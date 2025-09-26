Σε κελί 9 τετραγωνικών ενδέχεται να καταλήξει ο Σαρκοζί – Τι ανέσεις θα έχει στην VIP πτέρυγα

Ένοχος κρίθηκε ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί για απόπειρα συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη, με τις πληροφορίες για το μελλοντικό του κελί να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η φυλακή La Sante

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους, αλλά άτομα που γνωρίζουν το γαλλικό δικαστικό σύστημα αναφέρουν ότι πιθανότατα θα φυλακιστεί στη La Sante στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή όπου κάποτε κρατούνταν ο διαβόητος «Κάρλος το Τσακάλι» και ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο όπως αυτός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών Γουίλφριντ Φονκ.

Ανέφερε ότι η La Sante διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βοηθός του Σαρκοζί Κλοντ Γκουάντ, ο οποίος ήταν ένας από τους καταδικασθέντες την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά για τρία άτομα, και παραμένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, εκτός από αυτό, ο Φονκ δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από ό,τι σε άλλα μέρη της φυλακής, όπου τα κελιά έχουν συνήθως εμβαδόν 9-12 τετραγωνικά μέτρα.

Όλα τα κομφόρ

Ο Ζουλιέν Φίσμαϊστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η φυλακή La Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι διαθέτει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Μετά την ανακαίνιση, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί διαθέτει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Φίσμαϊστερ είπε ότι ο Σαρκοζί θα έχει γεύματα που θα του παραδίδονται, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να προετοιμάζουν τα γεύματά τους στα κελιά τους.

Η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια ανησυχητική εμπειρία για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, ο οποίος κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «αποβράσματα» και απείλησε να τους «καθαρίσει» με ισχυρούς σωλήνες νερού.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Sante έχει περισσότερους κρατούμενους από όσους θα έπρεπε. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Αύγουστο υπήρχαν 1.243 άτομα στη φυλακή, η οποία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί 657.

Η κυβέρνηση επιθυμεί αυστηροποίηση των συνθηκών στις φυλακές

Ένας από τους πολιτικούς προστατευόμενους του Σαρκοζί, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να σκληρύνει τις συνθήκες κράτησης των επικίνδυνων κρατουμένων.

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε μια σειρά επιθέσεων σε φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Reuters τονίζει ότι η αστυνομία ισχυρίζεται πως οι κρατούμενοι διαχειρίζονται τις εμπορικές δραστηριότητες ναρκωτικών μέσω λαθραίων κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης για να κανονίζουν δολοφονίες αντιπάλων τους. Μπορούν ακόμη και να παραγγέλνουν κεμπάπ και σούσι, τα οποία παραδίδονται στα κελιά τους μέσω drones, σύμφωνα με πληροφορίες σωφρονιστικών υπαλλήλων, αλλά και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε μια σειρά επιθέσεων σε φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι οργανώθηκαν από μέλη μιας ομάδας στο Telegram που αυτοαποκαλείται «Δικαιώματα των Γάλλων Φυλακισμένων» και που επιδίωκε να υπογραμμίσει τις φρικτές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι στη Γαλλία.