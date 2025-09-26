newspaper
26.09.2025 | 08:54
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:10

Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη

Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη για εγκληματική συνωμοσία αφού κατηγορήθηκε ότι είχε ζητήσει παράνομη χρηματοδότηση από το καθεστώς του – νεκρού από το 2011 –  Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη για να εξασφαλίσει τη νίκη του το 2007.

Η ποινή στον Σαρκοζί θα μπορούσε να είναι πιο βαριά, ωστόσο αθωώθηκε από άλλες τρεις κατηγορίες λόγω αμφιβολιών

Το δικαστήριο του Παρισιού επέβαλε στον Σαρκοζί ποινή φυλάκισης πέντε ετών, πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος.

Όπως αναφέρει το Euronews, σε μια συγκλονιστική ανατροπή, στον 70χρονο Σαρκοζί επιβλήθηκε επίσης αναστολή της ποινής φυλάκισης, με άμεση ισχύ.

Πότε θα μάθει την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του ο Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον των εισαγγελέων έως τις 13 Οκτωβρίου για να ενημερωθεί σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του.

Η φυλάκισή του πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, το μέτρο αυτό ισχύει ακόμη και αν ασκήσει έφεση. Ωστόσο, λόγω της ηλικίας του, μπορεί να ζητήσει αναστολή της ποινής.

Όπως σημειώνει το Euronews, το δικαστήριο τον αθώωσε από τις κατηγορίες της παθητικής διαφθοράς, της υπεξαίρεσης δημόσιων κεφαλαίων της Λιβύης και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγγελείς δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι τα χρήματα της Λιβύης διοχετεύθηκαν απευθείας στην προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί.

Η κατηγορία περί συνωμοσίας, εξήγησε το δικαστήριο, προήλθε από τη συμμετοχή του Σαρκοζί σε μια οργάνωση που προετοίμασε ένα αδίκημα σχετικό με διαφθορά μεταξύ 2005 και 2007.

Ο επικεφαλής δικαστής σημείωσε ότι ο Σαρκοζί επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες του να προσεγγίσουν Λίβυους αξιωματούχους «με σκοπό να εξασφαλίσουν ή να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας».

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ότι τα χρήματα από τη Λιβύη χρησιμοποιήθηκαν τελικά για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.

Ο Νικολά Σαρκοζί.

Θα ασκήσει έφεση

Μετά την έκδοση της ποινής, ο Σαρκοζί δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση ήταν «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου» και ότι θα ασκήσει έφεση.

«Θα αναλάβω την ευθύνη. Θα συμμορφωθώ με την εντολή της Δικαιοσύνης. Και αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Αλλά με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος», δήλωσε.

Οι αντιδράσεις για την απόφαση διέφεραν στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Ο βουλευτής των Πρασίνων, Μπενζαμέν Λούκας σχολίασε ειρωνικά: «Τελικά, ο Σαρκοζί κέρδισε τη νέα πενταετή θητεία του», αναφερόμενος στη διάρκεια της προεδρικής θητείας στη Γαλλία.

Στα δεξιά, η ετυμηγορία κατακρίθηκε ως δυσανάλογη. Ο συντηρητικός γερουσιαστής του κόμματος των Ρεπουμπλικανών Στεφάν Λε Ρουντιλιέ την χαρακτήρισε «τσουνάμι ντροπής» και προέτρεψε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να χορηγήσει χάρη στον Σαρκοζί.

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν υποστήριξε ότι η απόφαση θέτει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, με την επιβολή της άμεσης εφαρμογής παρά το δικαίωμα έφεσης.

Η ίδια κρίθηκε ένοχη νωρίτερα φέτος για κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων της ΕΕ στην υπόθεση που αφορούσε τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς του κόμματός της, του Εθνικού Μετώπου, που τώρα ονομάζεται Εθνικός Συναγερμός.

Μια μακροχρόνια και εκτεταμένη υπόθεση

Η απόφαση αφορούσε επίσης 11 συγκατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην υπουργοί του Σαρκοζί.

Ο επιχειρηματίας Ζιαντ Τακιεντίν, ο οποίος θεωρήθηκε βασικός μεσάζοντας και ήταν ένας από τους πιο ένθερμους κατήγορους του Σαρκοζί, πέθανε στη Βηρυτό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε ηλικία 75 ετών, χωρίς να δικαστεί ποτέ.

Ένας άλλος μεσάζοντας, ο Αλεξάντρ Ντζούχρι, μαζί με άλλα πρόσωπα που συνδέονταν με τον στενό κύκλο του Καντάφι, επίσης εμπλέκονταν.

Ο Μουαμάρ Καντάφι ανατράπηκε και σκοτώθηκε στην εξέγερση του 2011 μετά από πάνω από 40 χρόνια διακυβέρνησης στη βορειοαφρικανική χώρα.

Η τρίμηνη δίκη εξέτασε ένα ευρύ φάσμα αποδεικτικών στοιχείων, από ταξίδια στην Τρίπολη έως ύποπτες υπεράκτιες μεταφορές.

Οι δικαστές εξέτασαν επίσης τους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση Σαρκοζί είχε προστατεύσει τον πρώην αρχηγό του προσωπικού του Καντάφι, Μπεσίρ Σαλέχ.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Σαρκοζί και οι συνεργάτες του συνήψαν συμφωνία διαφθοράς με το καθεστώς Καντάφι σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία περιλάμβανε υποσχέσεις για την αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Λιβύης και την επιείκεια προς τον Αμπντάλα Σενουσί, κουνιάδο του Καντάφι, ο οποίος είχε καταδικαστεί στη Γαλλία για τον ρόλο του στην βομβιστική επίθεση σε αεροπλάνο πάνω από τον Νίγηρα το 1989, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 170 ανθρώπων.

Νικολά Σαρκοζί και Μουαμάρ Καντάφι.

Απορρίφθηκε βασικό αποδεικτικό στοιχείο

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε ένα βασικό αποδεικτικό στοιχείο που αποκαλύφθηκε το 2012 από το γαλλικό ερευνητικό περιοδικό Mediapart: ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από τον πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Καντάφι, Μούσα Κούσα, το οποίο υποδείκνυε ότι είχαν σταλεί 6,5 εκατομμύρια ευρώ για την προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι το έγγραφο «τώρα φαίνεται πιο πιθανό» να είναι πλαστό.

Σύμφωνα με το Euronews, η ετυμηγορία περιπλέκει ακόμη περισσότερο τον αυξανόμενο κατάλογο των νομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Σαρκοζί.

Στις 8 Οκτωβρίου, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας θα εξετάσει την έφεσή του στην υπόθεση Μπιγκμαλιόν, στην οποία καταδικάστηκε σε ένα έτος φυλάκισης για υπερβολικές δαπάνες κατά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί το 2012.

Έχει επίσης καταδικαστεί στην υπόθεση Μπισμούθ που αφορούσε διαφθορά και άσκηση παράνομης επιρροής.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, ο Σαρκοζί έπρεπε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο, μια άνευ προηγουμένου τιμωρία για έναν πρώην πρόεδρο.

O Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση για την υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

