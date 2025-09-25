Το ξέσπασμα της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του Σαρκοζί – Δείτε το βίντεο

Η Κάρλα Μπρούνι, πρώην top model και τραγουδίστρια σύζυγος του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, στάθηκε στο πλευρό του άντρα της την Πέμπτη, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία όσον αφορά τις σχέσεις του με τη Λιβύη.

«Η αγάπη είναι η απάντηση», έγραψε η Μπρούνι στο Instagram, με το hashtag «το μίσος δεν θα νικήσει».

Η ποινή ήταν πιο αυστηρή από το αναμενόμενο και αποτελεί πρωτιά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Γαλλίας. Ο Σαρκοζί, ο οποίος ηγήθηκε της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, θα είναι ο πρώτος πρώην Γάλλος πρόεδρος που θα εκτίσει ποινή φυλάκισης, ακόμη και αν ασκήσει έφεση, όπως δήλωσε ότι θα κάνει.

Το περιστατικό

Η 57χρονη Μπρούνι στάθηκε στο πλευρό του 70χρονου Σαρκοζί, ο οποίος μετά την έκδοση της ποινής προέβη σε ομιλία, υποστηρίζοντας την αθωότητά του και δηλώνοντας: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Carla Bruni retire la bonnette du micro de Mediapart avant de la jeter au sol à l’issue de la prise de parole de Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. pic.twitter.com/xiv3XXMSTT — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 25, 2025



Καθώς περπατούσαν προς το αυτοκίνητο που θα τους μετέφερε στην κατοικία τους σε συγκρότημα στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Κάρλα Μπρούνι βρέθηκε αντιμέτωπη με δημοσιογράφο του ερευνητικού ιστότοπου Mediapart.

Όταν της πλησίασε με το μικρόφωνο, εκείνη πήρε το κόκκινο κάλυμμά του και το άφησε στο έδαφος, σε μια κίνηση που έδειχνε περισσότερο ενόχληση παρά ένταση. Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε λίγους αυτόπτες μάρτυρες και δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση.

Παρ’ όλα αυτά, η πράξη της σχολιάστηκε, καθώς ο Mediapart έχει συχνά βρεθεί απέναντι στο ζευγάρι με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ.

🚨 ALERTE INFO 🚨 Carla Bruni ATTRAPE la bonnette de MEDIAPART avant de quitter le tribunal. pic.twitter.com/bUEWnhtZ68 — Frontières (@Frontieresmedia) September 25, 2025

Ένα θυελλώδες ειδύλλιο

Ο Σαρκοζί παντρεύτηκε την Μπρουνί – την τρίτη σύζυγό του – μετά από ένα θυελλώδες ειδύλλιο στην αρχή της προεδρικής θητείας του το 2008, λίγους μήνες μετά τον πολύ δημόσιο χωρισμό του από τη δεύτερη σύζυγό του, Σεσίλια.

Ο Σαρκοζί και η Μπρουνί έχουν μια κόρη, που γεννήθηκε το 2011.

Η Ιταλίδα Μπρουνί πρόσθεσε τη λάμψη του showbiz και της μόδας στην προεδρία του Σαρκοζί, συνοδεύοντάς τον σε επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, ποζάροντας με ένα κόκκινο φόρεμα στην οροφή του Ελιζέ και γράφοντας το τραγούδι «Mon Raymond» για αυτόν, στο οποίο τον αποκαλεί «πειρατή με γραβάτα» που δεν τα παρατάει ποτέ.

Αν και ο Σαρκοζί είναι ο πρώτος σύζυγός της, η Μπρουνί έχει περιγράψει τον εαυτό της ως «δαμαστή ανδρών» καθώς είχε πολλές σχέσεις με διανοούμενους και ροκ σταρ, όπως ο Μικ Τζάγκερ και ο Έρικ Κλάπτον, και έχει έναν γιο από προηγούμενη σχέση.