνει ότι, πριν από την είσοδό του στη φυλακή, θα πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επικριτές του.

Παράλληλα, προσθέτει:

«Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».

Άσκηση έφεσης

Ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέν, εξέφρασε παρόμοια θέση, υπογραμμίζοντας ότι ο Σαρκοζί ποτέ δεν απέφυγε το δικαστήριο και σεβάστηκε όλες τις κλήσεις του. «Ωστόσο καταδικάστηκε σε βαριά ποινή φυλάκισης με άμεση εκτέλεση.

Αυτό είναι μια απίστευτη αντίφαση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του παραμένει «μαχητικός» και πεπεισμένος για την αθωότητά του.

Ο Σαρκοζί χαρακτήρισε την ετυμηγορία «σκανδαλώδη αδικία» και ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, διαδικασία που, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, κατατίθεται «αυτή τη στιγμή».

Το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα θα αποφασιστεί από τις δικαστικές διαδικασίες, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η εικόνα του πρώην προέδρου, παρά την καταδίκη, παραμένει ενεργή στα μέσα ενημέρωσης, ενώ η δημόσια συζήτηση γύρω από τη δικαιοσύνη και την πολιτική ηθική συνεχίζεται.